США заставляют всю Европу штамповать снаряды для ВСУ - 20.03.2024 Украина.ру
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США заставляют всю Европу штамповать снаряды для ВСУ
США заставляют всю Европу штамповать снаряды для ВСУ - 20.03.2024 Украина.ру
США заставляют всю Европу штамповать снаряды для ВСУ
На предстоящем 21 и 22 марта саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза могут утвердить так называемую чешскую инициативу по закупке в третьих странах снарядов для Украины
2024-03-20T18:41
2024-03-20T18:41
эксклюзив
чехия
украина
сша
ес
нато
вооруженные силы украины
снаряды
боеприпасы
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С этой инициативой выступил 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел. Тогда он заявил, что Чехия в течение нескольких недель может организовать поставку на Украину 800 тыс. артиллерийских снарядов, если найдутся деньги на их закупку за пределами Евросоюза.Павел отметил, что Прага уже обнаружила возможность закупки 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм у третьих стран. Если США, Германия, Швеция и другие государства, оказывающие военную помощь Киеву, найдут финансирование, Украина в течение нескольких недель может получить нужные боеприпасы.Президент Чехии не сказал, какие конкретно страны готовы продать снаряды для Украины, но министр обороны Яна Чернохова позже уточнила, что потенциальные продавцы сами попросили не называть их.Еще до Мюнхенской конференции издание Politico писало, что Прага разочарована тем, что Евросоюз не сможет выполнить обещания и поставить к марту текущего года 1 млн снарядов на Украину. Поэтому она намеревается собрать необходимые боеприпасы за пределами ЕС, сообщило издание."Разочарованная этим дефицитом, Прага подталкивает страны ЕС к финансированию закупки, по ее оценкам, 450 000 артиллерийских снарядов, доступных за пределами блока", - рассказали изданию источники, знакомые с ходом переговоров.Politico предположило, что Евросоюз может закупить эти снаряды у оружейных компаний Южной Кореи, Турции и ЮАР.Тем временем газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на чешских чиновников, утверждает, что артиллерийские снаряды для Украины Прага стала искать ещё до начала российской специальной военной операции. Благодаря этому она смогла обойти бюрократические процедуры в рамках НАТО и ЕС, рассказали источники газеты.По данным WSJ, на финансирование чешской инициативы по поиску снарядов Германия направила более 500 млн евро. Канада, Нидерланды и Дания также финансируют эту программу, отметило издание.В интервью американской газете уполномоченный правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томас Копецны уточнил, что Прага в рамках своей инициативы по поиску снарядов играет роль посредника. Чехия связывает потенциальных поставщиков с западными государствами, которые делают заказы и оплачивают их, берет на себя логистику и организует поставки через свою территорию и третьи страны, рассказал он.В начале марта премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что "снарядную коалицию" поддержали уже 18 стран Запада, среди которых Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды и Литва. Они профинансировали покупку 300 тыс. артиллерийских снарядов и обещали выделить средства еще примерно на 200 тыс. Польша тоже подтвердила, что она "в деле", но при этом в Варшаве не уточнили, сколько денег она намерена пожертвовать для данной инициативы.Все еще остается неясным, в каких странах Чехия собирает боеприпасы для Украины. В статье от 17 марта The Wall Street Journal (WSJ) утверждает, что поставщиками являются страны Центральной Европы, среди которых находятся и союзники России. Это не помогает понять, о каких конкретно странах идет речь. В Центральной Европе союзником России можно с натяжкой назвать разве что Венгрию, но эта страна является членом Евросоюза и поэтому не соответствует основному критерию чешской инициативы.Чуть южнее Венгрии находятся три балканские страны, в которых производство боеприпасов довольно развито – это Сербия, Босния и Герцеговина и Хорватия. Хорватия тоже является членом ЕС и НАТО и поэтому не только может, но еще и обязана помогать Украине в соответствии с общей политикой военного союза, в котором она состоит.Руководство Сербии неоднократно заявляло, что не продает оружие ни одной их сторон конфликта, но в то же время не может отвечать за то, что с этим оружием делает конечный потребитель после того, как он получает его. Тем не менее, в российских пабликах время от времени появляется информация о том, что сербские снаряды появляются на украинском фронте. Попадают они туда по длинной цепочке различных фирм-прокладок, утверждают телеграм-каналы.