Александр Безбородко: из хохлов в князья
25 марта 1747 года в Глухове родился Александр Андреевич Безбородко (1746-1799). Он дослужился до высшего чина Российской Империи и украсил своей деятельностью царствования Екатерины Великой и Павла. Он кроил границы государств, составлял царские манифесты и тосковал от одиночества, скрашивая редкие часы досуга прогулками по злачным местам
Ближайший советник Александра I Михаил Сперанский, оценивая деятельность государственных мужей прошлого, как-то заметил: "в России в XVIII столетии было только четыре гения: Меншиков, Потёмкин, Суворов и Безбородко".
"Екатерининские орлы" — так называют тех деятелей, которые укрепляли российское государство под рукой матушки-императрицы. Среди них было много выходцев из не самых древних родов. Недаром Александр Пушкин, столбовой дворянин, ведший родословную как минимум с XII века, ворчал:
"Не торговал мой дед блинами,
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князья не прыгал из хохлов".
В последней строке поэт явно намекал на Александра Безбородко.
Безбородко был потомком польского шляхтича Демьяна Ксенжицкого, перешедшего на сторону Богдана Хмельницкого. В одном из боев поляку отрубили половину подбородка. Острые на язык запорожцы тут же нарекли пострадавшего "Безбородьком". Прозвище стало фамилией.
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Внук увечного воина Андрей Яковлевич Безбородко стал генеральным писарем реестрового казачества, еще не имея и тридцати лет от роду, что говорит об уме юноши и уважении к нему. Он ушёл в отставку в 1762 году, имея почётное звание генерального судьи.
Будущий канцлер появился на свет 14 (25) марта 1747 года в городе Глухове, резиденции гетмана Кирилла Разумовского.
Образование Александр получил в Киево-Могилянской академии. Уже тогда он поражал феноменальной памятью.
По протекции Безбородко-отца 18-летний Сашко поступил на службу в канцелярию генерал-губернатора Малороссии графа Петра Александровича Румянцева.
Александр Андреевич стал доверенным лицом наместника и последовал за ним на русско-турецкую войну. Он храбро сражался в боях, но главное — Безбородко отвечал за секретную переписку. В марте 1771 года 24-летнему Александру Безбородко был присвоен чин полковника, и в том же году он участвует в заключении Кючук-Кайнарджийского мира.
Спустя год с небольшим после окончания войны Екатерина II, оценив достоинства отчётов, шедших из канцелярии генерал-губернатора Малороссии, обратилась к Румянцеву с просьбой — порекомендовать ей нескольких способных людей для замещения свободных секретарских должностей. Граф Задунайский, коим к тому времени стал Румянцев, решил отправить в Петербург Александра Безбородко и Петра Завадовского.
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Двадцатипятилетний Безбородко был толстым, неуклюжим, простоватым на вид и вдобавок — не знал французского языка. Екатерина поначалу не разглядела за внешностью "глуховского кабанчика" (такое прозвище припечатал ему в столице Завадовский) и хохлацким произношением, от которого он так и не избавился до конца дней, интеллектуала высшей пробы.
Безбородко назначают на второстепенную должность секретаря по приёму челобитных, придворные за глаза издеваются "хохлом". Кстати, хорошие манеры он так и не приобрёл до конца своей жизни.
Однако некоторая грубоватость манер, неуклюжесть и чудаковатость внешнего облика Александра Андреевича нисколько не помешали современникам очень скоро заметить его выдающиеся способности. Как отмечал в своих воспоминаниях французский дипломат граф Луи Сегюр, "в толстом теле Безбородко скрывал тончайший ум".
Вскоре выяснилось, что малоросс Безбородко, чуть ли не единственный из "екатерининских орлов", в совершенстве владел русским литературным языком (вторым был тоже малоросс, Пётр Завадовский). Государыня, отдавая должное одаренности Безбородко, начала давать ему разнообразные поручения. Постепенно он стал любимым докладчиком Екатерины.
В письмах "самой" Александр Безбородко фигурировал как "мой фактотум" (буквально — "делающий всё", т.е. незаменимый помощник, правая рука). В 1779 году он был произведен в бригадиры и получил 1200 крестьянских душ в Белоруссии.
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А дальше его богатство росло так: в 1783 году — в потомственные владения передано 2 700 душ в Малороссии; год спустя — чин тайного советника и еще более 3 000 душ в Малороссии. Кроме того, получил дозволение принять пожалованное ему австрийским императором графское достоинство Священной Римской империи. На гербе новоиспечённого графа располагался латинский девиз: "Labore et Zelo", т.е. "трудом и рвением".
24 ноября 1780 года Безбородко был определён в Коллегию иностранных дел со званием "полномочного для всех негоциаций" и пожалован в генерал-майоры. Назначению предшествовало составление Безбородко нескольких дипломатических документов, импонировавших императрице.
Первый из них — Манифест о вооружённом нейтралитете. Этот документ, опубликованный во время войны за независимость США, провозглашал право нейтральных государств торговать с воюющими всеми товарами, за исключением оружия и боеприпасов. Он лёг в основу международного морского права.
