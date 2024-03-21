https://ukraina.ru/20240321/1054018636.html

На Украине вычислили ВСУшника, обогатившегося на десятки миллионов

На Украине вычислили ВСУшника, обогатившегося на десятки миллионов - 21.03.2024 Украина.ру

На Украине вычислили ВСУшника, обогатившегося на десятки миллионов

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) задержало высокопоставленного ВСУшника, который обогатился на 58 миллионов гривен (138 млн рублей)

2024-03-21T13:40

2024-03-21T13:40

2024-03-21T13:40

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Сотрудники ГБР задержали бывшего начальник Центрального управления продовольственного обеспечения Командования сил логистики ВСУ."Установлено, что чиновник в 2022-2023 годах приобрел необоснованные активы на сумму почти 58 млн грн (138 млн рублей). В частности, речь идёт об автомобиле, квартире в Киеве, 53 земельных участках на территории Украины и другом имуществе", - говорится в сообщении ГБР.Помимо этого, подконтрольные чиновнику предприятия приобрели склад площадью 2 тысячи кв.м и имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.Бывшего чиновника задержали и подозревают к незаконном обогащении. Статья подразумевает лишение свободы сроком до десяти лет.Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська в начале марта заявил, что "коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать".

https://ukraina.ru/20240319/1053987770.html

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новости, украина, вооруженные силы украины, гбр, всу, коррупция