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После интервью Путина Варшава начала строить бомбоубежища

После интервью Путина Варшава начала строить бомбоубежища - 13.03.2024 Украина.ру

После интервью Путина Варшава начала строить бомбоубежища

На фоне заявлений президента России Владимира Путина, что ядерная триада РФ — самая современная в мире и вооружения находятся в состоянии боевой готовности, в Варшаве начали строительство бомбоубежищ. Об этом сообщает газета Politico

2024-03-13T21:22

2024-03-13T21:22

2024-03-13T21:22

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Уточняется, что мэр Варшавы Рафал Тшасковский 13 марта объявил о новом плане выделения 27 миллионов евро на строительство бомбоубежищ и другие меры безопасности в течение следующих двух-трёх лет. По мнению главы польского города, бомбоубежища являются частью стратегии Варшавы на ближайшие годы по “осуществлению наиболее значительных инвестиций, которые позволят подготовиться к любым неожиданностям". Мониторинг состояния бомбоубежищ в стране показал, что меньше четырёх процентов граждан могут попасть в укрытия в случае обстрела. По данным автора статьи, в убежищах также отсутствуют базовые правила, технические характеристики и оборудование. Всего же около семи миллионов квадратных метров площади в Варшаве могут быть перепрофилированы под убежища, добавил мэр. Он подчеркнул, что часть плана властей состоит также в том, чтобы помочь больницам "подготовиться к опасности и обучить граждан, как реагировать в чрезвычайных ситуациях". Ранее в США сообщали, что не видят признаков намерения России применять ядерное оружие. В то же время, хозяин Белого дома Джо Байден накануне запросил у Конгресса $19,8 млрд на модернизацию американского ядерного оружия.

https://ukraina.ru/20240313/1053854680.html

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новости, варшава, россия, владимир путин, рафал тшасковски, politico, украина, джо байден, сво, война, ядерное оружие