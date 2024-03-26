https://ukraina.ru/20240326/1054111181.html

Главное за ночь 26 марта

Главное за ночь 26 марта - 26.03.2024 Украина.ру

Главное за ночь 26 марта

Священники проводят утреннюю панихиду по погибшим в теракте на месте стихийного мемориала у "Крокус сити холла"ПВО ночью уничтожила 13 реактивных снарядов... Украина.ру, 26.03.2024

2024-03-26T08:04

2024-03-26T08:04

2024-03-26T08:04

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Священники проводят утреннюю панихиду по погибшим в теракте на месте стихийного мемориала у "Крокус сити холла"ПВО ночью уничтожила 13 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, заявили в Минобороны России.Попытки заранее определить, что теракт в "Крокус сити холле" - дело рук запрещенной в России террористической организации ИГ, настораживают, зачем тогда атаковавшие ехали в сторону Украины, задался вопросом посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Также он заявил, что США не победят терроризм в одиночку и не смогут отсидеться "на островке благополучия", но Москва не станет бегать за Вашингтоном и навязывать сотрудничество.Фермеры Запорожской области начали получать федеральные субсидии на замену севооборота сельхозкультур после украинского теракта на Каховской ГЭС. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

https://ukraina.ru/20240326/1054109301.html

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новости, россия, вашингтон, белгородская область, анатолий антонов, евгений балицкий, иг, крокус сити холл, пво