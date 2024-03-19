https://ukraina.ru/20240319/1053967285.html
Евросоюз введет пошлины на импорт российского и белорусского зерна - FT
Евросоюз введет пошлины на импорт российского и белорусского зерна - FT - 19.03.2024 Украина.ру
Евросоюз введет пошлины на импорт российского и белорусского зерна - FT
ЕС готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники
2024-03-19T09:55
2024-03-19T09:55
2024-03-19T09:55
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зерно
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Евросоюз готовится к введению дополнительных пошлин на импорт зерновых из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые государства-члены.Как пишет FT, Польша и страны Прибалтики потребовали от Брюсселя ограничить российский и белорусский импорт. Однако в Брюсселе этому долго сопротивлялись, утверждая, что такой шаг может подорвать глобальные продовольственные рынки и нанести ущерб развивающимся странам.Европейская комиссия в ближайшие дни, как ожидается, введет пошлину в размере 95 евро за тонну на зерновые из России и Белоруссии, это приведет к увеличению цен на 50%, что уничтожит спрос, говорится в статье.Журналисты напомнили, что в 2023 году импорт из России в ЕС зерновых, семян масличных культур и их производных достиг рекордных 4 миллионов тонн.В Польше фермеры протестуют из-за дешевого импорта с Украины, пошлина для которого отменена Евросоюзом.В Еврокомиссии это сообщение пока не комментировали, пишет FT.
https://ukraina.ru/20240318/1053950047.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белоруссия, ес, евросоюз, польша, зерно, зерновой конфликт, импорт, ограничения
Новости, Россия, Белоруссия, ЕС, Евросоюз, Польша, зерно, зерновой конфликт, импорт, ограничения
Евросоюз введет пошлины на импорт российского и белорусского зерна - FT
ЕС готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники
Евросоюз готовится к введению дополнительных пошлин на импорт зерновых из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые государства-члены.
Как пишет FT, Польша и страны Прибалтики потребовали от Брюсселя ограничить российский и белорусский импорт. Однако в Брюсселе этому долго сопротивлялись, утверждая, что такой шаг может подорвать глобальные продовольственные рынки и нанести ущерб развивающимся странам.
Европейская комиссия в ближайшие дни, как ожидается, введет пошлину в размере 95 евро за тонну на зерновые из России и Белоруссии, это приведет к увеличению цен на 50%, что уничтожит спрос, говорится в статье.
Журналисты напомнили, что в 2023 году импорт из России в ЕС зерновых, семян масличных культур и их производных достиг рекордных 4 миллионов тонн.
В Польше фермеры протестуют из-за дешевого импорта с Украины, пошлина для которого отменена Евросоюзом.
В Еврокомиссии это сообщение пока не комментировали, пишет FT.