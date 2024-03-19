https://ukraina.ru/20240319/1053976781.html

Россия достойно встретила украинских диверсантов огнем на границе - Путин

Россия достойно встретила украинских диверсантов огнем на границе - Путин - 19.03.2024 Украина.ру

Россия достойно встретила украинских диверсантов огнем на границе - Путин

Президент России Владимир Путин 19 марта в ходе расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности рассказал о вражеских группировках Украины в приграничных районах

2024-03-19T15:02

2024-03-19T15:02

2024-03-19T15:02

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"Вражеские группировки планировали устроить на границе настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей. Но были встречены достойно, огнем, на подходе. Уже понесли больше потери, включая бронетехнику и артиллерию. Что касается предателей - то хозяева их сегодняшние их вообще не жалеют. Бросают как пушечное мясо, на убой. Поделом!", - сказал российский лидер.Он призвал сотрудников ФСБ не забывать предателей, участвующих в диверсионно-разведывательных группах, искать их поименно и наказывать без срока давности.

https://ukraina.ru/20240319/1053975410.html

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новости, россия, киев, курская область, владимир путин, фсб, белгородская область, диверсия, диверсанты