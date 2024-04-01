https://ukraina.ru/20240401/1054194110.html

Ситуация критическая: Рожин рассказал про отход ВСУ из Богдановки, пока ВС РФ берут высоты в Красном

Ситуация критическая: Рожин рассказал про отход ВСУ из Богдановки, пока ВС РФ берут высоты в Красном - 01.04.2024 Украина.ру

Ситуация критическая: Рожин рассказал про отход ВСУ из Богдановки, пока ВС РФ берут высоты в Красном

Сейчас ВС РФ "нажимают" между Богдановкой и Красным и продвигаются вдоль дороги Хромово – Часов Яр. Также идут бои за высоты в районе Красного, где пытаются контратаковать ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-04-01T05:00

2024-04-01T05:00

2024-04-01T05:00

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борис рожин

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В районе Часов Яра для ВСУ складывается критическая ситуация, российские бойцы там "жмут" позиции ВСУ. Постепенно противник отходит из центральной части Богдановки, где идут бои за высоты, которые имеют более важное значение, чем само село, рассказал эксперт.Также ВС РФ "нажимают" между Богдановкой и Красным и продвигаются вдоль дороги Хромово – Часов Яр. Появилась информация, что бойцы взяли опорный пункт ВСУ у дороги, которая прикрывала въезды в город, добавил журналист.Бои идут в самом селе, потому что противник удерживает высоты к северу, а это позволяет ВСУ вести подавляющий огонь по центральной и западной части Красного. Как только будут взяты эти высоты, противник будет вынужден откатываться дальше на запад, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240329/1054178651.html

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