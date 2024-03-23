Сенат США поддержал проект бюджета на $1,2 трлн, чтобы избежать шатдауна

Ростислав Ищенко: У Запада созрел конкретный план, который позволит ВСУ еще два года убиваться об Россию

Западная идея об интервенции на Украину, которую озвучил Макрон – это последняя соломинка, за которую Запад пытается схватиться, чтобы хотя в ничью свести ситуацию на Украине. Если он признает здесь поражение, то на Тихом океане можно уже не дёргаться. Там можно капитулировать по всем фронтам без продолжения