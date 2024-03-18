https://ukraina.ru/20240318/1053949003.html

Дмитрий Ефимов: Если Трамп победит "спящего деда", ситуация на Украине изменится, а Европа взвоет

Дмитрий Ефимов: Если Трамп победит "спящего деда", ситуация на Украине изменится, а Европа взвоет - 18.03.2024 Украина.ру

Дмитрий Ефимов: Если Трамп победит "спящего деда", ситуация на Украине изменится, а Европа взвоет

Задача глобалистов — разобраться с Владимиром Путиным и разобрать на запчасти нашу страну, чтобы русского духа на Земле не осталось.

2024-03-18T18:27

2024-03-18T18:27

2024-03-18T18:27

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Главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал 5 сценариев Politico, которые издание прочит для будущего России и опубликовало 16 марта у себя на сайте.— Дмитрий Борисович, практически все сценарии иностранного издания в той или иной степени про распад России в будущем. Почему так засуетились глобалисты?— Они ограничены временем. Шесть лет нового президентского срока Путина заканчиваются в 2030 году — к тому моменту сторонниками "Четвертой промышленной революции" по Клаусу Швабу (глава ВЭФ в Давосе) должны быть заложены все основы Нового дивного мира глобалистов.Владимир Путин — единственная фигура, которая может объединить сопротивление запланированным неотроцкистами процессам. Россия — единственная страна, которая силой традиций может стать плацдармом для построения альтернативной ветви будущего.Вывод прост: задача глобалистов — "разобраться" с Путиным и разобрать "на запчасти" нашу страну. Чтобы русского духа на Земле не осталось.— Что вы думаете о первых четырех сценариях? Есть ли вероятность, что хоть один из них сбудется? (Сценарий 1 — вариант типа "Арабской весны" с вероятностью 5-10%. Сценарий 2 —"Россия распадется" с вероятностью 10-15%. Сценарий 3 — "Восстание националистов" с вероятностью 15-20%. Сценарий 4 — "Технократическая перезагрузка" из серии казахстанского майдана 2022 года с вероятностью 20-25%)— Первый сценарий, представленный Politico, говорит о возвращении под флагом "демократии" 90-х годов. Эта история не прокатит ни с какой долей вероятности. Россия это уже проходила и урок запомнился накрепко.Распад страны, описанный во втором сценарии авторы завязывают на последствия потерь на фронтах СВО, что должно вроде как всколыхнуть национальные республики. Этот сценарий активно подталкивают все последние годы. Основные центры воздействия — Северный Кавказ, Татарстан, Башкирия — перечислены в публикации Politico. Вот только не учтен процесс консолидации российского общества вокруг традиционных ценностей на фоне СВО.Третий сценарий, "подъем националистов" невероятен совершенно. У нас в России их просто нет. Спецоперация формирует новых патриотов, однако Путин взял на себя смелость их возглавить. Теперь они связаны неразрывно.Вот четвертый сценарий "технократической перезагрузки" вызывает серьезные опасения. В нём говорится о том, что высокопоставленные агенты глобалистов, обученные и прикормленные на Западе, отстраняют Путина от власти. Печально то, что такие люди действительно есть в органах власти и управления.Для президента, за которым стоят патриоты России, справиться с таким "карманным" путчем просто. Но вот сколько гадостей сделают стране апологеты глобалистов, все еще находясь у власти, серьезный вопрос. Эту проблему необходимо решать срочно, начать "чистки" надо сразу после инаугурации.— Пятый сценарий Politico пророчит, что экономика России будет ухудшаться, возникнут сложности с управляемостью страной — с вероятностью 45-50%. Почему в этом случае глобалисты так уверены, что наша экономика рухнет? Ведь санкции не задушили Россию, кризиса нет.— Последние действия ЦБ, действительно, не идут на пользу экономике нашей страны. "Задранная" ключевая ставка вызывает проблемы с кредитованием производства и сельского хозяйства. Банк России выполняет инструкции группы Всемирного банка и МВФ, сдерживая рост экономики. Но, увы, не старается прислушаться к поручениям президента. В ситуации этого перманентного саботажа мы живем уже 30 лет. Привыкли. К смене власти проблемы с производством не приведут. Хотя по хорошему для развития экономики закон о ЦБ, как я полагаю, надо срочно менять.— Судя по всему война обещает быть долгой, и она сжирает огромные ресурсы страны. Нужно ли переводить экономику на мобилизационные рельсы, чтобы 50% работало на фронт, или это ничего не даст?— Продлить СВО — мечта глобалистов-неотроцкистов. Она должна быть перманентной, как революция в понимании Бронштейна-Троцкого. По их мнению война и санкции ведут Россию к экономической пропасти.Наша задача закончить СВО победой уже в этом году. Для этого оборонно-промышленный комплекс (ОПК) должен быть полностью переведен на мобилизационные рельсы с государственным, а не коммерческим финансированием.— Пока в России шли выборы, Вооружённые силы Украины (ВСУ) вовсю атаковали наши территории. Особенно досталось Белгородской и Курской областям. С какой целью Украина пыталась сорвать президентские выборы в России? Это был последний рывок перед окончательным провалом?— Это пиар, направленный на коллективный Запад, с единственной целью выбить из него деньги. С этим у укрорейха проблемы — которые в последнее время похожи на снежный ком. Наши территории, погранвойска и срочники были готовы, и, слава Богу, отразили все мелкие и крупные укусы. Картинка у ЦИПСО не сложилась. Однако как воспринимают эти придумки в Конгрессе — пока непонятно.Кто-то может предположить, что это была серьезная войсковая операция, но так как подразделениями командовали из офиса Ермака, об этом речь не шла. Военных там нет — только "талантливые менеджеры".— Виктория Нуланд ушла в отставку, и Никки Хейли снялась с предвыборной гонки. Можно ли сказать, что США теперь откажутся от прежней политики на Украине?— Сначала демократы и республиканцы должны разобраться между собой. Дональда Трампа будут прессовать с помощью минюста, министерства внутренней безопасности и, возможно, национальной разведки — это по его заграничным делам. Если он устоит и победит "спящего" деда — механизм работы с б/УССР изменится. Трамп перенесет все расходы на уже изможденную Европу, включая Британию и Францию Ротшильдов.

https://ukraina.ru/20231003/1049873674.html

https://ukraina.ru/20240315/1053912148.html

https://ukraina.ru/20240315/1053918048.html

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интервью, россия, украина, сша, владимир путин, андрей ермак, politico, всемирный банк, экономика, глобализм, сво, всу