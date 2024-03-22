https://ukraina.ru/20240322/1054028325.html

У Европы соблазн найти топор под лавкой. Леонид Холод о том, почему за грешок Украины наказывают Россию

У Европы соблазн найти топор под лавкой. Леонид Холод о том, почему за грешок Украины наказывают Россию - 22.03.2024 Украина.ру

У Европы соблазн найти топор под лавкой. Леонид Холод о том, почему за грешок Украины наказывают Россию

Евросоюз может ввести пошлины на российское и белорусское зерно, написала газета Financial Times 19 марта. Ранее в феврале Латвия ввела односторонний запрет на импорт многих продовольственных товаров из России и Белоруссии, а Литва объявила о строгих проверках грузов.

2024-03-22T05:03

2024-03-22T05:03

2024-03-22T05:03

интервью

зерно

сша

ес

украина

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санкции

запад

экспорт

китай

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Последуют ли примеру Прибалтики другие страны Евросоюза, в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод.— Леонид Иванович, Польша, Словакия и Венгрия ввели запрет на ввоз и транзит зерна из Украины. Ограничения появились после протестов местных фермеров из-за того, что украинское зерно продается по цене ниже рыночной. Удалось ли решить этим конфликт населения и общеевропейской власти?— Нет, пока не удалось. Нужно напомнить, с чем связан избыток украинского зерна на рынках восточноевропейских стран. Украина является крупным поставщиком зерна на мировой рынок, и ее продукция конкурентоспособна. Северное Причерноморье, к которому относятся и Украина, и наши субъекты РФ (житницы Краснодар, Ростовская область) — одни из самых плодородных с точки зрения природных факторов регионов. Поэтому при прочих равных условиях украинское зерно значительно дешевле продукции, производимой в восточноевропейских странах.Когда возникли осложнения с морскими отгрузками, украинцы стали искать варианты сухопутных коридоров. Это в том числе транзит зерна, причем в огромных количествах, по железнодорожным и автомобильным путям через Польшу, Болгарию, Румынию.Но, когда ваше зерно в два раза дешевле европейского, возникает соблазн воспользоваться этим: зачем далеко везти продукт, если можно продать его и получить хороший доход на местных рынках. Таким образом у местных фермеров ЕС появился конкурент.В Европе сложная система регулирования. Страны, более удачливые в агроотрасли отчисляют какие-то средства в бюджет, а те, у кого менее удобные условия для сельхозпроизводства, получают за счет этого дотирование.Украинское зерно взорвало ситуацию. Фермеры стали протестовать. Европа могла ввести пошлины; могла оговорить условия, что зерно только транзитное, должно быть опломбировано и проследовать нетронутым через ее территории; могла ввести специальное дотирование по конкретному случаю. Но европейцы предпочли молчать.В результате протесты продолжаются. Украинское зерно как шло, так и идет различными видами транспорта, в том числе автомобильным, что допускает просачивание продукта на местные рынки. Такая логистика дает возможность провезти [нелегально] зерно и его легче продать, нежели, когда товар идет по ж/д путям.Поэтому у Европы возник соблазн найти топор под лавкой Российской Федерации. При том, что Россия и Белоруссия поставляют зерновые в Европу, но не в таких объемах как Украина.— А мы много зерна поставляем в Европу?— Россия — не самый крупный поставщик зерновых в страны ЕС. В прошлом году мы поставили всего 180 тысяч тонн, что составляет лишь доли процента от нашего экспорта. А он только в феврале превысил 5 миллионов тонн. В этом году мы должны были поставить в Европу еще меньше — около 108 тысяч тонн.Первое место среди экспортеров в Европу по зерновым занимает Украина с 1,2 миллионами тонн в прошлом году и предположительно более 2,6 миллионов тонн в текущем. Второе место в 2023 году у Бразилии (1,1 миллиона тонн — видимо, сои и кукурузы). Третье — у Турция (204 тысячи тонн), которая сама зерно закупает и, возможно, поставляла российское или украинское зерно.В текущем году второе место может достаться Канаде, поставляющей, твердую пшеницу или мягкую пшеницу 1 и 2 сортов. Среди экспортеров в ЕС также есть Молдова, Великобритания и другие страны. Общий объем поставок зерна в Европу составляет 3,4 миллиона тонн.