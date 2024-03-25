https://ukraina.ru/20240325/1054090596.html

Кремль отказался отвечать на вопрос о причастности ИГ* к теракту в "Крокусе"

Кремль отказался отвечать на вопрос о причастности ИГ* к теракту в "Крокусе" - 25.03.2024 Украина.ру

Кремль отказался отвечать на вопрос о причастности ИГ* к теракту в "Крокусе"

Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 марта ответил на вопрос журналистов, почему российские власти не упоминают возможное участие ИГ* среди версий в связи с терактом в "Крокусе"

2024-03-25T13:21

2024-03-25T13:21

2024-03-25T13:21

новости

кремль

иг

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg

"Вы опять задаете вопрос связанный с ходом следствия. Мы это никак не комментируем. Не имеем на это право. Призываем вас ориентироваться на информацию, которая исходит от наших правоохранительных органов", - сказал Песков.Он подчеркнул, что следствие еще идет и пока никакой "стройной версии" озвучено не было. Речь шла только о предварительных данных. В минувшую субботу, 23 марта, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выразив соболезнования и осудив теракт в "Крокусе", заявила, что ИГ - общий враг, который должен быть побежден. Аналогичной риторики придерживаются и многие американские СМИ, которые со ссылкой на местных чиновников сообщают, что в трагедии виновна именно эта террористическая группировка. Официально российская сторона такую версию не подтверждала.*Террористическая организация, запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20240325/1054088619.html

кремль

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кремль, иг, дмитрий песков, россия