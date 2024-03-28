Французские снаряды, форма украинского солдата. Музей СВО в Нижнем Новгороде — с трофеями и любовью - 28.03.2024 Украина.ру
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Французские снаряды, форма украинского солдата. Музей СВО в Нижнем Новгороде — с трофеями и любовью
Французские снаряды, форма украинского солдата. Музей СВО в Нижнем Новгороде — с трофеями и любовью - 28.03.2024 Украина.ру
Французские снаряды, форма украинского солдата. Музей СВО в Нижнем Новгороде — с трофеями и любовью
Неделю назад в Нижнем Новгороде открылся интерактивный музей СВО, проект уникальный по замыслу и воплощению
2024-03-28T05:02
2024-03-28T05:02
эксклюзив
донбасс
россия
украина
глеб никитин
всу
музей
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До сих пор в России существовали передвижные выставки, рассказывающие обо всем, происходящем сейчас в Донбассе, Украине, на фронте, и небольшие экспозиции в школах и других образовательных заведениях.Но нижегородский музей — совсем другое дело. Расположенный на одной из крупнейших площадей — площади Ленина, за одну только неделю он уже стал известен в городе: часы свободного посещения здесь вечерние, народу приходит довольно много.Музей разделен на три зала: общий, где рассказывается предыстория конфликта, региональный, с историями нижегородцев в тылу и на фронте, и еще один, посвященный героям СВО.Здесь все: от мультимедийных стендов с информацией до трофейного оружия и формы можно потрогать руками. Многие сотрудники музея — военнослужащие, находящиеся в отпуске или на лечении, непосредственные участники боевых действий, поэтому любой комментарий экскурсовода звучит не как древняя история, вытряхнутая из пыльного сундука, а как живой, эмоциональный рассказ человека, все это видевшего своими глазами.С одними из экскурсоводов, служившим на Киевском и Запорожском направлениях, мы разговорились у стенда с фотографиями и историями нижегородцев: военных, волонтеров, врачей. Написать его имя, звание или даже позывной мы не можем, официально взять комментарий тоже, но о других он рассказывает охотно.Многие из этих людей ему знакомы, показывая фотографию одного из товарищей, он называет его просто, по-свойски, с улыбкой замечает: здесь указаны только три награды, а в действительности он получил уже пять, но экспозицию готовили до награждения.О гуманитарной, мирной помощи Донбассу и новым территориям тоже рассказывается немало: Нижний Новгород взял шефство над донецким Харцызском, в августе 2023 года в сильно пострадавший от обстрелов и боевых действий город приезжал нижегородский губернатор Глеб Никитин. Регион помогает в восстановлении города, отправляет гуманитарные грузы — и в сам Харцызск, и в соседние Иловайск и Зугрэс.Среди историй жителей Нижнего Новгорода, оказавшихся в Донбассе, с оружием в руках или с гуманитарной миссией, много тех, кто попали туда еще в 2014-2015 годах, после боевых действий в Сирии поехали поддержать ополчение народных республик.