После интервью Путина Варшава начала строить бомбоубежища
На фоне заявлений президента России Владимира Путина, что ядерная триада РФ — самая современная в мире и вооружения находятся в состоянии боевой готовности, в Варшаве начали строительство бомбоубежищ. Об этом сообщает газета Politico
Уточняется, что мэр Варшавы Рафал Тшасковский 13 марта объявил о новом плане выделения 27 миллионов евро на строительство бомбоубежищ и другие меры безопасности в течение следующих двух-трёх лет.
"Этот шаг был предпринят после того, как президент России Владимир Путин, который ведёт полномасштабную войну в соседней Украине, похвастался, что он “готов” к ядерной войне", – говорится в публикации.
По мнению главы польского города, бомбоубежища являются частью стратегии Варшавы на ближайшие годы по “осуществлению наиболее значительных инвестиций, которые позволят подготовиться к любым неожиданностям".
Мониторинг состояния бомбоубежищ в стране показал, что меньше четырёх процентов граждан могут попасть в укрытия в случае обстрела. По данным автора статьи, в убежищах также отсутствуют базовые правила, технические характеристики и оборудование.
Всего же около семи миллионов квадратных метров площади в Варшаве могут быть перепрофилированы под убежища, добавил мэр. Он подчеркнул, что часть плана властей состоит также в том, чтобы помочь больницам "подготовиться к опасности и обучить граждан, как реагировать в чрезвычайных ситуациях".
Ранее в США сообщали, что не видят признаков намерения России применять ядерное оружие. В то же время, хозяин Белого дома Джо Байден накануне запросил у Конгресса $19,8 млрд на модернизацию американского ядерного оружия.
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