Евросоюз введет пошлины на импорт российского и белорусского зерна - FT - 19.03.2024 Украина.ру
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Евросоюз введет пошлины на импорт российского и белорусского зерна - FT
Евросоюз введет пошлины на импорт российского и белорусского зерна - FT - 19.03.2024 Украина.ру
Евросоюз введет пошлины на импорт российского и белорусского зерна - FT
ЕС готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники
2024-03-19T09:55
2024-03-19T09:55
новости
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белоруссия
ес
евросоюз
польша
зерно
зерновой конфликт
импорт
ограничения
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Евросоюз готовится к введению дополнительных пошлин на импорт зерновых из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые государства-члены.Как пишет FT, Польша и страны Прибалтики потребовали от Брюсселя ограничить российский и белорусский импорт. Однако в Брюсселе этому долго сопротивлялись, утверждая, что такой шаг может подорвать глобальные продовольственные рынки и нанести ущерб развивающимся странам.Европейская комиссия в ближайшие дни, как ожидается, введет пошлину в размере 95 евро за тонну на зерновые из России и Белоруссии, это приведет к увеличению цен на 50%, что уничтожит спрос, говорится в статье.Журналисты напомнили, что в 2023 году импорт из России в ЕС зерновых, семян масличных культур и их производных достиг рекордных 4 миллионов тонн.В Польше фермеры протестуют из-за дешевого импорта с Украины, пошлина для которого отменена Евросоюзом.В Еврокомиссии это сообщение пока не комментировали, пишет FT.
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новости, россия, белоруссия, ес, евросоюз, польша, зерно, зерновой конфликт, импорт, ограничения
Новости, Россия, Белоруссия, ЕС, Евросоюз, Польша, зерно, зерновой конфликт, импорт, ограничения

Евросоюз введет пошлины на импорт российского и белорусского зерна - FT

09:55 19.03.2024
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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ЕС готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники
Евросоюз готовится к введению дополнительных пошлин на импорт зерновых из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые государства-члены.
Как пишет FT, Польша и страны Прибалтики потребовали от Брюсселя ограничить российский и белорусский импорт. Однако в Брюсселе этому долго сопротивлялись, утверждая, что такой шаг может подорвать глобальные продовольственные рынки и нанести ущерб развивающимся странам.
Европейская комиссия в ближайшие дни, как ожидается, введет пошлину в размере 95 евро за тонну на зерновые из России и Белоруссии, это приведет к увеличению цен на 50%, что уничтожит спрос, говорится в статье.
Журналисты напомнили, что в 2023 году импорт из России в ЕС зерновых, семян масличных культур и их производных достиг рекордных 4 миллионов тонн.
В Польше фермеры протестуют из-за дешевого импорта с Украины, пошлина для которого отменена Евросоюзом.
В Еврокомиссии это сообщение пока не комментировали, пишет FT.
- РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Вчера, 15:57
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