https://ukraina.ru/20240318/1053950047.html

"Будет мощнее, чем раньше": польские фермеры объявили о блокаде Украины

"Будет мощнее, чем раньше": польские фермеры объявили о блокаде Украины - 18.03.2024 Украина.ру

"Будет мощнее, чем раньше": польские фермеры объявили о блокаде Украины

Польские фермеры запланировали массовый протест и 20 марта устроят блокады в 270 пунктах в разных регионах страны, пишет портал DoRzeczy

2024-03-18T15:57

2024-03-18T15:57

2024-03-18T15:57

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"В этот день (20 марта. - Ред.) протестующие планируют "звездный рейд" на все центральные города. Это будет означать блокаду дорог более чем в 270 пунктах", - сообщает портал.В Познани фермеры должны появиться в более чем 40 местах, а в Варшаве пока объявили только о блокаде въездных дорог на севере и востоке города.Один из лидеров протестующих, глава объединения "Солидарность индивидуальных фермеров" Томаш Обшаньский предупредил, что провинциальные города также будут заблокированы."Будет мощнее, чем раньше. У фермеров очень большая проблема, так как помощи от государства не видно, несмотря на то, что премьер-министр делает всё, что может", - сказал он.В начале февраля начался общепольский протест фермеров, он должен был продлится до начала марта.Протестующие требуют, в частности, запретить Украине ввозить в Польшу сельскохозяйственную продукцию, а также отказ Евросоюза от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ukraina.ru/20240227/1053556736.html

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