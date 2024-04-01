Сил достаточно: эксперт объяснил, как десантники и бойцы ЦВО размолотят семь бригад ВСУ под Часов Яром
Украина держит развернутыми на участке Рай-Александровка – Часов Яр порядка семи-восьми бригад и части усиления. Ударное ядро ВС РФ составляют десантники (98-я дивизия) и различные части ЦВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Большое наступление армии РФ на Часов Яр будет возможно, как только будут взяты высоты у Красного и у Богдановки. После этого ВС РФ смогут наступать не только вдоль дороги на Часов Яр, но и с северо-востока, и с юга-востока, рассказал эксперт.
"Конечно, наша артиллерия имеет возможность обстреливать дорогу на Константиновку к западу от Часов Яра. Там работают наши FPV-дроны, которые наносят ВСУ потери, но в целом противник сохраняет возможности для переброски подкреплений", - отметил Рожин.
Украина держит развернутыми на участке Рай-Александровка – Часов Яр порядка семи-восьми бригад и части усиления. Численность группировки ВС РФ (по понятным причинам) неизвестна, но ударное ядро составляют десантники (98-я дивизия) и различные части ЦВО, добавил журналист.
Для того чтобы продавливать оборону ВСУ, этих сил достаточно. Наше превосходство над противником по численности примерно 1 к 2. При этом по артиллерии преимущество у российских военных, а по беспилотникам – паритет, резюмировал собеседник издания.
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29 марта, 08:18Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнениеМы сейчас владеем стратегической инициативой. Выбираем время и место удара. ВСУ своей стратегической инициативой летом 2023 года не воспользовались, потому что рассказали, где будут наступать. А у нас есть возможность наступать не только на любом участке из уже имеющейся тысячи километров фронта, но на дополнительных 600 километров