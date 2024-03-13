После интервью Путина Варшава начала строить бомбоубежища - 13.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240313/1053870545.html
После интервью Путина Варшава начала строить бомбоубежища
После интервью Путина Варшава начала строить бомбоубежища - 13.03.2024 Украина.ру
После интервью Путина Варшава начала строить бомбоубежища
На фоне заявлений президента России Владимира Путина, что ядерная триада РФ — самая современная в мире и вооружения находятся в состоянии боевой готовности, в Варшаве начали строительство бомбоубежищ. Об этом сообщает газета Politico
2024-03-13T21:22
2024-03-13T21:22
новости
варшава
россия
владимир путин
рафал тшасковски
politico
украина
джо байден
сво
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103122/63/1031226389_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_423f4930659683ddb73bd110a239f840.jpg
Уточняется, что мэр Варшавы Рафал Тшасковский 13 марта объявил о новом плане выделения 27 миллионов евро на строительство бомбоубежищ и другие меры безопасности в течение следующих двух-трёх лет. По мнению главы польского города, бомбоубежища являются частью стратегии Варшавы на ближайшие годы по “осуществлению наиболее значительных инвестиций, которые позволят подготовиться к любым неожиданностям". Мониторинг состояния бомбоубежищ в стране показал, что меньше четырёх процентов граждан могут попасть в укрытия в случае обстрела. По данным автора статьи, в убежищах также отсутствуют базовые правила, технические характеристики и оборудование. Всего же около семи миллионов квадратных метров площади в Варшаве могут быть перепрофилированы под убежища, добавил мэр. Он подчеркнул, что часть плана властей состоит также в том, чтобы помочь больницам "подготовиться к опасности и обучить граждан, как реагировать в чрезвычайных ситуациях". Ранее в США сообщали, что не видят признаков намерения России применять ядерное оружие. В то же время, хозяин Белого дома Джо Байден накануне запросил у Конгресса $19,8 млрд на модернизацию американского ядерного оружия.
https://ukraina.ru/20240313/1053854680.html
варшава
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103122/63/1031226389_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_59f1cbd334e43ad11f57bc39a2ac9300.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, варшава, россия, владимир путин, рафал тшасковски, politico, украина, джо байден, сво, война, ядерное оружие
Новости, Варшава, Россия, Владимир Путин, Рафал Тшасковски, Politico, Украина, Джо Байден, СВО, война, Ядерное оружие

После интервью Путина Варшава начала строить бомбоубежища

21:22 13.03.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГорода Мира. Варшава
Города Мира. Варшава - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
На фоне заявлений президента России Владимира Путина, что ядерная триада РФ — самая современная в мире и вооружения находятся в состоянии боевой готовности, в Варшаве начали строительство бомбоубежищ. Об этом сообщает газета Politico
Уточняется, что мэр Варшавы Рафал Тшасковский 13 марта объявил о новом плане выделения 27 миллионов евро на строительство бомбоубежищ и другие меры безопасности в течение следующих двух-трёх лет.

"Этот шаг был предпринят после того, как президент России Владимир Путин, который ведёт полномасштабную войну в соседней Украине, похвастался, что он “готов” к ядерной войне", – говорится в публикации.

По мнению главы польского города, бомбоубежища являются частью стратегии Варшавы на ближайшие годы по “осуществлению наиболее значительных инвестиций, которые позволят подготовиться к любым неожиданностям".
Мониторинг состояния бомбоубежищ в стране показал, что меньше четырёх процентов граждан могут попасть в укрытия в случае обстрела. По данным автора статьи, в убежищах также отсутствуют базовые правила, технические характеристики и оборудование.
Всего же около семи миллионов квадратных метров площади в Варшаве могут быть перепрофилированы под убежища, добавил мэр. Он подчеркнул, что часть плана властей состоит также в том, чтобы помочь больницам "подготовиться к опасности и обучить граждан, как реагировать в чрезвычайных ситуациях".
Ранее в США сообщали, что не видят признаков намерения России применять ядерное оружие. В то же время, хозяин Белого дома Джо Байден накануне запросил у Конгресса $19,8 млрд на модернизацию американского ядерного оружия.
Интервью Владимира Путина гендиректору России сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
11:03
Ядерное оружие и Украина, Трамп или спящий Джо, украинский "нос в кокаине": интервью Путина КиселевуПрезидент России Владимир Путин 13 марта дал интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА "Новости". Издание Украина.ру приводит ключевые тезисы главы российского государства
 
НовостиВаршаваРоссияВладимир ПутинРафал ТшасковскиPoliticoУкраинаДжо БайденСВОвойнаЯдерное оружие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:43Как Россия надавала диверсантам, что будет с ВСУ к лету и как работает наше подполье на Украине– Васильев
22:24Европарламент не продлил беспошлинный ввоз в ЕС товаров с Украины
21:57Власти Эстонии не исключили отправку своих военных на Украину
21:38Киев получит боеприпасы, собранные по чешской инициативе, не раньше лета
21:22После интервью Путина Варшава начала строить бомбоубежища
20:58В Раде предлагают амнистировать заключённых, если они согласятся пойти в ВСУ
20:38В ЕС фонд помощи Украине увеличили на €5 млрд
20:26Вылавливали уклонистов, воровали газ: САП рассказала о буднях бывших украинских военкомов
20:01"Хватит проводить красные линии": в Литве приветствуют отправку солдат НАТО на Украину
19:41Православные журналисты Украины просят помощи у международных организаций из-за произвола СБУ
19:30Юрий Светов: Чтобы НАТО не вошло на Украину, Россия должна сделать Западу больно
19:15Две мирные жительницы Грайворон получили ранения в результате обстрела ВСУ
18:59Финны побили исторический рекорд по увольнениям из армии – боятся отправки на Украину
18:36Россия не примет участие в швейцарской конференции по Украине
18:33"Если русские придут". Украинские эксперты о тревожном будущем
18:09Сырский признал, что ВС РФ могут скоро прорвать фронт
17:49Цейтнот киевского режима и кураторов Украины: Баширов об игре в шахматы на гробовой доске
17:45Украинских журналистов депортировали из Польши и отобрали аппаратуру – они снимали на границе с РФ
17:16Жителям 26 стран покажут, как изменилась Россия за четверть века
17:01Вспомнить про "Шилку": кто и чем защитит российские НПЗ от украинских дронов
Лента новостейМолния