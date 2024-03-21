В ЕС решили не продлевать соглашение о беспошлинной торговле с Украиной - 21.03.2024 Украина.ру
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В ЕС решили не продлевать соглашение о беспошлинной торговле с Украиной
В ЕС решили не продлевать соглашение о беспошлинной торговле с Украиной - 21.03.2024 Украина.ру
В ЕС решили не продлевать соглашение о беспошлинной торговле с Украиной
Последнее соглашение о беспошлинной торговле между Евросоюзом и Украиной закончится летом 2025, продлевать его не будут, сообщает в четверг, 21 марта, RMF FM
2024-03-21T16:19
2024-03-21T16:37
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Евросоюз принял во внимание требование польских и французских фермеров, но меры будут приняты только в следующем году. Уточняется, что теперь в Брюсселе осознали, что открытие аграрного рынка для Украины после начала российской спецоперации, означает введение ещё одной страны в Союз в области сельского хозяйства, в то время как Киев обязан вести переговоры о членстве в ЕС также, как и любая другая страна, претендующая на этот статус. "То, что было временным, нельзя продлевать бесконечно", - объяснили Украине.С 2025 года Еврокомиссия намерена вернуться к принципам, действующим в Соглашении об ассоциации между ЕС и Украиной (торговая часть предполагает зону свободной торговли), в котором говорится о постепенной отмене тарифов. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Евросоюзе пришли к предварительному соглашению о продлении приостановки пошлин на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. После послы ЕС выступили против беспошлинного импорта украинских товаров.
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новости, украина, брюссель, киев, ес, еврокомиссия, торговля, импорт, сельское хозяйство
Новости, Украина, Брюссель, Киев, ЕС, Еврокомиссия, торговля, импорт, Сельское хозяйство

В ЕС решили не продлевать соглашение о беспошлинной торговле с Украиной

16:19 21.03.2024 (обновлено: 16:37 21.03.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Фурман / Перейти в фотобанкАкции сторонников вступления в Евросоюз на Майдане
Акции сторонников вступления в Евросоюз на Майдане - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Алексей Фурман
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Последнее соглашение о беспошлинной торговле между Евросоюзом и Украиной закончится летом 2025, продлевать его не будут, сообщает в четверг, 21 марта, RMF FM
Евросоюз принял во внимание требование польских и французских фермеров, но меры будут приняты только в следующем году.

"Соглашение, которое все ещё обсуждается и должно быть обсуждено на саммите ЕС, который начнётся сегодня в Брюсселе, в последний раз будет продлено до 5 июня 2025 года. Контракт продлевался дважды", – говорится в публикации.

Уточняется, что теперь в Брюсселе осознали, что открытие аграрного рынка для Украины после начала российской спецоперации, означает введение ещё одной страны в Союз в области сельского хозяйства, в то время как Киев обязан вести переговоры о членстве в ЕС также, как и любая другая страна, претендующая на этот статус.

"То, что было временным, нельзя продлевать бесконечно", - объяснили Украине.

С 2025 года Еврокомиссия намерена вернуться к принципам, действующим в Соглашении об ассоциации между ЕС и Украиной (торговая часть предполагает зону свободной торговли), в котором говорится о постепенной отмене тарифов.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Евросоюзе пришли к предварительному соглашению о продлении приостановки пошлин на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. После послы ЕС выступили против беспошлинного импорта украинских товаров.
Подготовка к саммиту ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
14 марта, 11:50
ЕК пойдет навстречу протестующим фермерам ради беспошлинной торговли с УкраинойЕврокомиссия в пятницу выступит с новыми законодательными предложениями, чтобы пойти навстречу протестующим сельхозпроизводителям, а после принять соглашение о беспошлинной торговле с Украиной. Об этом 14 марта сообщили журналисты польского радио RMF FM
 
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