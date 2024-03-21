https://ukraina.ru/20240321/1054014217.html

"Решения принимает Зеленский": Разумков рассказал о депутатах-кнопках в Раде

"Решения принимает Зеленский": Разумков рассказал о депутатах-кнопках в Раде - 21.03.2024 Украина.ру

"Решения принимает Зеленский": Разумков рассказал о депутатах-кнопках в Раде

Верховная Рада Украины утратила свою субъектность, все решения принимаются президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил депутат украинского парламента Дмитрий Разумков в интервью украинскому телеканалу "5 канал"

2024-03-21T10:54

2024-03-21T10:54

2024-03-21T10:54

дмитрий разумков

владимир зеленский

украина

новости

рада

слуга народа

кабмин

ярослав железняк

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"Сегодня Рада не субъектна. Сегодня нет Рады, Кабмина, а есть Офис президента. Решения в государстве принимает президент. Депутаты, в первую очередь от монобольшинства, выступают в качестве кнопки, которую давят за решения, принятые президентом и его офисом. Это не депутатское решение", - сказал Разумков.По его словам, многие депутаты от фракции "Слуга народа" хотят сложить мандат, но их не отпускает руководство фракции и парламента.Накануне издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в пропрезидентской партии "Слуга народа" сообщило, что несколько десятков депутатов от указанной партии намерены сложить мандаты из-за отсутствия мотивации, эта фракция в Раде близка к дезорганизации.До этого народный депутат Ярослав Железняк указывал, что с повестки дня заседаний Верховной Рады начали снимать законопроекты из-за нехватки голосов для их принятия.

https://ukraina.ru/20231217/1052179456.html

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дмитрий разумков, владимир зеленский, украина, новости, рада, слуга народа, кабмин, ярослав железняк