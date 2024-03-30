"Пусть дают оружие и деньги". Украинские эксперты и политики о планах Франции занять Одессу - 30.03.2024 Украина.ру
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"Пусть дают оружие и деньги". Украинские эксперты и политики о планах Франции занять Одессу
"Пусть дают оружие и деньги". Украинские эксперты и политики о планах Франции занять Одессу - 30.03.2024 Украина.ру
"Пусть дают оружие и деньги". Украинские эксперты и политики о планах Франции занять Одессу
Пауза в процессе оказания помощи Западом беспокоит адептов киевского режима. Они в своих теплых и относительно безопасных студиях требуют от Запада денег и оружия, а от соотечественников (но не от себя лично) требуют продолжать воевать даже в том случае, если западной помощи не будет.
2024-03-30T13:35
2024-03-30T13:36
эксклюзив
украина
будущее
эксперты
сво
запад
эммануэль макрон
финансовая помощь
мобилизация
анджей дуда
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Такой взгляд на ситуацию продемонстрировал в эфире ютуб-канала "Да это так" экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун. Отвечая на вопрос ведущего о причинах призывов зарубежных визитеров усилить мобилизацию, снизить призывной возраст для украинцев, от сказал: "Потому что не дадут оружия". Ведущий уточнил — то есть, они (западные партнеры Киева — Ред.) полагают, что мы (киевский режим — Ред.) положим людей? На это экс-гепрокурор ответил утвердительно — именно этого они и хотят. И отметил, что надо бы по-другому."Пусть дают оружие и деньги, и мы будем воевать", - сказал Пискун, добавив, что и без западных денег и оружия - "все равно будем воевать". По мнению экс-генпрокурора, никаких других вариантов нет, "время договариваться прошло".Может быть, Запад (точнее, Европа) поддержат Киев своими войсками? Напомнив об обещаниях президента Франции Эммануэля Макрона ввести войска в Одессу, Пискун отметил, что к президенту Франции вообще-то никто с такой просьбой не обращался (или об этом у общества нет информации). Он также предположил, что "Дуда не зря летал к Макрону", и французы проявляет такую навязчивость не просто так — возможно, у них уже есть договоренность с поляками о том, кто куда зайдет на территорию Украины. Но при этом они, конечно, "не пойдут в Авдеевку".В Авдеевку, конечно, не пойдут, а вот в Одессу могут. Не зря председатель Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве с трибуны Верховной Рады назвала Одессу "самым французским из всех украинских городов" и вспомнила Армана Эммануэля дю Плесси дюка де Ришелье (и это еще не полное имя), умолчав, впрочем, о том, что тот был на русской службе и брал Измаил. Добавим, кстати, что Ришелье предлагал императрице Екатерине Великой заселить Приазовье французскими эмигрантами.Судя по всему, Париж намерен отправить на Украину Иностранный легион, но если такое и случится, то это не изменит кардинально стратегический баланс, считает украинский политолог Андрей Золотарев."Тот же Иностранный легион, о котором много говорят, который, кстати, возглавляет этнический украинец Кирилл Ющенко, бригадный генерал, Иностранный легион, о котором много наслышано, – это девять полков и одна бригада, немногим более 10 тысяч человек", - сказал эксперт в эфире интернет-канала "Новини LIVE".Золотарев отметил, что по численности это эквивалентно двум механизированным бригадам ВСУ. При этом эксперт выразил уверенность в том, что французы не сядут в окопы на линии боевого соприкосновения, под российскими КАБами они точно сидеть не будут.Относительно регулярных призывов посланцев от Запада снизить призывной возраст для украинцев высказался украинский политолог Руслан Бортник."Хочу напомнить, сколько раз за последнее время наши западные партнёры нам сказали, что необходимо снизить возраст мобилизации. Вы думаете, они своей молодёжью будут жертвовать?" - сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.Политолог рассказал, что "возрастной отбор во французский Иностранный легион предусматривает верхнюю планку 42 года, а у нас средний возраст в армии - 43".Он продолжил: "И (западные партнеры Киева — Ред.) стоят перед выбором – помочь Украине своими армиями, а в Европе армии состоят из 43-летних, средний возраст где-то лет 30-35, отдать свою молодёжь на войну или поискать в Украине молодёжь – понятно, что выбор тут однозначен".В то же время, по мнению Бортника, правка в законопроекте об ужесточении мобилизации относительно возможности брать в армию 18-летних украинцев играет политтехнологическую роль, она призвана отвлечь внимание общественности от других норм. Эту правку могут в конечном итоге и не принять, но зато "протащат все тело закона". А западным партнерам скажут: "мы же пытались", предположил эксперт.* Признан в РФ иноагентом
https://ukraina.ru/20240329/1054172453.html
https://ukraina.ru/20210914/1032249490.html
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запад
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, будущее, эксперты, сво, запад, эммануэль макрон, финансовая помощь, мобилизация, анджей дуда, руслан бортник, андрей золотарев
Эксклюзив, Украина, будущее, эксперты, СВО, Запад, Эммануэль Макрон, финансовая помощь, мобилизация, Анджей Дуда, Руслан Бортник, Андрей Золотарев

"Пусть дают оружие и деньги". Украинские эксперты и политики о планах Франции занять Одессу

13:35 30.03.2024 (обновлено: 13:36 30.03.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Пауза в процессе оказания помощи Западом беспокоит адептов киевского режима. Они в своих теплых и относительно безопасных студиях требуют от Запада денег и оружия, а от соотечественников (но не от себя лично) требуют продолжать воевать даже в том случае, если западной помощи не будет.
Такой взгляд на ситуацию продемонстрировал в эфире ютуб-канала "Да это так" экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун. Отвечая на вопрос ведущего о причинах призывов зарубежных визитеров усилить мобилизацию, снизить призывной возраст для украинцев, от сказал: "Потому что не дадут оружия". Ведущий уточнил — то есть, они (западные партнеры Киева — Ред.) полагают, что мы (киевский режим — Ред.) положим людей? На это экс-гепрокурор ответил утвердительно — именно этого они и хотят. И отметил, что надо бы по-другому.
"Пусть дают оружие и деньги, и мы будем воевать", - сказал Пискун, добавив, что и без западных денег и оружия - "все равно будем воевать". По мнению экс-генпрокурора, никаких других вариантов нет, "время договариваться прошло".
Может быть, Запад (точнее, Европа) поддержат Киев своими войсками? Напомнив об обещаниях президента Франции Эммануэля Макрона ввести войска в Одессу, Пискун отметил, что к президенту Франции вообще-то никто с такой просьбой не обращался (или об этом у общества нет информации). Он также предположил, что "Дуда не зря летал к Макрону", и французы проявляет такую навязчивость не просто так — возможно, у них уже есть договоренность с поляками о том, кто куда зайдет на территорию Украины. Но при этом они, конечно, "не пойдут в Авдеевку".
Украинский флаг
29 марта, 08:39
Блэкаут Украины и российские деньги. Украинские эксперты о том, когда война станет настоящейНа Украине обсуждают, когда Россия может начать большое наступление и чем это закончится для Киева, а также гадают, сколько лет понадобится для восстановления энергосистемы страны после ударов русских ракет.
В Авдеевку, конечно, не пойдут, а вот в Одессу могут. Не зря председатель Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве с трибуны Верховной Рады назвала Одессу "самым французским из всех украинских городов" и вспомнила Армана Эммануэля дю Плесси дюка де Ришелье (и это еще не полное имя), умолчав, впрочем, о том, что тот был на русской службе и брал Измаил. Добавим, кстати, что Ришелье предлагал императрице Екатерине Великой заселить Приазовье французскими эмигрантами.
Судя по всему, Париж намерен отправить на Украину Иностранный легион, но если такое и случится, то это не изменит кардинально стратегический баланс, считает украинский политолог Андрей Золотарев.
"Тот же Иностранный легион, о котором много говорят, который, кстати, возглавляет этнический украинец Кирилл Ющенко, бригадный генерал, Иностранный легион, о котором много наслышано, – это девять полков и одна бригада, немногим более 10 тысяч человек", - сказал эксперт в эфире интернет-канала "Новини LIVE".
Золотарев отметил, что по численности это эквивалентно двум механизированным бригадам ВСУ. При этом эксперт выразил уверенность в том, что французы не сядут в окопы на линии боевого соприкосновения, под российскими КАБами они точно сидеть не будут.
Памятник дюку (герцогу) де Ришельё в Одессе - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября 2021, 16:04
Жизнью он подарил Украине Одессу, а смертью вернул Швеции ее королевуСегодня, 14 сентября (по старому стилю), ровно 255 лет назад родился человек, которому благодарны, как минимум, четыре страны - Франция, Россия, Швеция и Украина. В первую очередь, конечно же, Франция, где в 1766 году он и появился на свет под именем Арман Эммануэль Софи дю Плесси де Ришелье
Относительно регулярных призывов посланцев от Запада снизить призывной возраст для украинцев высказался украинский политолог Руслан Бортник.
"Хочу напомнить, сколько раз за последнее время наши западные партнёры нам сказали, что необходимо снизить возраст мобилизации. Вы думаете, они своей молодёжью будут жертвовать?" - сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Политолог рассказал, что "возрастной отбор во французский Иностранный легион предусматривает верхнюю планку 42 года, а у нас средний возраст в армии - 43".
Он продолжил: "И (западные партнеры Киева — Ред.) стоят перед выбором – помочь Украине своими армиями, а в Европе армии состоят из 43-летних, средний возраст где-то лет 30-35, отдать свою молодёжь на войну или поискать в Украине молодёжь – понятно, что выбор тут однозначен".
В то же время, по мнению Бортника, правка в законопроекте об ужесточении мобилизации относительно возможности брать в армию 18-летних украинцев играет политтехнологическую роль, она призвана отвлечь внимание общественности от других норм. Эту правку могут в конечном итоге и не принять, но зато "протащат все тело закона". А западным партнерам скажут: "мы же пытались", предположил эксперт.
* Признан в РФ иноагентом
 
ЭксклюзивУкраинабудущееэкспертыСВОЗападЭммануэль Макронфинансовая помощьмобилизацияАнджей ДудаРуслан БортникАндрей Золотарев
 
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