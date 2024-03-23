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Сенат США поддержал проект бюджета на $1,2 трлн, чтобы избежать шатдауна
Сенат США поддержал проект бюджета на $1,2 трлн, чтобы избежать шатдауна - 23.03.2024 Украина.ру
Сенат США поддержал проект бюджета на $1,2 трлн, чтобы избежать шатдауна
Сенат США одобрил проект бюджета на 1,2 триллиона долларов, тем самым избежав прекращения работы правительственных учреждений, следует из трансляции голосования, передают РИА Новости
2024-03-23T11:56
2024-03-23T11:56
2024-03-23T11:56
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Сенат США вслед за палатой представителей поддержал законопроект, предусматривающий выделение около 1,2 триллиона долларов до конца финансового года, тем самым избежав шатдауна. За проект бюджета проголосовали 74 американских сенатора, против выступили 24 законодателя. Документ также предусматривает выделение 300 млн долларов Украине, а также 3,3 млрд долларов — для помощи Израилю.На прошлой неделе Белый дом анонсировал первый с конца 2023 года пакет военной помощи Украине. В него войдут артиллерийские боеприпасы и ракеты GMLRS для американских РСЗО HIMARS. При этом власти США признали, что Киеву хватит нового пакета помощи примерно на пару недель.Шатдауном в США принято называть прекращение работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. При возникновении шатдауна американские госслужащие, задействованные в критически важной работе, вынуждены продолжать работу без оплаты, в то время как остальные вынуждены уйти в незапланированный отпуск."Сначала демократы и республиканцы должны разобраться между собой. [экс-президента США] Дональда Трампа будут прессовать с помощью минюста, министерства внутренней безопасности и, возможно, национальной разведки — это по его заграничным делам", - об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.Если Дональд Трамп устоит и победит "спящего" президента США Джо Байдена — механизм работы с б/УССР изменится. Трамп перенесет все расходы на уже изможденную Европу, включая Британию и Францию Ротшильдов, добавил Ефимов.Полный текст интервью Дмитрий Ефимов: Если Трамп победит "спящего деда", ситуация на Украине изменится, а Европа взвоет читайте на сайте Украина.ру
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новости, сша, украина, европа, дональд трамп, сергей ефимов, джо байден, сенат, бюджет
Новости, США, Украина, Европа, Дональд Трамп, Сергей Ефимов, Джо Байден, сенат, бюджет
Сенат США поддержал проект бюджета на $1,2 трлн, чтобы избежать шатдауна
Сенат США одобрил проект бюджета на 1,2 триллиона долларов, тем самым избежав прекращения работы правительственных учреждений, следует из трансляции голосования, передают РИА Новости
Сенат США вслед за палатой представителей поддержал законопроект, предусматривающий выделение около 1,2 триллиона долларов до конца финансового года, тем самым избежав шатдауна.
За проект бюджета проголосовали 74 американских сенатора, против выступили 24 законодателя. Документ также предусматривает выделение 300 млн долларов Украине, а также 3,3 млрд долларов — для помощи Израилю.
На прошлой неделе Белый дом анонсировал первый с конца 2023 года пакет военной помощи Украине. В него войдут артиллерийские боеприпасы и ракеты GMLRS для американских РСЗО HIMARS. При этом власти США признали, что Киеву хватит нового пакета помощи примерно на пару недель.
Шатдауном в США принято называть прекращение работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. При возникновении шатдауна американские госслужащие, задействованные в критически важной работе, вынуждены продолжать работу без оплаты, в то время как остальные вынуждены уйти в незапланированный отпуск.
"Сначала демократы и республиканцы должны разобраться между собой. [экс-президента США] Дональда Трампа будут прессовать с помощью минюста, министерства внутренней безопасности и, возможно, национальной разведки — это по его заграничным делам", - об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.
Если Дональд Трамп устоит и победит "спящего" президента США Джо Байдена — механизм работы с б/УССР изменится. Трамп перенесет все расходы на уже изможденную Европу, включая Британию и Францию Ротшильдов, добавил Ефимов.