Главное за ночь 21 марта - 21.03.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 21 марта
Главное за ночь 21 марта - 21.03.2024 Украина.ру
Главное за ночь 21 марта
Двух жителей Мариуполя задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма, сообщило УФСБ России по ДНР. Украина.ру, 21.03.2024
2024-03-21T08:09
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мариуполь
терроризм
предприятие
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Двух жителей Мариуполя задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма, сообщило УФСБ России по ДНР.Два предприятия пострадали в Киеве, где произошло несколько серий взрывов. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко. В своем ТГ-канале он указал, что оба предприятия расположены в Подольском районе Киева. Других подробностей мэр не привел.В Хабаровске осудили девятерых иностранцев за финансирование террористов. Осужденные спонсировали деятельность международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ).Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает "нечестной историей" помощь от США в кредит.Большинство руководителей немецких компаний считают, что ЕС потерял привлекательность для ведения бизнеса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исследование, проведенное Торгово-промышленной палатой ФРГ.
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новости, россия, киев, украина, виталий кличко, ес, мариуполь, терроризм, предприятие
Новости, Россия, Киев, Украина, Виталий Кличко, ЕС, Мариуполь, терроризм, предприятие

Главное за ночь 21 марта

08:09 21.03.2024
 
© РИА Новости . Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкГлава МИД Украины Павел Климкин
Глава МИД Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Михаил Палинчак
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Двух жителей Мариуполя задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма, сообщило УФСБ России по ДНР.
Два предприятия пострадали в Киеве, где произошло несколько серий взрывов. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко. В своем ТГ-канале он указал, что оба предприятия расположены в Подольском районе Киева. Других подробностей мэр не привел.
В Хабаровске осудили девятерых иностранцев за финансирование террористов. Осужденные спонсировали деятельность международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ).
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает "нечестной историей" помощь от США в кредит.

"Я считаю, что требовать от Украины воевать за какие-то кредитные деньги — это неправильно. Нечестная история", — сказал он в эфире украинского телеканала.

Большинство руководителей немецких компаний считают, что ЕС потерял привлекательность для ведения бизнеса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исследование, проведенное Торгово-промышленной палатой ФРГ.
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
07:49
В Киеве прозвучали мощные взрывы, пострадали предприятияВ четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
 
НовостиРоссияКиевУкраинаВиталий КличкоЕСМариупольтерроризмпредприятие
 
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