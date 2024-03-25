Польша построит 70-метровые башни, чтобы подсматривать за Беларусью - 25.03.2024 Украина.ру
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Польша построит 70-метровые башни, чтобы подсматривать за Беларусью
Польша построит 70-метровые башни, чтобы подсматривать за Беларусью - 25.03.2024 Украина.ру
Польша построит 70-метровые башни, чтобы подсматривать за Беларусью
Дополнительные камеры, освещение, а также строительство 70-метровых смотровых вышек запланировано в рамках усиления восточной границы Польши "от растущих проблем". Об этом говорится в новой публикации издания GazetaPrawna
2024-03-25T20:16
2024-03-25T20:16
новости
польша
варшава
беларусь
государственная граница
безопасность
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Уточняется, что сегодня в Варшаве обсуждаются меры по предотвращению незаконного пересечения границы. Наблюдательные башни на польско-белорусской границе, а также использование беспилотных летательных аппаратов, по мнению властей, повлияют на ситуацию с мигрантами. "Это строящиеся башни будут иметь высоту около 70 метров и будут оснащены современным оптоэлектронным оборудованием", – приводит издание слова генерал-майора Роберта Багана. Отдельно отмечается, что только из-за строительства сегодня техническая дорога "очень сильно эксплуатируется как транспортом, так и войсками". Ранее сообщалось, что после интервью президента России Владимира Путина в Варшаве начали строить бомбоубежища.
https://ukraina.ru/20240315/1053901398.html
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новости, польша, варшава, беларусь, государственная граница, безопасность
Новости, Польша, Варшава, Беларусь, государственная граница, безопасность

Польша построит 70-метровые башни, чтобы подсматривать за Беларусью

20:16 25.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
Марш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Дополнительные камеры, освещение, а также строительство 70-метровых смотровых вышек запланировано в рамках усиления восточной границы Польши "от растущих проблем". Об этом говорится в новой публикации издания GazetaPrawna

"Эти новые посты будут иметь возможность контролировать территорию протяжённостью почти 10 километров как на польской, так и на белорусский территории, обеспечивая лучшую видимость и контроль над стратегическим пограничным участком", – утверждает автор.

Уточняется, что сегодня в Варшаве обсуждаются меры по предотвращению незаконного пересечения границы. Наблюдательные башни на польско-белорусской границе, а также использование беспилотных летательных аппаратов, по мнению властей, повлияют на ситуацию с мигрантами.
"Это строящиеся башни будут иметь высоту около 70 метров и будут оснащены современным оптоэлектронным оборудованием", – приводит издание слова генерал-майора Роберта Багана.
Отдельно отмечается, что только из-за строительства сегодня техническая дорога "очень сильно эксплуатируется как транспортом, так и войсками".
Ранее сообщалось, что после интервью президента России Владимира Путина в Варшаве начали строить бомбоубежища.
Александр Камкин интервью
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Александр Камкин: Россия и Польша поделят Львов раньше, чем Макрон из мести пошлет в Одессу новые "ВСУ"Слова Макрона надо делить на десять. Этот человек немного заигрался в карикатурного Наполеона
 
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