Введение запретительных пошлин на ввоз российского и белорусского зерна, которое поступает в Европу в небольших количествах, не перекроет дополнительного украинского предложения. То есть это скорее политические меры. Фактическое закрытие зернового рынка Европы будет для нас нечувствительным.— Это пошлины или все-таки очередные санкции и давление на Россию?— Скорее это пошлины, но они, конечно, запретительные. Они делают зерно непродаваемым [в Европу]. При этом пошлины до 90% — на зерно. А 50% пошлины будут введены на маслосемена и масло. Они отсекут российский объем поставок в ЕС.В общем, это можно рассматривать как своеобразные санкции [против России]. Потому что, повторюсь, можно было отрегулировать вопрос имманентным способом — например, по европейским правилам или иным образом.— Введут в итоге указанные ограничения?— Думаю, да. — А как это можно сделать?— Например, ввести целевые дотации, ввести выравнивающие пошлины на украинское зерно. В конце концов обеспечить неприкосновенную транзитную транспортировку.— Верно ли я вас поняла, что введение пошлин — это пустой звук, который экономически не нанесет существенный ущерб ни РФ, ниЕС?— Да, в принципе этот объем украинцы сейчас де-факто "правым-левым" способом поставляют в Европу. Это такое политическое телодвижение: можно сказать, что, мол, мы приняли меры, наказали недружественное государство...Единственное, для тех, кто сохранит верность российскому зерну, цены повысятся. По факту нашими основными покупателями по зерновым в текущем сезоне (сельхозсезон начинается 1 июля и заканчивается 31 июня) российского зерна в ассортименте является Турция с объемом 5,4 миллиона тонн. Далее следует Египет — 4,8 миллиона тонн; Иран — 4,4; Бангладеш — 2,7; Саудовская Аравия — 2,5 миллиона тонн.И еще около 80 стран покупают зерно у нас в средних объёмах. Ну, не будет среди них государств ЕС и что?— И никого не смущает, что подобные пошлины ЕС могут расшатать глобальный продовольственный рынок и ударить по развивающимся странам...— По развивающимся странам, я думаю, это не ударит. Объем российского зерна, который может уйти с европейского рынка (из-за того, что искусственно удорожал) погоды не сделает в мире.Я говорю о реальном масштабе российских поставок. В этом году прогнозный экспортный потенциал России — около 67 миллионов тонн! Сравните это с поставками в Европу в 180 тысяч тонн.Но, что касается принципов торговых взаимоотношений, это ударит по ним, конечно. Потому что все на словах приверженцы свободы торговли и так далее. Регулирование взаимных торговых отношений может осуществляться с помощью пошлин, но введение запретительных мер — это некрасиво.Это примерно то же самое, как взять и запретить экспорт и импорт. Кстати, именно этому при вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО) нас учили европейцы и американцы. Дескать, запрещать — это "не рыночно", некрасиво и вообще не соответствует статусу цивилизованной, передовой, развитой державы. — Что происходит с зерновым коридором сейчас?— Он прихрамывал где-то в сентябре-октябре, украинцы даже замедлили темпы отгрузок. Сейчас ситуация нормализовалась.Как уверенно декларирует Украина, на текущий сезон ее экспортный потенциал под 50 миллионов тонн. Они уверенно заявляют, что готовы столько зерна вывезти. У них увеличились отгрузки с более сложными логистическими сухопутными коридорами или с перегрузкой через румынские порты и так далее.Они отгружают зерно в одесских региональных портах, потом судно быстро выходит и проходит территориальными водами стран, той же Турции, что обеспечивает им защиту. Однако самыми выгодными с точки зрения и времени, и стоимости отгрузки-погрузки остаются порты одесского региона.— Украина очень богатая страна с точки зрения аграрного хозяйства и других ресурсов. Не это ли причина агрессии США против России — не дать заполучить нам богатства, которые позволят американцам контролировать рынки?— Украина действительно богатая страна. Если говорить про сельское хозяйство, черноземы и сельхозугодия, которыми она обладает, одни из самых продуктивных в мире — также, как наши краснодарские угодия. Пока что это великолепные природные условия: хорошая погода, нормальное для выращивания зерновых увлажнение и чернозем, который продуктивен, и меньше требует минеральных удобрений и механических усилий.С точки зрения села и минеральных удобрений Украина тоже богатая страна.На дворе 21 век. Я не думаю, что кому-то выгодно что-то захватывать. Потому что тогда придется брать на себя обязательства по восстановлению, содержанию, развитию страны. А на Украине все само растет — бери покупай в обычных рыночных отношениях.