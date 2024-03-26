Главное за ночь 26 марта
Священники проводят утреннюю панихиду по погибшим в теракте на месте стихийного мемориала у "Крокус сити холла"
ПВО ночью уничтожила 13 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, заявили в Минобороны России.
ПВО ночью уничтожила 13 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, заявили в Минобороны России.
Попытки заранее определить, что теракт в "Крокус сити холле" - дело рук запрещенной в России террористической организации ИГ, настораживают, зачем тогда атаковавшие ехали в сторону Украины, задался вопросом посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Также он заявил, что США не победят терроризм в одиночку и не смогут отсидеться "на островке благополучия", но Москва не станет бегать за Вашингтоном и навязывать сотрудничество.
Фермеры Запорожской области начали получать федеральные субсидии на замену севооборота сельхозкультур после украинского теракта на Каховской ГЭС. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
06:53Трагедия в "Крокусе": выводы и последствияСпустя три дня после трагедии в "Крокус Сити Холле" появилось больше информации о том, как готовились террористы к атаке. Так, стало известно, что один из исполнителей посещал "Крокус" в начале марта, присматривался к плану помещения. Также предполагается, что инструкции по организации бойни террористы получили в Турции