https://ukraina.ru/20240401/1054197757.html

Сил достаточно: эксперт объяснил, как десантники и бойцы ЦВО размолотят семь бригад ВСУ под Часов Яром

Сил достаточно: эксперт объяснил, как десантники и бойцы ЦВО размолотят семь бригад ВСУ под Часов Яром - 01.04.2024 Украина.ру

Сил достаточно: эксперт объяснил, как десантники и бойцы ЦВО размолотят семь бригад ВСУ под Часов Яром

Украина держит развернутыми на участке Рай-Александровка – Часов Яр порядка семи-восьми бригад и части усиления. Ударное ядро ВС РФ составляют десантники (98-я дивизия) и различные части ЦВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-04-01T04:05

2024-04-01T04:05

2024-04-01T04:05

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Большое наступление армии РФ на Часов Яр будет возможно, как только будут взяты высоты у Красного и у Богдановки. После этого ВС РФ смогут наступать не только вдоль дороги на Часов Яр, но и с северо-востока, и с юга-востока, рассказал эксперт.Украина держит развернутыми на участке Рай-Александровка – Часов Яр порядка семи-восьми бригад и части усиления. Численность группировки ВС РФ (по понятным причинам) неизвестна, но ударное ядро составляют десантники (98-я дивизия) и различные части ЦВО, добавил журналист.Для того чтобы продавливать оборону ВСУ, этих сил достаточно. Наше превосходство над противником по численности примерно 1 к 2. При этом по артиллерии преимущество у российских военных, а по беспилотникам – паритет, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240329/1054178651.html

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