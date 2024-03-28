https://ukraina.ru/20240328/1054164270.html

Энергоблоки на украинских ТЭС полностью повреждены после ударов ВС РФ

Энергоблоки на украинских ТЭС полностью повреждены после ударов ВС РФ - 28.03.2024 Украина.ру

Энергоблоки на украинских ТЭС полностью повреждены после ударов ВС РФ

Исполнительный директор энергетической компании Украины ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал о двух ТЭС энергохолдинга, серьезно пострадавших в результате атаки российских военных 22 марта, передает "Экономическая правда"

2024-03-28T12:55

2024-03-28T12:55

2024-03-28T12:55

электроснабжение

электроэнергия

новости

украина

дтэк

тэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101852/06/1018520691_0:0:1176:661_1920x0_80_0_0_75766029b2bc08dfd912d51c9ef9c2bd.jpg

"Мы потеряли 50 процентов установленной мощности. У нас пострадали все блоки на Бурштынской ТЭС и все – на Ладыжинской ТЭС. Энергоблоки в разной степени разрушения: от полной до более 50 процентов... В некоторых случаях нужно строить блоки почти с нуля", – сказал Сахарук.Он добавил, что также не работает сильно поврежденная российскими бомбами Кураховская ТЭС.По его словам, в системе потеряно почти 2 ГВт доступной мощности. А восстановление потребует от полугода до двух лет "или даже больше". Он также указал, что сейчас стране критически необходимы трансформаторы.На прошлой неделе украинская энергосистема пережила наиболее разрушительную атаку за все время спецоперации. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране. Из-за масштабных повреждений до сих пор без света остаются сотни тысяч украинцев, худшая ситуация – в Харькове и Одессе.

https://ukraina.ru/20240327/1054141939.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

электроснабжение, электроэнергия, новости, украина, дтэк, тэс