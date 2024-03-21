https://ukraina.ru/20240321/1054012367.html

Главное за ночь 21 марта

Главное за ночь 21 марта - 21.03.2024 Украина.ру

Главное за ночь 21 марта

Двух жителей Мариуполя задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма, сообщило УФСБ России по ДНР. Украина.ру, 21.03.2024

2024-03-21T08:09

2024-03-21T08:09

2024-03-21T08:09

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Двух жителей Мариуполя задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма, сообщило УФСБ России по ДНР.Два предприятия пострадали в Киеве, где произошло несколько серий взрывов. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко. В своем ТГ-канале он указал, что оба предприятия расположены в Подольском районе Киева. Других подробностей мэр не привел.В Хабаровске осудили девятерых иностранцев за финансирование террористов. Осужденные спонсировали деятельность международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ).Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает "нечестной историей" помощь от США в кредит.Большинство руководителей немецких компаний считают, что ЕС потерял привлекательность для ведения бизнеса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исследование, проведенное Торгово-промышленной палатой ФРГ.

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новости, россия, киев, украина, виталий кличко, ес, мариуполь, терроризм, предприятие