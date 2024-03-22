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Рада одобрила законопроект, повышающий акциз на топливо

Рада одобрила законопроект, повышающий акциз на топливо - 22.03.2024 Украина.ру

Рада одобрила законопроект, повышающий акциз на топливо

В течение следующих четырёх лет на Украине повысят акциз на топливо, соответствующий законопроект одобрил 22 марта Кабмин, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк

2024-03-22T19:55

2024-03-22T19:55

2024-03-22T19:55

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Он уточнил, что к 2028 году акциз на бензин составит 359 евро за 1 тысячу литров (сейчас 213,5 евро), акциз на дизельное топливо составит 330 евро за 1 тысячу литров (сейчас 139,5 евро), а на сжиженный газ - 70 евро за 1 тысячу литров (сейчас 52 евро). Такие меры принимаются в рамках рамках приближения законодательства Украины к законодательству ЕС. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на итоговой пресс-конференции, посвященной четырехлетию работы правительства, заявил, что Киев не собирается вести переговоры с РФ по транзиту газа, но, если европейские страны выступят консорциумом, Украина готова продлить контракт на прокачку голубого топлива через свою газотранспортную систему.

https://ukraina.ru/20240322/1054048295.html

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новости, украина, киев, россия, ярослав железняк, кабмин, верховная рада, ес, топливо