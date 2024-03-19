Россия достойно встретила украинских диверсантов огнем на границе - Путин - 19.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240319/1053976781.html
Россия достойно встретила украинских диверсантов огнем на границе - Путин
Россия достойно встретила украинских диверсантов огнем на границе - Путин - 19.03.2024 Украина.ру
Россия достойно встретила украинских диверсантов огнем на границе - Путин
Президент России Владимир Путин 19 марта в ходе расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности рассказал о вражеских группировках Украины в приграничных районах
2024-03-19T15:02
2024-03-19T15:02
новости
россия
киев
курская область
владимир путин
фсб
белгородская область
диверсия
диверсанты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053615926_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f596a525ee8429fb3fd088dcb297bfc3.jpg
"Вражеские группировки планировали устроить на границе настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей. Но были встречены достойно, огнем, на подходе. Уже понесли больше потери, включая бронетехнику и артиллерию. Что касается предателей - то хозяева их сегодняшние их вообще не жалеют. Бросают как пушечное мясо, на убой. Поделом!", - сказал российский лидер.Он призвал сотрудников ФСБ не забывать предателей, участвующих в диверсионно-разведывательных группах, искать их поименно и наказывать без срока давности.
https://ukraina.ru/20240319/1053975410.html
россия
киев
курская область
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053615926_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_a2d79dcbe14cf0265211402ac4a7fe84.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, курская область, владимир путин, фсб, белгородская область, диверсия, диверсанты
Новости, Россия, Киев, Курская область, Владимир Путин, ФСБ, Белгородская область, диверсия, диверсанты

Россия достойно встретила украинских диверсантов огнем на границе - Путин

15:02 19.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин 19 марта в ходе расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности рассказал о вражеских группировках Украины в приграничных районах
"Вражеские группировки планировали устроить на границе настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей. Но были встречены достойно, огнем, на подходе. Уже понесли больше потери, включая бронетехнику и артиллерию. Что касается предателей - то хозяева их сегодняшние их вообще не жалеют. Бросают как пушечное мясо, на убой. Поделом!", - сказал российский лидер.
Он призвал сотрудников ФСБ не забывать предателей, участвующих в диверсионно-разведывательных группах, искать их поименно и наказывать без срока давности.
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
14:41
Путин открыл охоту на предателейПрезидент России Владимир Путин 19 марта в ходе расширенного заедания коллегии Федеральной службы безопасности поставил задачу по выявлению предателей
 
НовостиРоссияКиевКурская областьВладимир ПутинФСББелгородская областьдиверсиядиверсанты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:32Путин призвал жестко пресекать русофобию
16:25ФРГ выделяет Украине €500 млн, а Шольц "ждёт момента" для разговора с Путиным
16:00Началась как шутка, а закончилась как анекдот. Краткая история Украинской Центральной Рады
15:30Как наказать пытавшихся сорвать выборы и где должна быть "санитарная зона" с Украиной - Литовкин
15:02Россия достойно встретила украинских диверсантов огнем на границе - Путин
15:02Мир под сенью дракона и орла. России и Китаю выгодно действовать синхронно
14:42Российские войска освободили Орловку в ДНР
14:41Путин открыл охоту на предателей
14:35"Папуасы, все на фронт!": американский сенатор потребовал усилить мобилизацию на Украине
14:22Глава Пентагона пообещал Киеву помощь даже без денег от Конгресса США
14:19Семейка Виндзоров. Британская монархия вырождается в реалити-шоу
14:09Оксана Маркарова, биография
14:07Глава МОК рассказал, каким российским спортсменам можно участвовать в Олимпиаде
13:43Потери исчисляются миллионами. Экс-начальник генштаба ВС Польши назвал положение Украины драматичным
13:33Немецкий политик призвала к переговорам по Украине и прекращению поставок оружия
13:10Из Белгородской области вывезут около 9 тысяч детей
13:00План уничтожения нации, атака дронов, приоритеты главкома ВСУ. Главное на Украине на 13:00 19 марта
12:44Больше, чем выборы. Послесловие к тому как Донбасс выбирал президента России
12:19Поиски капли "дёгтя" в цистерне мёда. Что увидели в The New York Times в российских выборах
12:08ВСУ обстреляли белгородский посёлок Разумное, подростку оторвало часть руки
Лента новостейМолния