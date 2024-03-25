Путин обсудит с силовиками принимаемые после теракта меры - 25.03.2024 Украина.ру
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Путин обсудит с силовиками принимаемые после теракта меры
Путин обсудит с силовиками принимаемые после теракта меры - 25.03.2024 Украина.ру
Путин обсудит с силовиками принимаемые после теракта меры
Президент России Владимир Путин 25 марта во второй половине дня проведет совещание, где обсудит меры, принимаемые после теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков
2024-03-25T12:46
2024-03-25T12:46
крокус сити холл
теракт
новости
россия
москва
подмосковье
владимир путин
дмитрий песков
мвд
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"Совещание будет с участием руководителей силового блока, социального блока и руководителей двух регионов - Москвы и Подмосковья. Ожидаем, что оно будет в открытом режиме. Еще раз повторю, оно будет где-то ближе к вечеру", - рассказал Песков.Он добавил, что днем глава государства работает в Кремле, продолжает получать доклады по линии всех служб о теракте.В минувшую пятницу вечером перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным Следкома, погибли 137 человек, трое из которых — дети, пострадали более 150 человек.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы.Президент уточнил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
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крокус сити холл, теракт, новости, россия, москва, подмосковье, владимир путин, дмитрий песков, мвд
Крокус Сити Холл, теракт, Новости, Россия, Москва, Подмосковье, Владимир Путин, Дмитрий Песков, МВД

Путин обсудит с силовиками принимаемые после теракта меры

12:46 25.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин 25 марта во второй половине дня проведет совещание, где обсудит меры, принимаемые после теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков
"Совещание будет с участием руководителей силового блока, социального блока и руководителей двух регионов - Москвы и Подмосковья. Ожидаем, что оно будет в открытом режиме. Еще раз повторю, оно будет где-то ближе к вечеру", - рассказал Песков.
Он добавил, что днем глава государства работает в Кремле, продолжает получать доклады по линии всех служб о теракте.
В минувшую пятницу вечером перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным Следкома, погибли 137 человек, трое из которых — дети, пострадали более 150 человек.
Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы.
Президент уточнил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
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