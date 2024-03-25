https://ukraina.ru/20240325/1054095534.html

Инкубатор биодронов. Почему Зеленский не выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

Инкубатор биодронов. Почему Зеленский не выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье - 25.03.2024 Украина.ру

Инкубатор биодронов. Почему Зеленский не выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

В отличие от лидеров других стран, Зеленский не выразил соболезнования россиянам в связи с трагедией в Подмосковье. Вместо этого он назвал их рабами, готовыми умирать ради политических амбиций своего руководства.

2024-03-25T17:36

2024-03-25T17:36

2024-03-25T17:49

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теракт

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Лидеры всевозможных, даже "недружественных" стран выразили свои соболезнования России по поводу теракта в "Крокус сити холл". Считающиеся во многих странах террористическими организации "Талибан"* и "Хесболла" выразили соболезнования и осудили преступление. Дальше можно рассуждать о чем угодно, выстаивать любые версии, даже пропагандистские в целях информационной войн, но первое, что могли и должны были сделать все — именно это.И только президент Украины Владимир Зеленский не выразил ни капли сочувствия. Не к российскому государству, этого никто не ждет и это невозможно, но к обычным мирным гражданам, которые просто пришли послушать концерт. Если Зеленский не готов играть (хотя бы играть) в настоящего политика, мог бы просто промолчать. Ведь промолчал же украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, хотя, казалось бы, сама его должность предполагает не политическую, а чисто гуманитарную реакцию.Даже самый радикальный, с его "их дети будут сидеть в подвалах" и "армия, мова, вера", президент Украины Петр Порошенко в 2018 году, когда погибли люди в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, выразил "самые искренние слова соболезнования родным и близким" и подчеркнул, что сердца нужно держать "открытыми к боли простых людей и в первую очередь детей".По сравнению с как бы воинственным радикалом-националистом Порошенко Зеленский позиционировал себя как адекватный сторонник мирного решения. Но, что бы ни думал на самом деле Порошенко, он сказал то, что должен был сказать любой уважающий себя политик. По-другому просто нельзя, и все. Зеленский этого не сделал.Он не смог даже промолчать. "Ничтожество", "подонки", "Путин сутки молчал", "притянуть к Украине", "свалить на кого-то другого", "уже взрывали дома и обвиняли других", "россияне готовы молча умирать и не задавать вопросы своим спецслужбам", "граждане — расходный материал", "Путин поворачивает ситуацию на пользу личной власти" — это все, что Зеленский оказался способен выжать из себя.А ведь на президента смотрят люди. Какова ни была бы его личность, само положение в государстве делает позицию Зеленского в каком-то смысле образцовой для общества Украины. И какой он подает пример? Отсутствие эмпатии, пляска на костях, неуместная конспирология — это вызывает не уважение, а злобу и ненависть. Причем с обеих сторон конфликта. Жителям Украины по сути сказано, что русские — это бессловесные рабы, которых "тиран" (еще и трусливый и нерешительный) без зазрения совести пускает в расход ради своих политических амбиций. Ну а если и российское руководство, и российский народ таковы, то примириться с совместной с ними жизнью либо в одном государстве, либо в союзных государствах, невозможно.Доказательства? Доказательства не нужны, все ведь и так уже все знают. После десятилетия русофобии во всех институтах украинского государства слова Зеленского не требуется проверять, поскольку они соответствуют нормализованному общественному представлению о русских, России и Путине.С другой стороны, ожидаемая реакция россиян. О каких потенциальных переговорах может идти речь, если избранный абсолютным большинством жителей Украины президент во время нашего горя и траура несет такое? Он неадекватен и опасен, а значит таковы и его избиратели, а значит война до… Конечно, такие заявления Зеленского в момент психологического перенапряжения вызывают желание бросать ядерные бомбы. Никто этого делать, дай Бог, не станет, но разогретые подобным образом общественные настроения просто обнуляют переговорные интенции, в том числе президента Путина.