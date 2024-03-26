Главное за ночь 26 марта - 26.03.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 26 марта
Главное за ночь 26 марта - 26.03.2024 Украина.ру
Главное за ночь 26 марта
Священники проводят утреннюю панихиду по погибшим в теракте на месте стихийного мемориала у "Крокус сити холла"ПВО ночью уничтожила 13 реактивных снарядов... Украина.ру, 26.03.2024
2024-03-26T08:04
2024-03-26T08:04
новости
россия
вашингтон
белгородская область
анатолий антонов
евгений балицкий
иг
крокус сити холл
пво
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Священники проводят утреннюю панихиду по погибшим в теракте на месте стихийного мемориала у "Крокус сити холла"ПВО ночью уничтожила 13 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, заявили в Минобороны России.Попытки заранее определить, что теракт в "Крокус сити холле" - дело рук запрещенной в России террористической организации ИГ, настораживают, зачем тогда атаковавшие ехали в сторону Украины, задался вопросом посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Также он заявил, что США не победят терроризм в одиночку и не смогут отсидеться "на островке благополучия", но Москва не станет бегать за Вашингтоном и навязывать сотрудничество.Фермеры Запорожской области начали получать федеральные субсидии на замену севооборота сельхозкультур после украинского теракта на Каховской ГЭС. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
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новости, россия, вашингтон, белгородская область, анатолий антонов, евгений балицкий, иг, крокус сити холл, пво
Новости, Россия, Вашингтон, Белгородская область, Анатолий Антонов, Евгений Балицкий, ИГ, Крокус Сити Холл, ПВО

Главное за ночь 26 марта

08:04 26.03.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДень общенационального траура в РФ
День общенационального траура в РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Священники проводят утреннюю панихиду по погибшим в теракте на месте стихийного мемориала у "Крокус сити холла"

ПВО ночью уничтожила 13 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, заявили в Минобороны России.
Попытки заранее определить, что теракт в "Крокус сити холле" - дело рук запрещенной в России террористической организации ИГ, настораживают, зачем тогда атаковавшие ехали в сторону Украины, задался вопросом посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Также он заявил, что США не победят терроризм в одиночку и не смогут отсидеться "на островке благополучия", но Москва не станет бегать за Вашингтоном и навязывать сотрудничество.
Фермеры Запорожской области начали получать федеральные субсидии на замену севооборота сельхозкультур после украинского теракта на Каховской ГЭС. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
06:53
Трагедия в "Крокусе": выводы и последствияСпустя три дня после трагедии в "Крокус Сити Холле" появилось больше информации о том, как готовились террористы к атаке. Так, стало известно, что один из исполнителей посещал "Крокус" в начале марта, присматривался к плану помещения. Также предполагается, что инструкции по организации бойни террористы получили в Турции
 
НовостиРоссияВашингтонБелгородская областьАнатолий АнтоновЕвгений БалицкийИГКрокус Сити ХоллПВО
 
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08:05Планшет как передовая технология в зоне спецоперации
08:04Главное за ночь 26 марта
07:40Не водите никого через майдан на ТВ. Полурецензия очевидца на сериал без полутонов
06:53Трагедия в "Крокусе": выводы и последствия
06:21Хроника энергетической войны. Спрос на уголь растет, а США ведет подводную битву за ресурсы на дне океана
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21:56Число жертв теракта в "Крокусе" увеличилось до 139 человек
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21:16Теракт в "Крокусе" был совершен руками радикальных исламистов - Путин
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