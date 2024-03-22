Рада одобрила законопроект, повышающий акциз на топливо
Верховная Рада Украины
В течение следующих четырёх лет на Украине повысят акциз на топливо, соответствующий законопроект одобрил 22 марта Кабмин, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк
"Кабмин на своем заседании одобрил законопроект, повышающий акциз на топливо. Это законопроект (...) ещё должен пройти парламент", - написал Железняк в своём телеграм-канале.
Он уточнил, что к 2028 году акциз на бензин составит 359 евро за 1 тысячу литров (сейчас 213,5 евро), акциз на дизельное топливо составит 330 евро за 1 тысячу литров (сейчас 139,5 евро), а на сжиженный газ - 70 евро за 1 тысячу литров (сейчас 52 евро).
Такие меры принимаются в рамках рамках приближения законодательства Украины к законодательству ЕС.
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16:25США просят Украину не бомбить НПЗ России – это влияет на рост цен на топливо Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и прочую инфраструктуру этой отрасли России, потому как это может привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры. Об этом говорится в новой статье газеты Financial Times