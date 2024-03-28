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Французские снаряды, форма украинского солдата. Музей СВО в Нижнем Новгороде — с трофеями и любовью

Французские снаряды, форма украинского солдата. Музей СВО в Нижнем Новгороде — с трофеями и любовью - 28.03.2024 Украина.ру

Французские снаряды, форма украинского солдата. Музей СВО в Нижнем Новгороде — с трофеями и любовью

Неделю назад в Нижнем Новгороде открылся интерактивный музей СВО, проект уникальный по замыслу и воплощению

2024-03-28T05:02

2024-03-28T05:02

2024-03-28T05:02

эксклюзив

донбасс

россия

украина

глеб никитин

всу

музей

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До сих пор в России существовали передвижные выставки, рассказывающие обо всем, происходящем сейчас в Донбассе, Украине, на фронте, и небольшие экспозиции в школах и других образовательных заведениях.Но нижегородский музей — совсем другое дело. Расположенный на одной из крупнейших площадей — площади Ленина, за одну только неделю он уже стал известен в городе: часы свободного посещения здесь вечерние, народу приходит довольно много.Музей разделен на три зала: общий, где рассказывается предыстория конфликта, региональный, с историями нижегородцев в тылу и на фронте, и еще один, посвященный героям СВО.Здесь все: от мультимедийных стендов с информацией до трофейного оружия и формы можно потрогать руками. Многие сотрудники музея — военнослужащие, находящиеся в отпуске или на лечении, непосредственные участники боевых действий, поэтому любой комментарий экскурсовода звучит не как древняя история, вытряхнутая из пыльного сундука, а как живой, эмоциональный рассказ человека, все это видевшего своими глазами.С одними из экскурсоводов, служившим на Киевском и Запорожском направлениях, мы разговорились у стенда с фотографиями и историями нижегородцев: военных, волонтеров, врачей. Написать его имя, звание или даже позывной мы не можем, официально взять комментарий тоже, но о других он рассказывает охотно.Многие из этих людей ему знакомы, показывая фотографию одного из товарищей, он называет его просто, по-свойски, с улыбкой замечает: здесь указаны только три награды, а в действительности он получил уже пять, но экспозицию готовили до награждения.О гуманитарной, мирной помощи Донбассу и новым территориям тоже рассказывается немало: Нижний Новгород взял шефство над донецким Харцызском, в августе 2023 года в сильно пострадавший от обстрелов и боевых действий город приезжал нижегородский губернатор Глеб Никитин. Регион помогает в восстановлении города, отправляет гуманитарные грузы — и в сам Харцызск, и в соседние Иловайск и Зугрэс.Среди историй жителей Нижнего Новгорода, оказавшихся в Донбассе, с оружием в руках или с гуманитарной миссией, много тех, кто попали туда еще в 2014-2015 годах, после боевых действий в Сирии поехали поддержать ополчение народных республик.Другой экскурсовод рассказал историю о своих знакомых, совсем юных в те годы помощниках Донбасса: 14 и 15-летние парни, конечно, тогда не знали, что такое американская разведывательная дисциплина OSINT (open source intelligence – разведка по открытым источникам), но активно этим занимались, передавая информацию ополчению."Отслеживали фотографии, сопоставляли данные. Украинские военные, участники так называемой АТО тогда много публиковали "ВКонтакте" фото а-ля "Мама, я на войне". Выкладывает такой персонаж фотографию на фоне гаубицы, а у него в соцсетях и номер дивизии написан, и другие данные. Десять лет назад нужны были почти элементарные знания информатики, чтобы определить, где и в какой день фото было сделано, ну а дальше — понятно...", — рассказывает экскурсовод историю своих знакомых.В одном из залов стоит 880мм миномёт 2Б14 "Поднос" — макет, но в натуральную величину. Такие, рассказали мне в музее, находятся на вооружении обеих воюющих армий — производили их еще в Советском Союзе.Но большинство экспонатов, все таки, подлинные. Фрагменты и осколки ракет и мин — украинских, норвежских, израильских, французских, почти целая ракета для британского противотанкового ракетного комплекса, китель и каска американского наемника, служившего когда-то в воздушных силах США, польские и украинские беспилотники.В качестве трофея лежат фуражка, каска и бронежилет военнослужащего ВСУ. На мой немой вопрос экскурсовод протягивает бронежилет мне:"Смотрите, он совершенно целый, ни одного пулевого отверстия, ни царапины. Скорее всего, солдат просто снял его, убегая..."Другие интересные мелочи, привезенные военнослужащими из зоны боевых действий и переданные музею — военные билеты украинских военных, телефоны, марки, шевроны, книги. Среди различной пропагандистской литературы "Агенты Путина" Ондржея Кундры и прочего в том же духе, взгляд цепляется за роман Сергея Жадана "Ворошиловград": его едва ли привезли в украинские окопы полит.работники, вероятно, кто-то читал из личного интереса.Детям, впрочем, которых сюда приводят и родители, и в рамках школьных экскурсий, интересуются, конечно, не Жаданом: настоящий рай для мальчишек — интерактивные стенды, где они могут покрутить со всех сторон любое оружие — от автомата до истребителя, а главное — VR-очки, показывающие самые разные картины, окружающие войну.Мне не повезло. Очки виртуальной реальности немилостиво перенесли меня в разрушенную Каховку. Потом — в разбомбленный супермаркет в Херсоне. Потом — на улицы разбитых городов Донеччины.И несмотря на то, что VR-очки в музее СВО показывают и совсем другие сцены: парад Победы на Красной Площади, красивые виды Донбасса, и многое, многое другое, картины горя и разрушений, вероятно, самое главное, на что стоит посмотреть и ужаснуться, чтобы высококлассно сделанный музей не превратился в аттракцион, а оставался тем, чем он является — хроникой трагичной истории и мужества, творящейся на наших глазах.

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Мария Лихограй

Мария Лихограй

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Мария Лихограй

эксклюзив, донбасс, россия, украина, глеб никитин, всу, музей