Теракт сам по себе — это жутчайшее преступление. Но реакция Зеленского на теракт — это война, причем война с новым витком ожесточения. Все сказанное в рамках информационно-психологической войны он мог бы сказать потом, но не в рамках первой реакции на событие, которая теперь "висит" на всех официальных президентских медийный ресурсах и не только.Мог бы, но не смог. Для Зеленского больше нет путей отхода, нет вариантов для политической игры, нет предмета для дипломатической работы. Тотальная несвобода и тотальный террор, в который он (либо люди, стоящие за ним) ввергли Украину, не оправдывает никакая война и никакая внешняя агрессия. Но все же именно наличие военного положения, фронта, куда можно бросать солдат и истеричной "охоты на ведьм" внутри страны легитимирует положение Зеленского и стоящих за ним людей. Только это и выборы 2019 года. Но последний фактор исчезнет в конце мая и останется одна война. Любое, даже самое хлипкое, перемирие — и Зеленский обнулен. Поэтому всех, кто после 20 мая будет сомневаться в его легитимности, заранее назначили "агентами Кремля". И поэтому он должен разжигать войну любыми способами, в том числе выдвигая априори невозможные условия для переговоров. В том числе оскорбляя через своих приближенных папу римского и китайского дипломата, которые предлагают максимально возможный мирный выход из сложившейся ситуации. В том числе оскорбляя чувства мирных граждан России, которые потеряли в "Крокусе" своих родных и близких.Эти люди были мирными. В отличие от Украины, в России совсем не многие "воюют". Для кого-то война началась с частичной мобилизации, для кого-то 24 февраля 2022 года, для совсем незначительного числа — весной-летом 2014 года. Но в этот день война началась для большинства, и именно Зеленский своей речью сделал так, чтобы мирные люди убедились в справедливости своих воинственных чувств.Попытки перевести стрелки сначала на власовцев из РДК* (касательно террористической атаки на Белгородскую область), затем на полудохлый ИГИЛ*, который ради пиара берет на себя ответственность даже за набитую кем-то шишку, а затем на т.н. биодроны из Таджикистана имеют ограниченный эффект.Подробности расскажет следствие, но вряд ли российское общество готово поверить в то, что за терактом стояли не британо-американские спецслужбы, действовавшие руками СБУ или ГУР, которые наняли или завербовали темных и безграмотных фанатиков из Таджикистана, точно так же, как они вербовали вроде бы грамотных, но, как оказалось, не менее темных, пенсионеров и студентов для поджогов военкоматов и заливания зеленки в ящики с бюллетенями."Не должно быть ни одного россиянина, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло среди ночи", — сказал в прошлом году американский генерал Марк Милли."Самый главный опыт, который у нас был и который мы стали исповедовать почти как религию, заключается в том, что русских и любых других врагов надо убивать, просто убивать, а главное — не бояться это делать", — повторил за ним бывший украинский главком Валерий Залужный.Украина занимается терроризмом с 2014 года. Александр Захарченко, Гиви, Моторола были убиты не на поле боя. С 2022 года на новых территориях РФ украинские спецслужбы взорвали, застрелили и даже зарезали не один десяток местных руководителей, которые обеспечивали жизнедеятельность в регионе. То, что терроризм сейчас перебирается на т.н. большую землю, удивления, к сожалению, не вызывает. Возможно, это и есть тот самый план "Б", который запустили в работу после провала плана "А" в виде контрнаступления.И тогда цель Зеленского — не играть в политика, а вызывать как можно больше ненависти, чтобы последствия, даже после его бесславного ухода в политическое небытие, ощущали на себе многие и многие поколения русских, украинцев, таджиков и других народов, не так давно еще вполне неплохо ладивших в границах одной большой федерации.Терроризм и фашизм всегда ходят за руку. Терроризм и фашизм никогда не имеют национальности. Для терроризма и фашизма нужны не люди, а биодроны. Зеленский создает их в последней надежде спасти свое положение.* запрещенная в РФ организация

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украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, петр порошенко, игил, сбу, теракт, мнения