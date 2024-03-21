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На Украине вычислили ВСУшника, обогатившегося на десятки миллионов
На Украине вычислили ВСУшника, обогатившегося на десятки миллионов - 21.03.2024 Украина.ру
На Украине вычислили ВСУшника, обогатившегося на десятки миллионов
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) задержало высокопоставленного ВСУшника, который обогатился на 58 миллионов гривен (138 млн рублей)
2024-03-21T13:40
2024-03-21T13:40
2024-03-21T13:40
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Сотрудники ГБР задержали бывшего начальник Центрального управления продовольственного обеспечения Командования сил логистики ВСУ."Установлено, что чиновник в 2022-2023 годах приобрел необоснованные активы на сумму почти 58 млн грн (138 млн рублей). В частности, речь идёт об автомобиле, квартире в Киеве, 53 земельных участках на территории Украины и другом имуществе", - говорится в сообщении ГБР.Помимо этого, подконтрольные чиновнику предприятия приобрели склад площадью 2 тысячи кв.м и имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.Бывшего чиновника задержали и подозревают к незаконном обогащении. Статья подразумевает лишение свободы сроком до десяти лет.Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська в начале марта заявил, что "коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать".
https://ukraina.ru/20240319/1053987770.html
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новости, украина, вооруженные силы украины, гбр, всу, коррупция
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, ГБР, ВСУ, коррупция
На Украине вычислили ВСУшника, обогатившегося на десятки миллионов
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) задержало высокопоставленного ВСУшника, который обогатился на 58 миллионов гривен (138 млн рублей)
Сотрудники ГБР задержали бывшего начальник Центрального управления продовольственного обеспечения Командования сил логистики ВСУ.
"Установлено, что чиновник в 2022-2023 годах приобрел необоснованные активы на сумму почти 58 млн грн (138 млн рублей). В частности, речь идёт об автомобиле, квартире в Киеве, 53 земельных участках на территории Украины и другом имуществе", - говорится в сообщении ГБР.
Помимо этого, подконтрольные чиновнику предприятия приобрели склад площадью 2 тысячи кв.м и имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.
Бывшего чиновника задержали и подозревают к незаконном обогащении. Статья подразумевает лишение свободы сроком до десяти лет.
Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська в начале марта заявил, что "коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать".