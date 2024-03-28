Энергоблоки на украинских ТЭС полностью повреждены после ударов ВС РФ - 28.03.2024 Украина.ру
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Энергоблоки на украинских ТЭС полностью повреждены после ударов ВС РФ
Энергоблоки на украинских ТЭС полностью повреждены после ударов ВС РФ - 28.03.2024 Украина.ру
Энергоблоки на украинских ТЭС полностью повреждены после ударов ВС РФ
Исполнительный директор энергетической компании Украины ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал о двух ТЭС энергохолдинга, серьезно пострадавших в результате атаки российских военных 22 марта, передает "Экономическая правда"
2024-03-28T12:55
2024-03-28T12:55
электроснабжение
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"Мы потеряли 50 процентов установленной мощности. У нас пострадали все блоки на Бурштынской ТЭС и все – на Ладыжинской ТЭС. Энергоблоки в разной степени разрушения: от полной до более 50 процентов... В некоторых случаях нужно строить блоки почти с нуля", – сказал Сахарук.Он добавил, что также не работает сильно поврежденная российскими бомбами Кураховская ТЭС.По его словам, в системе потеряно почти 2 ГВт доступной мощности. А восстановление потребует от полугода до двух лет "или даже больше". Он также указал, что сейчас стране критически необходимы трансформаторы.На прошлой неделе украинская энергосистема пережила наиболее разрушительную атаку за все время спецоперации. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране. Из-за масштабных повреждений до сих пор без света остаются сотни тысяч украинцев, худшая ситуация – в Харькове и Одессе.
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электроснабжение, электроэнергия, новости, украина, дтэк, тэс
электроснабжение, электроэнергия, Новости, Украина, ДТЭК, ТЭС

Энергоблоки на украинских ТЭС полностью повреждены после ударов ВС РФ

12:55 28.03.2024
 
© Фото : Facebook/ДТЭК Криворожская ТЭС Криворожская ТЭС
 Криворожская ТЭС - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : Facebook/ДТЭК Криворожская ТЭС
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Исполнительный директор энергетической компании Украины ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал о двух ТЭС энергохолдинга, серьезно пострадавших в результате атаки российских военных 22 марта, передает "Экономическая правда"
"Мы потеряли 50 процентов установленной мощности. У нас пострадали все блоки на Бурштынской ТЭС и все – на Ладыжинской ТЭС. Энергоблоки в разной степени разрушения: от полной до более 50 процентов... В некоторых случаях нужно строить блоки почти с нуля", – сказал Сахарук.
Он добавил, что также не работает сильно поврежденная российскими бомбами Кураховская ТЭС.
По его словам, в системе потеряно почти 2 ГВт доступной мощности. А восстановление потребует от полугода до двух лет "или даже больше".
Он также указал, что сейчас стране критически необходимы трансформаторы.
На прошлой неделе украинская энергосистема пережила наиболее разрушительную атаку за все время спецоперации. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране. Из-за масштабных повреждений до сих пор без света остаются сотни тысяч украинцев, худшая ситуация – в Харькове и Одессе.
- РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Вчера, 13:00
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электроснабжениеэлектроэнергияНовостиУкраинаДТЭКТЭС
 
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