Почему Чехия сегодня становится главным хабом для снабжения Украины артиллерийскими боеприпасами, и откуда сербские снаряды появляются на складах ВСУ, в интервью Украина.ру рассказал сербский генерал в отставке, глава Евразийского форума по безопасности Митар Ковач.По словам сербского военного, среди небольших европейских стран Чехия обладает лучшими мощностями по машиностроительной обработке и производству артиллерийских боеприпасов. Прага сотрудничает даже с некоторыми государствами Юго-Восточной Европы, у которых она покупает порох и различные детали снарядов, а их сборка происходит в Чехии."Когда руководство НАТО анализировало, сколько какая страна может выпустить снарядов для нужд ВСУ, оно заметило, что из стран Центральной Европы Чехия занимает передовое место. Также они отметили, что Словакия пытается избежать выполнения обязательств по отношению к Украине. К сожалению, в Чехии политический климат способствует милитаризации. Отсюда желание активно участвовать в организации снабжения ВСУ боеприпасами", - рассказал Ковач.Эксперт отметил, что данные предыдущих анализов показывают, что вся европейская часть НАТО до конца текущего года может произвести не более 600 или 700 тыс. боеприпасов 155-мм калибра. Поэтому снаряды для Украины приходится искать на стороне, добавил он.„Я не называл конкретных стран, но общеизвестно, что часть военной промышленности бывшей Югославии осталась на территории Боснии и Герцеговины, вернее, Федерации БиГ. Речь идет о фабрике „Претис“ в городе Вогошча, где производятся артиллерийские снаряды, или „Игрман“ в городе Кониц, где производятся пули. Во времена социалистической Югославии это были хорошие фабрики в технологическом смысле“, - заявил Ковач.Он напомнил, что ранее в министерстве обороны Боснии и Герцеговине заявили о том, что на территории республики скоро начнется производство дронов.„Это делается на средства, которые НАТО выделило этой стране для увеличения производства всех типов боеприпасов, но прежде всего артиллерийских“, - сказал эксперт.Ковач подчеркнул, что Сербия свои боеприпасы не продает ни одной из стран украинского конфликта.„Но мы знаем, что Европа в некотором смысле оккупирована США и НАТО, когда речь идет о снабжении украинских войск. Это значит, что все то, что производится в Европе, покупают третьи страны (например на Ближнем Востоке или в Африке) для нужд США или НАТО. Америка нарушает международное право во всех сферах общественной жизни, поэтому я верю, что она делает это и в сфере закупок оружия“, - рассказал сербский генерал.По его словам, боеприпасы закупает компания какой-то из стран под прямым контролем США. Эти боеприпасы не остаются в стране, которая их купила, хотя нормы международного права запрещают перепродажу оружия, добавил Ковач.„Если бы все в этом в мире делалось в соответствии с международным правилам, против США можно было бы подать иск в международный суд. Но кто в этом сегодняшнем бурлящем мире станет искать правду?“, - сказал эксперт.Эти фирмы-прокладки заинтересованы и в продукции из Сербии, которая славится производством качественных боеприпасов разного калибра, продолжил Ковач.„Фабрика „Слобода“ из города Чачак производит артиллерийские боеприпасы, которые она до украинского конфликта экспортировала одновременно и в Россию, и в США. Завод „Крушик“ в городе Валево производит ракеты и минометные мины. Одним из важных объектов военной промышленности Сербии является завод по производству пороха „Лучани“. Есть еще частный завод „Эде про“ в Белграде, который выпускает ракетные двигатели и топливо, а также ракеты калибра 122 мм и 128 мм для сербских пусковых установок“, - рассказал сербский генерал.По его словам, Босния и Герцеговина, по всей видимости, не ищет обходных путей для того, чтобы продавать боеприпасы Украине. Основные военные заводы находятся не на территории Республики Сербской, а на территории Федерации БиГ.
https://ukraina.ru/20240320/1054003781.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, чехия, украина, сша, ес, нато, вооруженные силы украины, снаряды, боеприпасы
Эксклюзив, Чехия, Украина, США, ЕС, НАТО, Вооруженные силы Украины, снаряды, боеприпасы

США заставляют всю Европу штамповать снаряды для ВСУ

18:41 20.03.2024
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP / Matt Rourke
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
На предстоящем 21 и 22 марта саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза могут утвердить так называемую чешскую инициативу по закупке в третьих странах снарядов для Украины
С этой инициативой выступил 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел. Тогда он заявил, что Чехия в течение нескольких недель может организовать поставку на Украину 800 тыс. артиллерийских снарядов, если найдутся деньги на их закупку за пределами Евросоюза.
