Потери исчисляются миллионами. Экс-начальник генштаба ВС Польши назвал положение Украины драматичным
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбойцы ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Украинцы проигрывают войну, боевые потери страны исчисляются миллионами. Об этом заявил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймонд Анджейчак в эфире телеканала Polsat
"Очень, очень драматично. На войне чудес не бывает. Смена главнокомандующего не могла изменить стратегическую ситуацию. У генерала [главкома ВСУ Александра] Сырского те же дилеммы, что и у генерала [Валерия] Залужного. Оказалось, что ему пришлось вывести войска и привести в порядок линию фронта. Все проблемы, которые были у Залужного, остались", - отметил Анджейчак.
Он упомянул о недостатках в комплектовании войск, проблемах, связанных с мобилизацией и поставками техники.
"Им (ВСУ. - Ред.) не хватает более 10 миллионов человек. Я считаю, что потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч", - сказал Анджейчак.
Генерал подчеркнул, что у Украины закончились человеческие ресурсы.
"В этой стране нет ресурсов, воевать некому", - заверил генерал.
5 марта, 04:20"Несли потери и отходили": эксперт раскрыл, почему ВС РФ нужно точечно бить ВСУ, но не торопить РаботиноВСУ надо уничтожать во всех проблемных точках. На авдеевском направлении их надо отодвинуть хотя бы на 20-30 километров. Но российские военные могли бы подождать и тщательнее подготовиться к операции в Работино. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский