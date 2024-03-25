https://ukraina.ru/20240325/1054106767.html

Польша построит 70-метровые башни, чтобы подсматривать за Беларусью

Польша построит 70-метровые башни, чтобы подсматривать за Беларусью - 25.03.2024 Украина.ру

Польша построит 70-метровые башни, чтобы подсматривать за Беларусью

Дополнительные камеры, освещение, а также строительство 70-метровых смотровых вышек запланировано в рамках усиления восточной границы Польши "от растущих проблем". Об этом говорится в новой публикации издания GazetaPrawna

2024-03-25T20:16

2024-03-25T20:16

2024-03-25T20:16

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Уточняется, что сегодня в Варшаве обсуждаются меры по предотвращению незаконного пересечения границы. Наблюдательные башни на польско-белорусской границе, а также использование беспилотных летательных аппаратов, по мнению властей, повлияют на ситуацию с мигрантами. "Это строящиеся башни будут иметь высоту около 70 метров и будут оснащены современным оптоэлектронным оборудованием", – приводит издание слова генерал-майора Роберта Багана. Отдельно отмечается, что только из-за строительства сегодня техническая дорога "очень сильно эксплуатируется как транспортом, так и войсками". Ранее сообщалось, что после интервью президента России Владимира Путина в Варшаве начали строить бомбоубежища.

https://ukraina.ru/20240315/1053901398.html

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новости, польша, варшава, беларусь, государственная граница, безопасность