Потери исчисляются миллионами. Экс-начальник генштаба ВС Польши назвал положение Украины драматичным - 19.03.2024 Украина.ру
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Потери исчисляются миллионами. Экс-начальник генштаба ВС Польши назвал положение Украины драматичным
Потери исчисляются миллионами. Экс-начальник генштаба ВС Польши назвал положение Украины драматичным - 19.03.2024 Украина.ру
Потери исчисляются миллионами. Экс-начальник генштаба ВС Польши назвал положение Украины драматичным
Украинцы проигрывают войну, боевые потери страны исчисляются миллионами. Об этом заявил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймонд Анджейчак в эфире телеканала Polsat
2024-03-19T13:43
2024-03-19T13:43
всу
польша
новости
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
зарубежье
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"Очень, очень драматично. На войне чудес не бывает. Смена главнокомандующего не могла изменить стратегическую ситуацию. У генерала [главкома ВСУ Александра] Сырского те же дилеммы, что и у генерала [Валерия] Залужного. Оказалось, что ему пришлось вывести войска и привести в порядок линию фронта. Все проблемы, которые были у Залужного, остались", - отметил Анджейчак.Он упомянул о недостатках в комплектовании войск, проблемах, связанных с мобилизацией и поставками техники.Генерал подчеркнул, что у Украины закончились человеческие ресурсы."В этой стране нет ресурсов, воевать некому", - заверил генерал.
https://ukraina.ru/20240305/1053700629.html
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всу, польша, новости, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, зарубежье
ВСУ, Польша, Новости, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Зарубежье

Потери исчисляются миллионами. Экс-начальник генштаба ВС Польши назвал положение Украины драматичным

13:43 19.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбойцы ВСУ
бойцы ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Украинцы проигрывают войну, боевые потери страны исчисляются миллионами. Об этом заявил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймонд Анджейчак в эфире телеканала Polsat
"Очень, очень драматично. На войне чудес не бывает. Смена главнокомандующего не могла изменить стратегическую ситуацию. У генерала [главкома ВСУ Александра] Сырского те же дилеммы, что и у генерала [Валерия] Залужного. Оказалось, что ему пришлось вывести войска и привести в порядок линию фронта. Все проблемы, которые были у Залужного, остались", - отметил Анджейчак.
Он упомянул о недостатках в комплектовании войск, проблемах, связанных с мобилизацией и поставками техники.

"Им (ВСУ. - Ред.) не хватает более 10 миллионов человек. Я считаю, что потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч", - сказал Анджейчак.

Генерал подчеркнул, что у Украины закончились человеческие ресурсы.
"В этой стране нет ресурсов, воевать некому", - заверил генерал.
Зенитная установка ВС РФ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
5 марта, 04:20
"Несли потери и отходили": эксперт раскрыл, почему ВС РФ нужно точечно бить ВСУ, но не торопить РаботиноВСУ надо уничтожать во всех проблемных точках. На авдеевском направлении их надо отодвинуть хотя бы на 20-30 километров. Но российские военные могли бы подождать и тщательнее подготовиться к операции в Работино. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
 
ВСУПольшаНовостиУкраинаВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныЗарубежье
 
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