Павел отметил, что Прага уже обнаружила возможность закупки 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм у третьих стран. Если США, Германия, Швеция и другие государства, оказывающие военную помощь Киеву, найдут финансирование, Украина в течение нескольких недель может получить нужные боеприпасы.
Президент Чехии не сказал, какие конкретно страны готовы продать снаряды для Украины, но министр обороны Яна Чернохова позже уточнила, что потенциальные продавцы сами попросили не называть их.
Еще до Мюнхенской конференции издание Politico писало, что Прага разочарована тем, что Евросоюз не сможет выполнить обещания и поставить к марту текущего года 1 млн снарядов на Украину. Поэтому она намеревается собрать необходимые боеприпасы за пределами ЕС, сообщило издание.
"Разочарованная этим дефицитом, Прага подталкивает страны ЕС к финансированию закупки, по ее оценкам, 450 000 артиллерийских снарядов, доступных за пределами блока", - рассказали изданию источники, знакомые с ходом переговоров.
Politico предположило, что Евросоюз может закупить эти снаряды у оружейных компаний Южной Кореи, Турции и ЮАР.
Тем временем газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на чешских чиновников, утверждает, что артиллерийские снаряды для Украины Прага стала искать ещё до начала российской специальной военной операции. Благодаря этому она смогла обойти бюрократические процедуры в рамках НАТО и ЕС, рассказали источники газеты.
По данным WSJ, на финансирование чешской инициативы по поиску снарядов Германия направила более 500 млн евро. Канада, Нидерланды и Дания также финансируют эту программу, отметило издание.
В интервью американской газете уполномоченный правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томас Копецны уточнил, что Прага в рамках своей инициативы по поиску снарядов играет роль посредника. Чехия связывает потенциальных поставщиков с западными государствами, которые делают заказы и оплачивают их, берет на себя логистику и организует поставки через свою территорию и третьи страны, рассказал он.
В начале марта премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что "снарядную коалицию" поддержали уже 18 стран Запада, среди которых Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды и Литва. Они профинансировали покупку 300 тыс. артиллерийских снарядов и обещали выделить средства еще примерно на 200 тыс. Польша тоже подтвердила, что она "в деле", но при этом в Варшаве не уточнили, сколько денег она намерена пожертвовать для данной инициативы.
Литва флаг правительство здание
17:15
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Все еще остается неясным, в каких странах Чехия собирает боеприпасы для Украины. В статье от 17 марта The Wall Street Journal (WSJ) утверждает, что поставщиками являются страны Центральной Европы, среди которых находятся и союзники России. Это не помогает понять, о каких конкретно странах идет речь. В Центральной Европе союзником России можно с натяжкой назвать разве что Венгрию, но эта страна является членом Евросоюза и поэтому не соответствует основному критерию чешской инициативы.
Чуть южнее Венгрии находятся три балканские страны, в которых производство боеприпасов довольно развито – это Сербия, Босния и Герцеговина и Хорватия. Хорватия тоже является членом ЕС и НАТО и поэтому не только может, но еще и обязана помогать Украине в соответствии с общей политикой военного союза, в котором она состоит.
Руководство Сербии неоднократно заявляло, что не продает оружие ни одной их сторон конфликта, но в то же время не может отвечать за то, что с этим оружием делает конечный потребитель после того, как он получает его. Тем не менее, в российских пабликах время от времени появляется информация о том, что сербские снаряды появляются на украинском фронте. Попадают они туда по длинной цепочке различных фирм-прокладок, утверждают телеграм-каналы.
