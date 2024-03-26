https://ukraina.ru/20240326/1054103828.html

Махмуд аль-Афанди: исламские террористы переехали на Украину, проглотив новую антироссийскую наживку

Махмуд аль-Афанди: исламские террористы переехали на Украину, проглотив новую антироссийскую наживку - 26.03.2024 Украина.ру

Махмуд аль-Афанди: исламские террористы переехали на Украину, проглотив новую антироссийскую наживку

Натравливать исламских террористов на атеистический Советский Союз Западу было просто. Против современной России, вернувшейся к христианству, ее врагам пришлось придумывать новую легенду. И теперь исламский мир пытаются убедить, что Москва уничтожает "правоверных" по всему миру, включая Чечню и Сирию

2024-03-26T05:57

2024-03-26T05:57

2024-03-26T05:57

интервью

террорист

исламисты

украина

россия

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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил генеральный секретарь оппозиционного сирийского движения "Народная дипломатия" Махмуд аль-Афанди.- Махмуд, какое-то время о радикальных исламских террористах почти ничего не было слышно, а потом появилась информация о том, что они "переехали" на Украину. Что вы об этом знаете?- Действительно, когда закончилась ИГИЛовская* сила, и [суннитская исламистская группировка] Тахрири Шам ушла от Аль-Каиды*, очень много группировок, в которых были в том числе кавказцы и чеченцы, уехали на Украину.Это сделали, например, боевики из "Аджнад аль-Кавказ"* под руководством известного чеченского террориста Абдулы Хаким аш-Шишани, его настоящее имя Руслан Ажиев (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Он участвовал во Второй чеченской на стороне Ичкерии, в Сирии на стороне оппозиции, а на днях "отметился" во время атаки на Белгородскую область. - Ред.)."Трудоустраивали" и продолжают "трудоустраивать" исламских террористов в ВСУ в том числе с помощью Джолани, это глава Тахри Шам. Он в свое время уехал в Турцию, а оттуда - на Украину со своей группировкой. Интересно, что его официально приветствовали на сайте СБУ, несмотря на то, что этот человек работал с [отделением международной исламистской террористической организации "Аль-Каида"*] Джебхат ан-Нусрой* и с ИГ, был правой рукой этих группировок.Все они передислоцировались на Украину с помощью СБУ и посольства этой страны. Их привезли, они там воюют уже. И плюс, во всех арабских странах, когда началась спецоперация, посольство Украины объявило набор добровольцев-террористов: можно было официально приехать в посольство, пройти собеседование и уехать на Украину.Американцы, конечно, помогли: остатки ИГ из Сирии прямым рейсом отправляли в Польшу, а оттуда уже на Украину. То есть все самые радикальные террористы сейчас оказались на Украине. И они готовы не только воевать за ВСУ, но и вербовать новых экстремистов - уже с Ближнего Востока - для совершения терактов в России.- Есть версия, что теракт в "Крокусе" - дело рук как раз ИГ...- Я посмотрел видео и думаю, что это не ИГ. Они, как правило, когда убивают, кричат лозунги. Кричат очень громко. А здесь не кричали. Другой вопрос, что вербовали этих людей с Украины как раз с помощью террористической группировки, приехавшей из Сирии.Почему? Да потому что СБУ с такими не может договориться, а исламские террористы - могут. Там и связи, и язык, и общий враг - Россия. У этих группировок, включая исламистов и радикальных украинцев один враг - Москва. Поэтому в СБУ и хотели, чтобы приехавшие к ним исламисты вербовали им нужных людей.- Сколько примерно радикальных исламских террористов сейчас на Украине и на стороне ВСУ?- Точно сказать, конечно, сложно, но примерно чуть более 500 человек, я думаю. Вот смотрите, Ажиев, его брат, двоюродный брат, семья, все приехали сначала в Турцию официально. Хотя Турция арестовала его брата ненадолго, но потом выпустила. И они как раз уехали потом на Украину.Эти террористы очень похожи на тех, кого вербовали еще в Сирии, понимаете? Потому что, повторюсь, у них общий враг – это Россия. И исламисты, благодаря языку, вербуют также граждан Таджикистана и Узбекистана, расширяя свою радикальную сеть.