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В ЕС решили не продлевать соглашение о беспошлинной торговле с Украиной

В ЕС решили не продлевать соглашение о беспошлинной торговле с Украиной - 21.03.2024 Украина.ру

В ЕС решили не продлевать соглашение о беспошлинной торговле с Украиной

Последнее соглашение о беспошлинной торговле между Евросоюзом и Украиной закончится летом 2025, продлевать его не будут, сообщает в четверг, 21 марта, RMF FM

2024-03-21T16:19

2024-03-21T16:19

2024-03-21T16:37

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Евросоюз принял во внимание требование польских и французских фермеров, но меры будут приняты только в следующем году. Уточняется, что теперь в Брюсселе осознали, что открытие аграрного рынка для Украины после начала российской спецоперации, означает введение ещё одной страны в Союз в области сельского хозяйства, в то время как Киев обязан вести переговоры о членстве в ЕС также, как и любая другая страна, претендующая на этот статус. "То, что было временным, нельзя продлевать бесконечно", - объяснили Украине.С 2025 года Еврокомиссия намерена вернуться к принципам, действующим в Соглашении об ассоциации между ЕС и Украиной (торговая часть предполагает зону свободной торговли), в котором говорится о постепенной отмене тарифов. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Евросоюзе пришли к предварительному соглашению о продлении приостановки пошлин на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. После послы ЕС выступили против беспошлинного импорта украинских товаров.

https://ukraina.ru/20240314/1053878073.html

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новости, украина, брюссель, киев, ес, еврокомиссия, торговля, импорт, сельское хозяйство