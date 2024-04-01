Сил достаточно: эксперт объяснил, как десантники и бойцы ЦВО размолотят семь бригад ВСУ под Часов Яром - 01.04.2024 Украина.ру
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Сил достаточно: эксперт объяснил, как десантники и бойцы ЦВО размолотят семь бригад ВСУ под Часов Яром
Сил достаточно: эксперт объяснил, как десантники и бойцы ЦВО размолотят семь бригад ВСУ под Часов Яром - 01.04.2024 Украина.ру
Сил достаточно: эксперт объяснил, как десантники и бойцы ЦВО размолотят семь бригад ВСУ под Часов Яром
Украина держит развернутыми на участке Рай-Александровка – Часов Яр порядка семи-восьми бригад и части усиления. Ударное ядро ВС РФ составляют десантники (98-я дивизия) и различные части ЦВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-04-01T04:05
2024-04-01T04:05
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Большое наступление армии РФ на Часов Яр будет возможно, как только будут взяты высоты у Красного и у Богдановки. После этого ВС РФ смогут наступать не только вдоль дороги на Часов Яр, но и с северо-востока, и с юга-востока, рассказал эксперт.Украина держит развернутыми на участке Рай-Александровка – Часов Яр порядка семи-восьми бригад и части усиления. Численность группировки ВС РФ (по понятным причинам) неизвестна, но ударное ядро составляют десантники (98-я дивизия) и различные части ЦВО, добавил журналист.Для того чтобы продавливать оборону ВСУ, этих сил достаточно. Наше превосходство над противником по численности примерно 1 к 2. При этом по артиллерии преимущество у российских военных, а по беспилотникам – паритет, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, часов яр, борис рожин, всу, вс рф, сво, дроны, десант, донбасс
Новости, Россия, Часов Яр, Борис Рожин, ВСУ, ВС РФ, СВО, дроны, десант, Донбасс

Сил достаточно: эксперт объяснил, как десантники и бойцы ЦВО размолотят семь бригад ВСУ под Часов Яром

04:05 01.04.2024
 
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Украина держит развернутыми на участке Рай-Александровка – Часов Яр порядка семи-восьми бригад и части усиления. Ударное ядро ВС РФ составляют десантники (98-я дивизия) и различные части ЦВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Большое наступление армии РФ на Часов Яр будет возможно, как только будут взяты высоты у Красного и у Богдановки. После этого ВС РФ смогут наступать не только вдоль дороги на Часов Яр, но и с северо-востока, и с юга-востока, рассказал эксперт.
"Конечно, наша артиллерия имеет возможность обстреливать дорогу на Константиновку к западу от Часов Яра. Там работают наши FPV-дроны, которые наносят ВСУ потери, но в целом противник сохраняет возможности для переброски подкреплений", - отметил Рожин.
Украина держит развернутыми на участке Рай-Александровка – Часов Яр порядка семи-восьми бригад и части усиления. Численность группировки ВС РФ (по понятным причинам) неизвестна, но ударное ядро составляют десантники (98-я дивизия) и различные части ЦВО, добавил журналист.
Для того чтобы продавливать оборону ВСУ, этих сил достаточно. Наше превосходство над противником по численности примерно 1 к 2. При этом по артиллерии преимущество у российских военных, а по беспилотникам – паритет, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
Сергей Полетаев интервью
29 марта, 08:18
Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнениеМы сейчас владеем стратегической инициативой. Выбираем время и место удара. ВСУ своей стратегической инициативой летом 2023 года не воспользовались, потому что рассказали, где будут наступать. А у нас есть возможность наступать не только на любом участке из уже имеющейся тысячи километров фронта, но на дополнительных 600 километров
 
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