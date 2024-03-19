https://ukraina.ru/20240319/1053967285.html

Евросоюз введет пошлины на импорт российского и белорусского зерна - FT

Евросоюз введет пошлины на импорт российского и белорусского зерна - FT - 19.03.2024 Украина.ру

Евросоюз введет пошлины на импорт российского и белорусского зерна - FT

ЕС готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники

2024-03-19T09:55

2024-03-19T09:55

2024-03-19T09:55

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зерновой конфликт

импорт

ограничения

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Евросоюз готовится к введению дополнительных пошлин на импорт зерновых из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые государства-члены.Как пишет FT, Польша и страны Прибалтики потребовали от Брюсселя ограничить российский и белорусский импорт. Однако в Брюсселе этому долго сопротивлялись, утверждая, что такой шаг может подорвать глобальные продовольственные рынки и нанести ущерб развивающимся странам.Европейская комиссия в ближайшие дни, как ожидается, введет пошлину в размере 95 евро за тонну на зерновые из России и Белоруссии, это приведет к увеличению цен на 50%, что уничтожит спрос, говорится в статье.Журналисты напомнили, что в 2023 году импорт из России в ЕС зерновых, семян масличных культур и их производных достиг рекордных 4 миллионов тонн.В Польше фермеры протестуют из-за дешевого импорта с Украины, пошлина для которого отменена Евросоюзом.В Еврокомиссии это сообщение пока не комментировали, пишет FT.

https://ukraina.ru/20240318/1053950047.html

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новости, россия, белоруссия, ес, евросоюз, польша, зерно, зерновой конфликт, импорт, ограничения