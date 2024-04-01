https://ukraina.ru/20240401/1054231137.html

Обстановка в Харькове, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 апреля

Обстановка в Харькове, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 апреля - 01.04.2024 Украина.ру

Обстановка в Харькове, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 апреля

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал об обстановке в городе. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-04-01T13:00

2024-04-01T13:00

2024-04-01T15:03

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В интервью порталу LIGA.net харьковский градоначальник заявил, что из города никого не эвакуируют."Эвакуация идет из области, где продолжаются боевые действия. И эти люди едут в Харьков. Сейчас в городе 1,3 млн жителей. Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова", – заявил Терехов.В материале указано, что "Россия начала бить по городу новыми боеприпасами — они проходят расстояние до 90 км, за последнюю неделю таких ударов было уже два".Также Терехов заявил, что россияне якобы используют С-300 для ударов по городу."Я не знаю, какой план у врага. Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита. ...За два года мы видели разные уровни угроз, начиная с ДРГ в самом Харькове. Были времена, когда из практически двухмиллионного города оставалось 300 000. Ситуация для энергетической отрасли очень тяжёлая", – признал мэр Харькова.В то же время Терехов отметил, что несмотря на это "никто не опускает руки"."У нас круглосуточно работают пункты несокрушимости. За два дня последнего блэкаута после обстрелов туда пришли 28 000 харьковчан. В школах бесплатно кормят людей. За год выдали 10 миллионов порций еды. Мы переживали и более сложные времена – переживём и эти", – отметил Терехов.По его словам, паники в городе нет, а его жители сплочены."Харьков – это форпост Украины. И мы прекрасно это понимаем", – подытожил Терехов.При этом Терехова уже уличили во лжи."Блэкаут в Харькове. Интересно как получается у мэра города. По его словам, Россия начала бить по Харькову новыми боеприпасами – они проходят расстояние до 90 км. И ими разрушаются дома в пригороде. Но при этом, по его же словам, сегодня в Харькове разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура. Она в пригородных домах, что ли? Но вообще на территории Харькова и области действуют сразу несколько промышленных предприятий, которые работают в интересах фронта. За блэкаут можно сказать спасибо им", – отметил российский военкор Александр Коц.Тем временем в Харькове продолжают поиски нелояльных Украине. Так, 1 апреля СБУ сообщила о задержании сотрудницы детского сада, которая якобы была корректировщицей и работала на Россию. Женщину отправили под стражу.До этого в соцсетях завирусилось видео, на котором жительница Харькова, чей дом пострадал во время обстрелов, заявила журналистке, что Украине не стоило бить по Белгороду, чтобы не получать такой ответ."А не надо было радоваться и кидать туда тоже", – отметила она.После недоумения журналистки жительница Харькова подчеркнула, что у неё с журналисткой "разные взгляды"."Я считаю, что с соседями нужно жить дружно", – указала она.После этого в отношении харьковчанки завели уголовное дело.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 20 ударов по этому региону России.На Донецком направлении ВСУ нанесли 10 обстрелов, на Горловском направлении — 9 обстрелов, на Ясиноватском направлении — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 61 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц. Огнём ВСУ было повреждено 1 жилое домостроение.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому району Донецка 4 снаряда калибром 155 мм и один сброс ВОП с БПЛА, по Калининскому району Горловки — 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 21 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Горностаевка — 4; Каиры — 4; Подстепное — 2; Новая Збурьевка — 3; Голая Пристань — 3", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны, Корсунка.Позднее стало известно о ещё одном ударе ВСУ."Украинские боевики нанесли удар дроном по жилому дому в Новой Каховке. Сегодня, 1 апреля, около 10:00 боевики ВСУ дроном атаковали жилой дом в Новой Каховке по ул. Парижской Коммуны, 5. В квартирах новокаховчан на верхних этажах повреждено остекление окон, повреждены стены и личное имущество. Жертв и пострадавших нет", – написал телеграм-канал "Новокаховская правда", снабдив запись фотографией с места событий.Утром 1 апреля Минобороны России сообщило об атаке на Белгородскую область."Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области", – указывалось в сообщении от 07:20.Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новой атаке на регион."Под обстрел ВСУ попало село Терезовка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение на линии электропередачи – без света временно остаются жители села. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны", – написал он в своём телеграм-канале в 10:43.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240401/1054226078.html

https://ukraina.ru/20240331/1054219237.html

https://ukraina.ru/20240331/1054211908.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, харьков, украина, россия, сбу, вооруженные силы украины