"Эквивалентом рвоты" на Украине назвали фильм британского журналиста об СВО – показал не ту правду - 19.03.2024 Украина.ру
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"Эквивалентом рвоты" на Украине назвали фильм британского журналиста об СВО – показал не ту правду
"Эквивалентом рвоты" на Украине назвали фильм британского журналиста об СВО – показал не ту правду - 19.03.2024 Украина.ру
"Эквивалентом рвоты" на Украине назвали фильм британского журналиста об СВО – показал не ту правду
Украинское посольство устроило скандал из-за фильма "Война на Украине: Другая сторона", снятого британским журналистом Шоном Ланганом. Корреспондент побывал в Донбассе, где узнал мнение другой стороны о конфликте, за что его картину назвали "журналистским эквивалентом рвоты"
2024-03-19T16:55
2024-03-19T16:55
новости
донбасс
россия
украина
сво
спецоперация
фильм
днр
новые регионы
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Документальный фильм длительностью 1 час 50 минут впервые показали в начале года на британском телеканале ITV. После – его увидели и жители Австралии. Примечательно, что многие жители Донбасса с которыми успел пообщаться иностранный журналист, признались, что считают украинцев братьями. Вместе с тем, местные подтверждают: Донбасс – это Россия. Со слов опрошенных также стало известно, что Киев никогда не любил Донбасс, а тех, кто сегодня обстреливает новые регионы РФ, считают настоящими фашистами. Военнослужащие ВС России заявили на камеру, что "русский дух непобедим" и что РФ "закончит эту войну". Всё эти мнения журналист представил на широкую аудиторию, что и возмутило украинскую сторону. После необоснованных обвинений посольства Украины, телеканал ABC заявил, что в фильме представлена "сбалансированная позиция". "Этот документальный фильм смотрят во всём мире и считают важным вкладом в освещение войны (...) Мы считаем, что австралийская аудитория также имеет право посмотреть это и составить собственное мнение", - заявил представитель СМИ, транслировавшего картину. Уточняется, что Киев также обратился в министерство связи Австралии, однако там отказались реагировать, сославшись на независимость телеканала.Ранее фильм "Война на Украине: Другая сторона" критиковали в Великобритании. Бывший лидер Консервативной партии Иан Дункан Смит заявил, что выпускать картину сейчас и "показывать Россию человечной — ошибка".
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новости, донбасс, россия, украина, сво, спецоперация, фильм, днр, новые регионы
Новости, Донбасс, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, фильм, ДНР, Новые регионы

"Эквивалентом рвоты" на Украине назвали фильм британского журналиста об СВО – показал не ту правду

16:55 19.03.2024
 
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Повседневная жизнь в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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Украинское посольство устроило скандал из-за фильма "Война на Украине: Другая сторона", снятого британским журналистом Шоном Ланганом. Корреспондент побывал в Донбассе, где узнал мнение другой стороны о конфликте, за что его картину назвали "журналистским эквивалентом рвоты"
Документальный фильм длительностью 1 час 50 минут впервые показали в начале года на британском телеканале ITV. После – его увидели и жители Австралии.
"Транслируется откровенную ложь, рашистские утверждения и пропагандистские нарративы кремля. Австралийской радиовещательной корпорации должно быть стыдно, что она выпустила в эфир такой мусор", – приводит заявление украинского посольства телеграм-канал "Политика страны".
Примечательно, что многие жители Донбасса с которыми успел пообщаться иностранный журналист, признались, что считают украинцев братьями. Вместе с тем, местные подтверждают: Донбасс – это Россия.
Со слов опрошенных также стало известно, что Киев никогда не любил Донбасс, а тех, кто сегодня обстреливает новые регионы РФ, считают настоящими фашистами. Военнослужащие ВС России заявили на камеру, что "русский дух непобедим" и что РФ "закончит эту войну". Всё эти мнения журналист представил на широкую аудиторию, что и возмутило украинскую сторону.
После необоснованных обвинений посольства Украины, телеканал ABC заявил, что в фильме представлена "сбалансированная позиция".

"Этот документальный фильм смотрят во всём мире и считают важным вкладом в освещение войны (...) Мы считаем, что австралийская аудитория также имеет право посмотреть это и составить собственное мнение", - заявил представитель СМИ, транслировавшего картину.

Уточняется, что Киев также обратился в министерство связи Австралии, однако там отказались реагировать, сославшись на независимость телеканала.
Ранее фильм "Война на Украине: Другая сторона" критиковали в Великобритании. Бывший лидер Консервативной партии Иан Дункан Смит заявил, что выпускать картину сейчас и "показывать Россию человечной — ошибка".
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