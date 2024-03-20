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В ЕС согласились завозить украинские товары без пошлин - Bloomberg

В ЕС согласились завозить украинские товары без пошлин - Bloomberg - 20.03.2024 Украина.ру

В ЕС согласились завозить украинские товары без пошлин - Bloomberg

В Евросоюзе пришли к предварительному соглашению о продлении приостановки пошлин на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, сообщила обозреватель Bloomberg со ссылкой на заявление ЕС

2024-03-20T10:17

2024-03-20T10:17

2024-03-20T10:17

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Утром 20 марта представители правительств Евросоюза и Европарламента достигли предварительно соглашения о продлении приостановки импортных пошлин на украинский экспорт до июня 2025 года, говорится в заявлении.При этом ЕС усилил защиту чувствительных сельскохозяйственных продуктов, таких как сахар, кукуруза, мед, яйца и мясо птицы, разрешив вводить тарифы, если объем поставок превысит средний показатель за последние два года.В последние месяцы Европу охватили массовые протесты фермеров. В частности, аграрии выступают против импорта сельскохозяйственных культур с Украины.Предложение должно быть одобрено Европейским парламентом и государствами-членами ЕС, подчеркнули в Bloomberg.Газета Financial Times со ссылкой на источники накануне сообщила, что Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт российского и белорусского зерна. Такие меры планируют принять, чтобы успокоить протестующих фермеров.При этом польские фермеры протестуют из-за дешевого импорта с Украины, пошлина для которого отменена Евросоюзом.Летом 2022 года ЕС предоставил Украине право беспошлинного ввоза продукции, что привело к так называемому "зерновому кризису". Украинское зерно, вместо отправки в нуждающиеся страны, оседало в соседних странах, что привело к потери прибыли местных аграриев.

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новости, украина, bloomberg, ес, европарламент, европа, зерно, зерновой конфликт, импорт