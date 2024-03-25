Кремль отказался отвечать на вопрос о причастности ИГ* к теракту в "Крокусе" - 25.03.2024 Украина.ру
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Кремль отказался отвечать на вопрос о причастности ИГ* к теракту в "Крокусе"
Кремль отказался отвечать на вопрос о причастности ИГ* к теракту в "Крокусе" - 25.03.2024 Украина.ру
Кремль отказался отвечать на вопрос о причастности ИГ* к теракту в "Крокусе"
Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 марта ответил на вопрос журналистов, почему российские власти не упоминают возможное участие ИГ* среди версий в связи с терактом в "Крокусе"
2024-03-25T13:21
2024-03-25T13:21
новости
кремль
иг
дмитрий песков
россия
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"Вы опять задаете вопрос связанный с ходом следствия. Мы это никак не комментируем. Не имеем на это право. Призываем вас ориентироваться на информацию, которая исходит от наших правоохранительных органов", - сказал Песков.Он подчеркнул, что следствие еще идет и пока никакой "стройной версии" озвучено не было. Речь шла только о предварительных данных. В минувшую субботу, 23 марта, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выразив соболезнования и осудив теракт в "Крокусе", заявила, что ИГ - общий враг, который должен быть побежден. Аналогичной риторики придерживаются и многие американские СМИ, которые со ссылкой на местных чиновников сообщают, что в трагедии виновна именно эта террористическая группировка. Официально российская сторона такую версию не подтверждала.*Террористическая организация, запрещена в РФ.
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новости, кремль, иг, дмитрий песков, россия
Новости, Кремль, ИГ, Дмитрий Песков, Россия

Кремль отказался отвечать на вопрос о причастности ИГ* к теракту в "Крокусе"

13:21 25.03.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 марта ответил на вопрос журналистов, почему российские власти не упоминают возможное участие ИГ* среди версий в связи с терактом в "Крокусе"
"Вы опять задаете вопрос связанный с ходом следствия. Мы это никак не комментируем. Не имеем на это право. Призываем вас ориентироваться на информацию, которая исходит от наших правоохранительных органов", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что следствие еще идет и пока никакой "стройной версии" озвучено не было. Речь шла только о предварительных данных.

В минувшую субботу, 23 марта, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выразив соболезнования и осудив теракт в "Крокусе", заявила, что ИГ - общий враг, который должен быть побежден.
Аналогичной риторики придерживаются и многие американские СМИ, которые со ссылкой на местных чиновников сообщают, что в трагедии виновна именно эта террористическая группировка. Официально российская сторона такую версию не подтверждала.
*Террористическая организация, запрещена в РФ.
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
13:04
Террористов готовили в Стамбуле: российские журналисты выдвинули новую версию о теракте в "Крокусе"Террористов, убивших посетителей "Крокус Сити Холла", готовили в Стамбуле. Такое мнение высказали российские военные журналисты Семен Пегов и Борис Рожин
 
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