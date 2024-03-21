Главное за ночь 21 марта
Двух жителей Мариуполя задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма, сообщило УФСБ России по ДНР.
Два предприятия пострадали в Киеве, где произошло несколько серий взрывов. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко. В своем ТГ-канале он указал, что оба предприятия расположены в Подольском районе Киева. Других подробностей мэр не привел.
В Хабаровске осудили девятерых иностранцев за финансирование террористов. Осужденные спонсировали деятельность международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ).
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает "нечестной историей" помощь от США в кредит.
"Я считаю, что требовать от Украины воевать за какие-то кредитные деньги — это неправильно. Нечестная история", — сказал он в эфире украинского телеканала.
Большинство руководителей немецких компаний считают, что ЕС потерял привлекательность для ведения бизнеса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исследование, проведенное Торгово-промышленной палатой ФРГ.