Второй документ — "Мемориал по делам политическим", предназначавшийся для австрийского кайзера Иосифа ІІ и предлагавший ему план совместных действий против Османской империи. Так были установлены союзнические отношения с Австрией.
Третьим важным документом, составленным Безбородко, был Манифест о присоединении Крыма. Безбородко принимал участие в работе "ликвидационной комиссии" не только по Крымскому ханству, он готовил также документы по двум разделам Польши.
Зная громадную работоспособность Безбородко, Екатерина привлекала его и к делам внутренней политики.
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В 1783 году была организована комиссия для "приумножения государственных доходов". В ней Безбородко предложил уравнять повинности крепостных по всей империи. С тех пор положение русского, малороссийского и эстляндского крестьянина стало равным.
В 1787 года на него возложено объявлять волю государыни и докладывать ей по государственным делам. Безбородко, возведённый в звание гофмейстера, сопровождал императрицу в её путешествии по Новороссии.
Александр Безбородко успешно заключает мир с турками в Яссах 29 декабря 1791 года. После внезапной кончины Потёмкина, завоевавшего победу, турки понадеялись, что теперь им достанется более сговорчивый переговорщик. Им достался Безбородко, заявивший: "Хотите ли войны, или мира. Можете иметь и то, и другое. Мир по Галацким предварительным статьям или войну до конечной гибели. Выбирайте".
По возвращении в Петербург Безбородко обнаружил, что его положение при дворе сильно пошатнулось. Место ежедневного докладчика занял новый фаворит императрицы Платон Зубов.
17 ноября 1796 года умерла Екатерина II. Новый император Павел снял с занимаемых должностей чуть ли не всех приближенных покойной государыни. Кроме Безбородко. Почему?
В российском бомонде конца XVIII столетия циркулировал не вполне лестный для Безбородко слух. Покойная государыня в разговорах с особо доверенными лицами неоднократно высказывала намерение передать престол своему внуку Александру, минуя сына Павла. Безбородко якобы должен был обнародовать завещание, но он сообщил об этой духовной Павлу и уничтожил злополучную бумагу.
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Уже на второй день царствования Павел пожаловал Безбородко чин действительного тайного советника I класса (канцлера), соответствовавший фельдмаршальскому званию. "Этот человек для меня — дар Божий", — говорил о нем император. Чуть позже вельможа стал сенатором, хотя так и не посетил ни одного заседания Сената.
Последние два года своей жизни Безбородко был не только фактическим, но и официальным полноправным руководителем внешнеполитического ведомства России.
В 1798 году Безбородко подготовил "Записку о составлении законов Российских" — план реформ, призванный уберечь страну от возможного повторения "французского сценария". Представители всех сословий, по его мнению, должны были заседать в Сенате, выполнявшем функции законосовещательного органа. Проект Безбородко предусматривал установление фиксированных крестьянских повинностей, запрещение продажи крепостных без земли и ряд других преобразований.
Александр Андреевич скончался 6 апреля 1799 года. Часть своего огромного состояния Безбородко завещал на благотворительные цели. На эти деньги было основано учебное заведение нового типа — Нежинский лицей им. Безбородко, ныне — педагогический университет. Там впоследствии учился Гоголь.
Похоронен князь Александр Безбородко в Благовещенской усыпальнице Александро-Невской лавры.
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В общей сложности из-под пера Безбородко вышло 24 223 документа, причем около девятисот актов были включены в Полное собрание законов Российской империи.
К преждевременной смерти — Безбородко скончался в 52 года — канцлера привели не только государственные заботы. Пожалуй, не меньше сил у него забрали и плотские удовольствия всякого рода.
Дом Безбородко на Почтамтской улице в Санкт-Петербурге (ныне — центральный музей связи имени А.С. Попова) считался одним из богатейших в столице, славился убранством и картинной галереей. Каждый день в доме Безбородко накрывался стол на сто персон. Сесть за него мог любой дворянин, для этого не требовалось предварительное приглашение на трапезу.
Были у канцлера две главные страсти: карточная игра и женщины.
Безбородко проводил за зелёным сукном целые ночи напролёт, проигрывая своим партнерам астрономические суммы денег. А романы у Александра Андреевича были почти со всеми столичными актрисами, причем, увы, неудачные. Он до конца жизни оставался холостяком.
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Безбородко не чурался визитов и в непристойные заведения. Сам Безбородко объяснял свое "хобби" так: "Я для того люблю девок, что имею власть их переменять, чего мужья с женами своими делать не могут, хотя и знают, что они б…"
Самую продолжительную связь Безбородко имел с актрисой О.А. Каратыгиной. Она оставила сцену и в 1790 году поселилась в его доме. Родилась дочь Наташа, горячо любимая отцом. Он дал ей прекрасное воспитание и образование, обеспечил богатым приданым и выдал замуж за гвардейского полковника.
Граф Лев Толстой, стремясь воспроизвести характерные черты эпохи, предшествовавшей войне 1812 года, использовал и яркий типаж князя Безбородко. В романе "Война и мир" Толстой переименовал его в графа Безухова, продлил жизнь на шесть лет и придумал ему сына Пьера.