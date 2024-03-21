"Решения принимает Зеленский": Разумков рассказал о депутатах-кнопках в Раде - 21.03.2024 Украина.ру
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"Решения принимает Зеленский": Разумков рассказал о депутатах-кнопках в Раде
"Решения принимает Зеленский": Разумков рассказал о депутатах-кнопках в Раде - 21.03.2024 Украина.ру
"Решения принимает Зеленский": Разумков рассказал о депутатах-кнопках в Раде
Верховная Рада Украины утратила свою субъектность, все решения принимаются президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил депутат украинского парламента Дмитрий Разумков в интервью украинскому телеканалу "5 канал"
2024-03-21T10:54
2024-03-21T10:54
дмитрий разумков
владимир зеленский
украина
новости
рада
слуга народа
кабмин
ярослав железняк
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"Сегодня Рада не субъектна. Сегодня нет Рады, Кабмина, а есть Офис президента. Решения в государстве принимает президент. Депутаты, в первую очередь от монобольшинства, выступают в качестве кнопки, которую давят за решения, принятые президентом и его офисом. Это не депутатское решение", - сказал Разумков.По его словам, многие депутаты от фракции "Слуга народа" хотят сложить мандат, но их не отпускает руководство фракции и парламента.Накануне издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в пропрезидентской партии "Слуга народа" сообщило, что несколько десятков депутатов от указанной партии намерены сложить мандаты из-за отсутствия мотивации, эта фракция в Раде близка к дезорганизации.До этого народный депутат Ярослав Железняк указывал, что с повестки дня заседаний Верховной Рады начали снимать законопроекты из-за нехватки голосов для их принятия.
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дмитрий разумков, владимир зеленский, украина, новости, рада, слуга народа, кабмин, ярослав железняк
Дмитрий Разумков, Владимир Зеленский, Украина, Новости, Рада, Слуга народа, Кабмин, Ярослав Железняк

"Решения принимает Зеленский": Разумков рассказал о депутатах-кнопках в Раде

10:54 21.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро РазумковДмитрий Разумков
Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Разумков
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Верховная Рада Украины утратила свою субъектность, все решения принимаются президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил депутат украинского парламента Дмитрий Разумков в интервью украинскому телеканалу "5 канал"
"Сегодня Рада не субъектна. Сегодня нет Рады, Кабмина, а есть Офис президента. Решения в государстве принимает президент. Депутаты, в первую очередь от монобольшинства, выступают в качестве кнопки, которую давят за решения, принятые президентом и его офисом. Это не депутатское решение", - сказал Разумков.
По его словам, многие депутаты от фракции "Слуга народа" хотят сложить мандат, но их не отпускает руководство фракции и парламента.
"Много кто хочет оставить политику, уйти из Рады. Многие понимают, что если останутся в "Слуге народа", за это нужно будет отвечать не только политически, за некоторые вещи, голосования может возникнуть другая ответственность", - добавил Разумков.
Накануне издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в пропрезидентской партии "Слуга народа" сообщило, что несколько десятков депутатов от указанной партии намерены сложить мандаты из-за отсутствия мотивации, эта фракция в Раде близка к дезорганизации.
До этого народный депутат Ярослав Железняк указывал, что с повестки дня заседаний Верховной Рады начали снимать законопроекты из-за нехватки голосов для их принятия.
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Дмитрий РазумковВладимир ЗеленскийУкраинаНовостиРадаСлуга народаКабминЯрослав Железняк
 
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