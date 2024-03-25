Польша построит 70-метровые башни, чтобы подсматривать за Беларусью
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
Дополнительные камеры, освещение, а также строительство 70-метровых смотровых вышек запланировано в рамках усиления восточной границы Польши "от растущих проблем". Об этом говорится в новой публикации издания GazetaPrawna
"Эти новые посты будут иметь возможность контролировать территорию протяжённостью почти 10 километров как на польской, так и на белорусский территории, обеспечивая лучшую видимость и контроль над стратегическим пограничным участком", – утверждает автор.
Уточняется, что сегодня в Варшаве обсуждаются меры по предотвращению незаконного пересечения границы. Наблюдательные башни на польско-белорусской границе, а также использование беспилотных летательных аппаратов, по мнению властей, повлияют на ситуацию с мигрантами.
"Это строящиеся башни будут иметь высоту около 70 метров и будут оснащены современным оптоэлектронным оборудованием", – приводит издание слова генерал-майора Роберта Багана.
Отдельно отмечается, что только из-за строительства сегодня техническая дорога "очень сильно эксплуатируется как транспортом, так и войсками".
Ранее сообщалось, что после интервью президента России Владимира Путина в Варшаве начали строить бомбоубежища.