Почему Чехия сегодня становится главным хабом для снабжения Украины артиллерийскими боеприпасами, и откуда сербские снаряды появляются на складах ВСУ, в интервью Украина.ру рассказал сербский генерал в отставке, глава Евразийского форума по безопасности Митар Ковач.
По словам сербского военного, среди небольших европейских стран Чехия обладает лучшими мощностями по машиностроительной обработке и производству артиллерийских боеприпасов. Прага сотрудничает даже с некоторыми государствами Юго-Восточной Европы, у которых она покупает порох и различные детали снарядов, а их сборка происходит в Чехии.
"Когда руководство НАТО анализировало, сколько какая страна может выпустить снарядов для нужд ВСУ, оно заметило, что из стран Центральной Европы Чехия занимает передовое место. Также они отметили, что Словакия пытается избежать выполнения обязательств по отношению к Украине. К сожалению, в Чехии политический климат способствует милитаризации. Отсюда желание активно участвовать в организации снабжения ВСУ боеприпасами", - рассказал Ковач.
Эксперт отметил, что данные предыдущих анализов показывают, что вся европейская часть НАТО до конца текущего года может произвести не более 600 или 700 тыс. боеприпасов 155-мм калибра. Поэтому снаряды для Украины приходится искать на стороне, добавил он.
„Я не называл конкретных стран, но общеизвестно, что часть военной промышленности бывшей Югославии осталась на территории Боснии и Герцеговины, вернее, Федерации БиГ. Речь идет о фабрике „Претис“ в городе Вогошча, где производятся артиллерийские снаряды, или „Игрман“ в городе Кониц, где производятся пули. Во времена социалистической Югославии это были хорошие фабрики в технологическом смысле“, - заявил Ковач.
Он напомнил, что ранее в министерстве обороны Боснии и Герцеговине заявили о том, что на территории республики скоро начнется производство дронов.
„Это делается на средства, которые НАТО выделило этой стране для увеличения производства всех типов боеприпасов, но прежде всего артиллерийских“, - сказал эксперт.
Ковач подчеркнул, что Сербия свои боеприпасы не продает ни одной из стран украинского конфликта.
„Но мы знаем, что Европа в некотором смысле оккупирована США и НАТО, когда речь идет о снабжении украинских войск. Это значит, что все то, что производится в Европе, покупают третьи страны (например на Ближнем Востоке или в Африке) для нужд США или НАТО. Америка нарушает международное право во всех сферах общественной жизни, поэтому я верю, что она делает это и в сфере закупок оружия“, - рассказал сербский генерал.
По его словам, боеприпасы закупает компания какой-то из стран под прямым контролем США. Эти боеприпасы не остаются в стране, которая их купила, хотя нормы международного права запрещают перепродажу оружия, добавил Ковач.
„Если бы все в этом в мире делалось в соответствии с международным правилам, против США можно было бы подать иск в международный суд. Но кто в этом сегодняшнем бурлящем мире станет искать правду?“, - сказал эксперт.
Эти фирмы-прокладки заинтересованы и в продукции из Сербии, которая славится производством качественных боеприпасов разного калибра, продолжил Ковач.
„Фабрика „Слобода“ из города Чачак производит артиллерийские боеприпасы, которые она до украинского конфликта экспортировала одновременно и в Россию, и в США. Завод „Крушик“ в городе Валево производит ракеты и минометные мины. Одним из важных объектов военной промышленности Сербии является завод по производству пороха „Лучани“. Есть еще частный завод „Эде про“ в Белграде, который выпускает ракетные двигатели и топливо, а также ракеты калибра 122 мм и 128 мм для сербских пусковых установок“, - рассказал сербский генерал.
По его словам, Босния и Герцеговина, по всей видимости, не ищет обходных путей для того, чтобы продавать боеприпасы Украине. Основные военные заводы находятся не на территории Республики Сербской, а на территории Федерации БиГ.
- РИА Новости, 1920, 20.03.2024
17:46
Украина начала производить ракеты с дальностью полёта более 600 км – WPНа Украине развернули производство дальнобойных ракет и систем ПВО, сообщил министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, передаёт The Washington Post
 
ЭксклюзивЧехияУкраинаСШАЕСНАТОВооруженные силы Украиныснарядыбоеприпасы
 
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