Другой экскурсовод рассказал историю о своих знакомых, совсем юных в те годы помощниках Донбасса: 14 и 15-летние парни, конечно, тогда не знали, что такое американская разведывательная дисциплина OSINT (open source intelligence – разведка по открытым источникам), но активно этим занимались, передавая информацию ополчению."Отслеживали фотографии, сопоставляли данные. Украинские военные, участники так называемой АТО тогда много публиковали "ВКонтакте" фото а-ля "Мама, я на войне". Выкладывает такой персонаж фотографию на фоне гаубицы, а у него в соцсетях и номер дивизии написан, и другие данные. Десять лет назад нужны были почти элементарные знания информатики, чтобы определить, где и в какой день фото было сделано, ну а дальше — понятно...", — рассказывает экскурсовод историю своих знакомых.В одном из залов стоит 880мм миномёт 2Б14 "Поднос" — макет, но в натуральную величину. Такие, рассказали мне в музее, находятся на вооружении обеих воюющих армий — производили их еще в Советском Союзе.Но большинство экспонатов, все таки, подлинные. Фрагменты и осколки ракет и мин — украинских, норвежских, израильских, французских, почти целая ракета для британского противотанкового ракетного комплекса, китель и каска американского наемника, служившего когда-то в воздушных силах США, польские и украинские беспилотники.В качестве трофея лежат фуражка, каска и бронежилет военнослужащего ВСУ. На мой немой вопрос экскурсовод протягивает бронежилет мне:"Смотрите, он совершенно целый, ни одного пулевого отверстия, ни царапины. Скорее всего, солдат просто снял его, убегая..."Другие интересные мелочи, привезенные военнослужащими из зоны боевых действий и переданные музею — военные билеты украинских военных, телефоны, марки, шевроны, книги. Среди различной пропагандистской литературы "Агенты Путина" Ондржея Кундры и прочего в том же духе, взгляд цепляется за роман Сергея Жадана "Ворошиловград": его едва ли привезли в украинские окопы полит.работники, вероятно, кто-то читал из личного интереса.Детям, впрочем, которых сюда приводят и родители, и в рамках школьных экскурсий, интересуются, конечно, не Жаданом: настоящий рай для мальчишек — интерактивные стенды, где они могут покрутить со всех сторон любое оружие — от автомата до истребителя, а главное — VR-очки, показывающие самые разные картины, окружающие войну.Мне не повезло. Очки виртуальной реальности немилостиво перенесли меня в разрушенную Каховку. Потом — в разбомбленный супермаркет в Херсоне. Потом — на улицы разбитых городов Донеччины.И несмотря на то, что VR-очки в музее СВО показывают и совсем другие сцены: парад Победы на Красной Площади, красивые виды Донбасса, и многое, многое другое, картины горя и разрушений, вероятно, самое главное, на что стоит посмотреть и ужаснуться, чтобы высококлассно сделанный музей не превратился в аттракцион, а оставался тем, чем он является — хроникой трагичной истории и мужества, творящейся на наших глазах.
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Мария Лихограй
Мария Лихограй
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1
5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, донбасс, россия, украина, глеб никитин, всу, музей
Эксклюзив, Донбасс, Россия, Украина, Глеб Никитин, ВСУ, музей

