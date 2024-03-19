Потери исчисляются миллионами. Экс-начальник генштаба ВС Польши назвал положение Украины драматичным

"Несли потери и отходили": эксперт раскрыл, почему ВС РФ нужно точечно бить ВСУ, но не торопить Работино ВСУ надо уничтожать во всех проблемных точках. На авдеевском направлении их надо отодвинуть хотя бы на 20-30 километров. Но российские военные могли бы подождать и тщательнее подготовиться к операции в Работино. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский