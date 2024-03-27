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Как бомбардировки Югославии изменили мир и что будет, если Сербия вступит в Евросоюз – Денисов
Как бомбардировки Югославии изменили мир и что будет, если Сербия вступит в Евросоюз – Денисов - 27.03.2024 Украина.ру
Как бомбардировки Югославии изменили мир и что будет, если Сербия вступит в Евросоюз – Денисов
Ровно 25 лет назад НАТО начала "гуманитарную интервенцию" в Югославию, результатом которой стали тысячи трупов и распад страны. С этого момента начался новый виток истории, а последствия открытия югославского "ящика Пандоры" мы расхлёбываем до сих пор
2024-03-27T12:37
2024-03-27T12:37
2024-03-27T12:38
видео
сербия
югославия
россия
ес
нато
белград
союзники
косово
республика сербская
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События того времени, их влияние на день сегодняшний и ситуацию в современной Сербии мы обсудили с политологом, экспертом Финансового университета при Правительстве РФ, директором Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денисом Денисовым:00:34 – о бомбардировках Югославии и их последствиях;03:22 – о восприятии этой операции в странах Запада;07:21 – О связи России и Сербии;11:46 – О сербско-европейских отношениях;14:20 – О митинге в Белграде.
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Украина.ру
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Как бомбардировки Югославии изменили мир и что будет, если Сербия вступит в Евросоюз – Денисов
12:37 27.03.2024 (обновлено: 12:38 27.03.2024)
Ровно 25 лет назад НАТО начала "гуманитарную интервенцию" в Югославию, результатом которой стали тысячи трупов и распад страны. С этого момента начался новый виток истории, а последствия открытия югославского "ящика Пандоры" мы расхлёбываем до сих пор
События того времени, их влияние на день сегодняшний и ситуацию в современной Сербии мы обсудили с политологом, экспертом Финансового университета при Правительстве РФ, директором Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денисом Денисовым:00:34
– о бомбардировках Югославии и их последствиях;03:22
– о восприятии этой операции в странах Запада;07:21
– О связи России и Сербии;11:46
– О сербско-европейских отношениях;14:20
– О митинге в Белграде.