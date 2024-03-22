Рада одобрила законопроект, повышающий акциз на топливо - 22.03.2024 Украина.ру
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Рада одобрила законопроект, повышающий акциз на топливо
Рада одобрила законопроект, повышающий акциз на топливо - 22.03.2024 Украина.ру
Рада одобрила законопроект, повышающий акциз на топливо
В течение следующих четырёх лет на Украине повысят акциз на топливо, соответствующий законопроект одобрил 22 марта Кабмин, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк
2024-03-22T19:55
2024-03-22T19:55
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Он уточнил, что к 2028 году акциз на бензин составит 359 евро за 1 тысячу литров (сейчас 213,5 евро), акциз на дизельное топливо составит 330 евро за 1 тысячу литров (сейчас 139,5 евро), а на сжиженный газ - 70 евро за 1 тысячу литров (сейчас 52 евро). Такие меры принимаются в рамках рамках приближения законодательства Украины к законодательству&nbsp;ЕС. Ранее премьер-министр Украины&nbsp;Денис Шмыгаль&nbsp;на итоговой пресс-конференции, посвященной четырехлетию работы правительства, заявил, что Киев не собирается вести переговоры с РФ по транзиту газа, но, если европейские страны выступят консорциумом, Украина готова продлить контракт на прокачку голубого топлива через свою газотранспортную систему.
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новости, украина, киев, россия, ярослав железняк, кабмин, верховная рада, ес, топливо
Новости, Украина, Киев, Россия, Ярослав Железняк, Кабмин, Верховная Рада, ЕС, топливо

Рада одобрила законопроект, повышающий акциз на топливо

19:55 22.03.2024
 
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины
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В течение следующих четырёх лет на Украине повысят акциз на топливо, соответствующий законопроект одобрил 22 марта Кабмин, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк

"Кабмин на своем заседании одобрил законопроект, повышающий акциз на топливо. Это законопроект (...) ещё должен пройти парламент", - написал Железняк в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что к 2028 году акциз на бензин составит 359 евро за 1 тысячу литров (сейчас 213,5 евро), акциз на дизельное топливо составит 330 евро за 1 тысячу литров (сейчас 139,5 евро), а на сжиженный газ - 70 евро за 1 тысячу литров (сейчас 52 евро).
Такие меры принимаются в рамках рамках приближения законодательства Украины к законодательству ЕС.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на итоговой пресс-конференции, посвященной четырехлетию работы правительства, заявил, что Киев не собирается вести переговоры с РФ по транзиту газа, но, если европейские страны выступят консорциумом, Украина готова продлить контракт на прокачку голубого топлива через свою газотранспортную систему.
- РИА Новости, 1920, 22.03.2024
16:25
США просят Украину не бомбить НПЗ России – это влияет на рост цен на топливо Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и прочую инфраструктуру этой отрасли России, потому как это может привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры. Об этом говорится в новой статье газеты Financial Times
 
НовостиУкраинаКиевРоссияЯрослав ЖелезнякКабминВерховная РадаЕСтопливо
 
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