- Как вы считаете, что России с этим нужно сделать?- Понимаете, организации исламские во всем мире есть, особенно в Великобритании. У них хорошее финансирование. А есть деньги - есть люди. Нужно отрезать финансы, но как, если источники находятся в США и Великобритании?Часть радикалов убежали из Сирии в Лондон. Теперь они там имеют хорошее финансирование и хорошую жизнь. У них там даже мечеть своя в центре есть. Молятся они там.Фактически, банк и юридический адрес глобального терроризма там, а их детище теперь не на Востоке, а на Украине. Ради борьбы с Россией.- Почему они нас так ненавидят?- Это как раз и называется мягкая сила. Они работают не своими руками, а управляют. И им это было очень легко, когда был Советский Союз, коммунистическая страна. Тогда исламистов убеждали, что коммунисты, атеисты - это безбожные люди, их нужно уничтожать, убивать. Но когда уже Россия вернулась к христианству, естественно, уже начали по-другому работать.И новая идея - Россия воюет против ислама. В пользу этой легенды придумываются рассказы о том, что русские якобы убивают правоверных в Сирии, и то же самое якобы делали в Чечне.На этой почве потом и вербуют экстремистов в мусульманских странах. Арабский сегмент интернета пестрит такими убеждениями.Я часто выступаю на арабском телевидении, туда приходят американцы и украинцы, и всегда они пропагандируют одну и ту же вещь: якобы Россия уничтожили всех мусульман в Алеппо. То же самое рассказывают и про Чечню.- Российских экспертов зовут на эти передачи?- Бывает и зовут, но вы понимаете, что это за эксперты? Они излагают, скорее украинскую версию, то есть также обвиняют Россию. Тут нужно понимать, что речь идет о таких каналах, например, как Sky News Arabia, арабская BBC*, вы же понимаете, что это за каналы.Плюс очень мало экспертов, которые говорят на арабском, и в итоге российского голоса просто не слышно, там развернулась западно-украинская пропаганда. Самое интересное, что когда я говорю в студии украинским экспертам, что у них теперь весь исламский терроризм пришел на смену местному террористу Бандере, они говорят, что это неправда.И доказывают это публикациями из местных Телеграм-каналов, я им говорю - так у вас прямо на сайте СБУ приветствовали известных на весь мир исламских террористов. Но они делают вид, что это не так.СПРАВКАИзвестный чеченский террорист Абдул Хаким аш-Шишани, а по паспорту Руслан Ажиев (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Участвовал во Второй чеченской войне, а позже воевал в Сирии на стороне оппозиции против президента Башара Асада.С 2023 года Ажиев принимает участие в специальной военной операции на стороне ВСУ, а 14 марта боевик объявил, что он и подконтрольные ему террористы атакуют границу РФ в районе Белгородской области.О том, что Ажиев и его боевики сменили место дислокации, арабские издания сообщили еще в начале прошлого года. Интересно, что это путешествие террористов было преподнесено под лозунгом "Украина больше достойна джихада".Джихад – это понятие в исламе, означающее усердие на пути к Аллаху, борьбу за веру. Однако исламские террористы воспринимают эту идею по-своему и предпочитают физически уничтожать неверных.Вот, например, арабский сайт Enab Baladi в январе 2023 года процитировал Ажиева, объявившего, что он джихадист, и цель его группировки - освободить его родину – Чечню во время мировой войны с Россией.Примерно в то же время арабская газета "Аль-Кудс аль-Араби", издающаяся в Лондоне, сообщила также о "переезде" террористической "Албанской группировки" из Идлиба на Украину. Издание при этом привело мнение исследователя по делам джихадистских группировок Халила аль-Микдада, заявившего, что Киев категорически выступил за приезд в страну террористов, которые получили боевой опыт в Сирии.*Запрещенные в РФ террористические организации.

https://ukraina.ru/20240325/1054091494.html

https://ukraina.ru/20240325/1054102197.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

интервью, террорист, исламисты, украина, россия