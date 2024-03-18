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"Будет мощнее, чем раньше": польские фермеры объявили о блокаде Украины
"Будет мощнее, чем раньше": польские фермеры объявили о блокаде Украины - 18.03.2024 Украина.ру
"Будет мощнее, чем раньше": польские фермеры объявили о блокаде Украины
Польские фермеры запланировали массовый протест и 20 марта устроят блокады в 270 пунктах в разных регионах страны, пишет портал DoRzeczy
2024-03-18T15:57
2024-03-18T15:57
2024-03-18T15:57
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"В этот день (20 марта. - Ред.) протестующие планируют "звездный рейд" на все центральные города. Это будет означать блокаду дорог более чем в 270 пунктах", - сообщает портал.В Познани фермеры должны появиться в более чем 40 местах, а в Варшаве пока объявили только о блокаде въездных дорог на севере и востоке города.Один из лидеров протестующих, глава объединения "Солидарность индивидуальных фермеров" Томаш Обшаньский предупредил, что провинциальные города также будут заблокированы."Будет мощнее, чем раньше. У фермеров очень большая проблема, так как помощи от государства не видно, несмотря на то, что премьер-министр делает всё, что может", - сказал он.В начале февраля начался общепольский протест фермеров, он должен был продлится до начала марта.Протестующие требуют, в частности, запретить Украине ввозить в Польшу сельскохозяйственную продукцию, а также отказ Евросоюза от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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новости, варшава, украина, польша, ес, фермер, протесты
Новости, Варшава, Украина, Польша, ЕС, фермер, протесты
"Будет мощнее, чем раньше": польские фермеры объявили о блокаде Украины
Польские фермеры запланировали массовый протест и 20 марта устроят блокады в 270 пунктах в разных регионах страны, пишет портал DoRzeczy
"В этот день (20 марта. - Ред.) протестующие планируют "звездный рейд" на все центральные города. Это будет означать блокаду дорог более чем в 270 пунктах", - сообщает
портал.
В Познани фермеры должны появиться в более чем 40 местах, а в Варшаве пока объявили только о блокаде въездных дорог на севере и востоке города.
Один из лидеров протестующих, глава объединения "Солидарность индивидуальных фермеров" Томаш Обшаньский предупредил, что провинциальные города также будут заблокированы.
"Будет мощнее, чем раньше. У фермеров очень большая проблема, так как помощи от государства не видно, несмотря на то, что премьер-министр делает всё, что может", - сказал он.
В начале февраля начался общепольский протест фермеров, он должен был продлится до начала марта.
Протестующие требуют, в частности, запретить Украине ввозить в Польшу сельскохозяйственную продукцию, а также отказ Евросоюза от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.