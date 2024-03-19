Украинское зерно больше не проблема для Польши – Туск

Станислав Стремидловский: Для Польши уже звучит набат из Киева, полякам пора опомниться, их не пощадят

Заместитель начальника генштаба Войска польского генерал Кароль Дымановский заявил, что 300 тысяч солдат НАТО находятся в высокой степени готовности к переброске в Польшу.