Тут скорее речь идет о контроле рынков. Конечно, если к Соединенным Штатам – поставщику номер один, добавляется Украина — получится критический объем.По итогам сельскохозяйственного сезона 2022–2023 годов (который завершился 1 июля этого года), в тройку глобальных лидеров по экспорту зерновых всех видов вошли США (66 миллионов тонн, что на 40% меньше, чем в предыдущем сезоне); Россия (62 миллиона тонн, что на 48% больше, чем в предыдущем сезоне); Украина (49 миллионов тонн, что на 1,3% больше, чем в предыдущем сезоне).Но если взять пшеницу, мы говорим не о такой величине, как думают некоторые. Вы не удивляйтесь, но в текущем году мировой рынок пшеницы оценивается в 215 миллионов тонн. Это маленькая цифра.Говорят, мол, Россия поставляет 50 миллионов тонн пшеницы, и это капля в море, потому что всего пшеницы под 1 миллиард тонн. Это производство. Китай, например, больше всех производит, но и больше всех потребляет пшеницы. И мало что вывозит. Индия — то же самое.А это (215 миллионов тонн) — именно мировое перераспределении. То есть продажа излишков.Поэтому, если на этом рынке появляется контролер, условно говоря объема 70–80 миллионов [как у США], мировой рынок — его. Тем более, что американцы и украинцы работают больше на биржевом, на спотовом рынке. Здесь рынок со свободным ценообразованием. То есть, если вы влияете на него, то воздействуешь на все, в том числе и на окологосударственный рынок.Российская Федерация, наоборот, работает со странами, например, поставляет зерновую продукцию в Египет, через государственную или окологосударственную структуру. Это несколько другая рыночная ниша.— У нас есть в достатке мясо, вода, хлеб. Санкции не сработали,как ожидали западники. В то же время, Запад может продолжить ограничивать выход наших товаров на мировые рынки. Есть мнение, что в итоге на нашем внутреннем рынке возникнет переизбыток агропродукции, и будет сложно с опорой только на него вытянуть нашу экономику в конкурентоспособное развитие. Так ли это? Как быть в этом случае?— Если говорить о сельском хозяйстве, то мы на сегодняшний день производим достаточно по нашим потребностям свинины, мяса птицы, яиц. Недопроизводим говядины и молока. Перепроизводим зерновые в ассортименте, особенно пшеницу.Я думаю, только безумец может взять и ограничить выход России на мировой рынок по пшенице, памятуя о том, что, по данным ФАО, порядка 1,5 миллиардов человек на земле испытывают проблемы с пропитанием! Они не обязательно голодают, а, например, не могут позволить себе съесть то, что желают, в том числе из-за недостатка финансов. Сильный голод испытывают более 100 миллионов человек.Поэтому, лишить мировой рынок пшеницы 25 процентов от его объема [поставляемого РФ], это самоубийство. Никто на это не пойдет. Это может заставить "выложить зубы на полку" под 1 миллиард человек. Голодные люди опасны, они могут устроить бузу в своих государствах, а потом перебраться в другие, в том числе в ту же Европу или США.Поэтому после первичного шока, когда санкции против нас сыпались как из рога, европейцы и американцы много раз говорили, что сельхозпродукция не санкционируется. Есть специальный список товаров первой необходимости.Туда входит продовольствие, необходимые для его производства товары (например, минеральные удобрения), медицинские препараты и оборудование и так далее. Если, конечно, сами изготовители, с чем мы тоже сталкиваемся, не откажутся работать с какой-то конкретной страной. Но государство это дело не санкционирует.На нас критически действуют вторичные санкции. Так или иначе из-за них осложнена логистика, связанная с решениями перевозчиков или платежных систем. Проблемы с оплатой возникли в связи с запретами для многих иностранных банков на работу с Россией. А российские банки не могут качественно взаимодействовать со свободно конвертируемыми валютами. Это так или иначе мешает торговле.С этим нужно бороться. Потому что есть международная договоренность (гласная, не гласная — не суть), что товары первой необходимости не санкционируются, как и операции, с ними связанные (логистика, платежи). Нужно призывать наших недружественных партнеров: вы мешаете нашей торговле, от чего товары дорожают везде.Если, например, кто-то думает, что только россияне недополучили за зерно пару-тройку долларов, это не так. Это создание болезненных и в перспективе практически неразрешимых проблем для всех нас, всего мира. Вспомните случаи, когда перебои с поставками российского зерна привели к революции, смене режима.