Французские снаряды, форма украинского солдата. Музей СВО в Нижнем Новгороде — с трофеями и любовью

05:02 28.03.2024
 
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Мария Лихограй
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Неделю назад в Нижнем Новгороде открылся интерактивный музей СВО, проект уникальный по замыслу и воплощению
До сих пор в России существовали передвижные выставки, рассказывающие обо всем, происходящем сейчас в Донбассе, Украине, на фронте, и небольшие экспозиции в школах и других образовательных заведениях.
Но нижегородский музей — совсем другое дело. Расположенный на одной из крупнейших площадей — площади Ленина, за одну только неделю он уже стал известен в городе: часы свободного посещения здесь вечерние, народу приходит довольно много.
Музей разделен на три зала: общий, где рассказывается предыстория конфликта, региональный, с историями нижегородцев в тылу и на фронте, и еще один, посвященный героям СВО.
Здесь все: от мультимедийных стендов с информацией до трофейного оружия и формы можно потрогать руками. Многие сотрудники музея — военнослужащие, находящиеся в отпуске или на лечении, непосредственные участники боевых действий, поэтому любой комментарий экскурсовода звучит не как древняя история, вытряхнутая из пыльного сундука, а как живой, эмоциональный рассказ человека, все это видевшего своими глазами.
С одними из экскурсоводов, служившим на Киевском и Запорожском направлениях, мы разговорились у стенда с фотографиями и историями нижегородцев: военных, волонтеров, врачей. Написать его имя, звание или даже позывной мы не можем, официально взять комментарий тоже, но о других он рассказывает охотно.
Многие из этих людей ему знакомы, показывая фотографию одного из товарищей, он называет его просто, по-свойски, с улыбкой замечает: здесь указаны только три награды, а в действительности он получил уже пять, но экспозицию готовили до награждения.
О гуманитарной, мирной помощи Донбассу и новым территориям тоже рассказывается немало: Нижний Новгород взял шефство над донецким Харцызском, в августе 2023 года в сильно пострадавший от обстрелов и боевых действий город приезжал нижегородский губернатор Глеб Никитин. Регион помогает в восстановлении города, отправляет гуманитарные грузы — и в сам Харцызск, и в соседние Иловайск и Зугрэс.
Среди историй жителей Нижнего Новгорода, оказавшихся в Донбассе, с оружием в руках или с гуманитарной миссией, много тех, кто попали туда еще в 2014-2015 годах, после боевых действий в Сирии поехали поддержать ополчение народных республик.
Другой экскурсовод рассказал историю о своих знакомых, совсем юных в те годы помощниках Донбасса: 14 и 15-летние парни, конечно, тогда не знали, что такое американская разведывательная дисциплина OSINT (open source intelligence – разведка по открытым источникам), но активно этим занимались, передавая информацию ополчению.
"Отслеживали фотографии, сопоставляли данные. Украинские военные, участники так называемой АТО тогда много публиковали "ВКонтакте" фото а-ля "Мама, я на войне". Выкладывает такой персонаж фотографию на фоне гаубицы, а у него в соцсетях и номер дивизии написан, и другие данные. Десять лет назад нужны были почти элементарные знания информатики, чтобы определить, где и в какой день фото было сделано, ну а дальше — понятно...", — рассказывает экскурсовод историю своих знакомых.
В одном из залов стоит 880мм миномёт 2Б14 "Поднос" — макет, но в натуральную величину. Такие, рассказали мне в музее, находятся на вооружении обеих воюющих армий — производили их еще в Советском Союзе.
Но большинство экспонатов, все таки, подлинные. Фрагменты и осколки ракет и мин — украинских, норвежских, израильских, французских, почти целая ракета для британского противотанкового ракетного комплекса, китель и каска американского наемника, служившего когда-то в воздушных силах США, польские и украинские беспилотники.
В качестве трофея лежат фуражка, каска и бронежилет военнослужащего ВСУ. На мой немой вопрос экскурсовод протягивает бронежилет мне:
"Смотрите, он совершенно целый, ни одного пулевого отверстия, ни царапины. Скорее всего, солдат просто снял его, убегая..."
Другие интересные мелочи, привезенные военнослужащими из зоны боевых действий и переданные музею — военные билеты украинских военных, телефоны, марки, шевроны, книги. Среди различной пропагандистской литературы "Агенты Путина" Ондржея Кундры и прочего в том же духе, взгляд цепляется за роман Сергея Жадана "Ворошиловград": его едва ли привезли в украинские окопы полит.работники, вероятно, кто-то читал из личного интереса.
Детям, впрочем, которых сюда приводят и родители, и в рамках школьных экскурсий, интересуются, конечно, не Жаданом: настоящий рай для мальчишек — интерактивные стенды, где они могут покрутить со всех сторон любое оружие — от автомата до истребителя, а главное — VR-очки, показывающие самые разные картины, окружающие войну.
Мне не повезло. Очки виртуальной реальности немилостиво перенесли меня в разрушенную Каховку. Потом — в разбомбленный супермаркет в Херсоне. Потом — на улицы разбитых городов Донеччины.
И несмотря на то, что VR-очки в музее СВО показывают и совсем другие сцены: парад Победы на Красной Площади, красивые виды Донбасса, и многое, многое другое, картины горя и разрушений, вероятно, самое главное, на что стоит посмотреть и ужаснуться, чтобы высококлассно сделанный музей не превратился в аттракцион, а оставался тем, чем он является — хроникой трагичной истории и мужества, творящейся на наших глазах.
 
ЭксклюзивДонбассРоссияУкраинаГлеб НикитинВСУмузей
 
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