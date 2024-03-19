https://ukraina.ru/20240319/1053986676.html
Украинское зерно больше не проблема для Польши – Туск
Украинское зерно больше не проблема для Польши – Туск - 19.03.2024 Украина.ру
Украинское зерно больше не проблема для Польши – Туск
Транзит зерна из Украины уже не является проблемой для Польши, сообщил 19 марта премьер-министр республики Дональд Туск. В ходе встречи с представителями СМИ в Варшаве он объявил, что объёмы транзита украинского зерна в республику стали меньше
2024-03-19T18:31
2024-03-19T18:31
2024-03-19T18:31
новости
польша
украина
туск
зерновой конфликт
продовольствие
эмбарго
протесты
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Польские фермеры несколько месяцев бастуют на границе с Украиной, в том числе, из-за эмбарго в отношении зерна из соседней страны. Массовые акции протеста проходят и на на границе с Германией – накануне, 18 марта, сообщалось, что польские фермеры заблокировали переходы Свецко и Губинек. В среду, 20 марта, запланирована массовая акция в 270 пунктах в разных регионах Польши. В Познани фермеры должны появиться в более чем 40 местах, а в Варшаве заблокируют въездные дороги на севере и востоке города.
https://ukraina.ru/20240314/1053868078.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, польша, украина, туск, зерновой конфликт, продовольствие, эмбарго, протесты
Новости, Польша, Украина, Туск, зерновой конфликт, продовольствие, Эмбарго, протесты
Украинское зерно больше не проблема для Польши – Туск
Транзит зерна из Украины уже не является проблемой для Польши, сообщил 19 марта премьер-министр республики Дональд Туск. В ходе встречи с представителями СМИ в Варшаве он объявил, что объёмы транзита украинского зерна в республику стали меньше