— Вы Африку имеете ввиду?— Да, в том числе. Хорошо, что это прошло без массовой миграции оттуда людей. Ведь, если миграция связана с голодом, войнами, она переносит проблемы и революционные ситуации из неблагополучного государства в более благополучные страны. И что с этим потом делать?Поэтому я не думаю, что Российская Федерация будет закупорена [Западом] со всем, что она производит. Я не верю, что может быть перекрыт экспорт сельхозпродукции.Та ситуация, которая сегодня есть, будет продолжаться. Мы суверенны. Если мы будем развивать собственное животноводство (молочное или разведение крупного рогатого скота), возможно, у нас немного уменьшится экспортный потенциал. Если мы начнем массовой экспорт мяса, совершенно очевидно, что и свинья, и птица потребуют дополнительных кормов. Соответственно, внутреннее потребление зерна вырастет.— Китай продолжает препятствовать импорту российского зерна в страну, устанавливая чрезвычайно жесткие фитосанитарные требования к российской продукции. С чем это связано?— Это Китай. Это может быть связано с политикой, чтобы сказать что-то, о чем мы не знаем. А может быть следствием их обычной бюрократической практики.Китай — уникальная страна. У них рынок поставщиков хорошо диверсифицирован. Это самый большой производитель сельхозпродукции в мире с объемом 1,14 триллион долларов от мирового производства — что в стоимостном выражении составляет более 3,8 триллионов долларов. При этом Китай еще и крупнейший импортер сельхозпродукции. Сейчас наш зерновой экспорт в их масштабах маргинален. Также жесткие фитосанитарные требования к российской продукции могут быть связаны с потребностями Китая. Если, например, у них есть программы наращивания развития свиноводства, то они сильнее зависят от кормового набора. Это кукуруза. Украина, кстати, один из крупнейших поставщиков ее на мировой рынок.Насколько я помню, до возникновения проблем с портами одесского региона китайцы у украинцев были, по-моему, крупнейшим монопоставщиком. То есть поставщиков много, но есть одна страна-поставщик с большим объемом. Может быть, с этим ограничения на Россию связаны.Причин может быть много. Китай не думает о том, что о нем скажут. Он действует в своих собственных интересах, абсолютно экономичных и прагматичных. Если китайцам сейчас нужно покупать кормовой набор для чего-то конкретного, они будут приобретать его там, где дешевле и у тех, кто его продает.— Подведем итоги. На что, с точки зрения геополитики, повлияют запретительные пошлины на российское и белорусское зерно (если их примут)?— Во-первых, ограничение на Россию и на Беларусь может привести к девальвации установленных ЕС норм и правил. Также это серьезная пощечина ВТО. Ей, кстати, следовало бы возмутиться.Почему? Потому что перед повышением, столь значительным, фактически до запредельного уровня, запретительного уровня санкций, требуется долгое и упорное расследование. Ведь так гласят правила ВТО. Где это расследование?Мы к ним пришли как крупная аграрная страна, подчинялись правилам, которые они же придумали, а теперь сами же нарушают.Во-вторых, экономически для нас пошлины ЕС мало что значат. Но неприятно, когда за наш счет, как под руку попавшегося субъекта, пытаются решить проблему, возникшую совершенно от другого источника. Непонятно, какое отношение Россия имеет к проблемам транзита украинского зерна.— К чему может привести крестьянская война в Европе?— Крестьянские волнения в Европе не прекращаются никогда. Европейские крестьяне — уникальные люди. У них любое неудовольствие мгновенно приводит к тому, что они выходят вместе с техникой на улицы городов и начинают образцово-показательно молоко выливать, что-нибудь сжигать и так далее.Это их стиль решения вопросов. Во Франции, сколько я там ни бывал, каждый раз заставал подобные протесты. Что касается Польши и других стран Восточной Европы, у них реже крестьяне идет на подобные действия.Самое интересное во всей этой истории то, что вряд ли митинги по поводу украинского зерна прекратятся в Европе. Они перекроют наши 180 тысяч тонн. Но при этом останется превышение предложения над спросом, очень конкурентное дешевое предложение над спросом, где-то в 1,5 миллиона. То есть ситуация никак не разрешится — пока не будут приняты меры, которые реально позволят закрыть вопрос c украинским экспортом зерна в Европу.

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Анна Черкасова

интервью, зерно, сша, ес, украина, экспортные пошлины, санкции, запад, экспорт, китай, продовольствие, рынок, протесты