https://ukraina.ru/20240318/1053944585.html
Испанская газета подтвердила наличие информаторов НАТО на Украине
Испанская газета подтвердила наличие информаторов НАТО на Украине - 18.03.2024 Украина.ру
Испанская газета подтвердила наличие информаторов НАТО на Украине
У членов НАТО есть информаторы на Украине, которые следят за происходящим на фронте. Об этом сообщила 18 марта испанская газета Pais
2024-03-18T14:11
2024-03-18T14:11
2024-03-18T14:11
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вашингтон
эммануэль макрон
петер сийярто
мария захарова
ес
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Издание заверило, что за последние два года взяло интервью у ряда военных источников на Украине и странах ЕС, которые сходятся в том, что ни одна армия НАТО якобы не участвовала в наземных боевых действиях.Часть этих неофициальных информаторов - иностранные военные в отставке, которые являются наемниками в рядах ВСУ.По данным издания, американский и украинский источники отмечают, что Вашингтон "особенно активно контролирует" переданную Киеву помощь через миссии, согласованные между посольством и украинскими властями, а также выходя за пределы "ведомственных каналов".После заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке иностранных солдат на Украину, лидеры многих стран публично высказались против.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто однако указал на быструю смену риторики на Западе, а значит полностью исключить отправку иностранных военнослужащих в зону боевых действий на Украине нельзя.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на днях указала, что слова лидеров стран НАТО свидетельствуют о том, что блок готовится оккупировать Украину. Она также подчеркнула, что на Западе продолжается "бесконечное заигрывание" с включением Украины в состав НАТО. Обещания, по ее словам, существуют только на словах.
https://ukraina.ru/20240318/1053941978.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, украина, новости, запад, вашингтон, эммануэль макрон, петер сийярто, мария захарова, ес, вооруженные силы украины
НАТО, Украина, Новости, Запад, Вашингтон, Эммануэль Макрон, Петер Сийярто, Мария Захарова, ЕС, Вооруженные силы Украины
Испанская газета подтвердила наличие информаторов НАТО на Украине
У членов НАТО есть информаторы на Украине, которые следят за происходящим на фронте. Об этом сообщила 18 марта испанская газета Pais
Издание заверило, что за последние два года взяло интервью у ряда военных источников на Украине и странах ЕС, которые сходятся в том, что ни одна армия НАТО якобы не участвовала в наземных боевых действиях.
"Они также согласны с тем, что у них (сил НАТО) есть информаторы "на земле", которые могут передавать информацию о ситуации на фронте, определять эффективность поставляемого оружия и возможные проблемы в его использовании, а также выявить возможные случаи коррупции с предоставленной помощью", - говорится в материале со ссылкой на военные источники.
Часть этих неофициальных информаторов - иностранные военные в отставке, которые являются наемниками в рядах ВСУ.
По данным издания, американский и украинский источники отмечают, что Вашингтон "особенно активно контролирует" переданную Киеву помощь через миссии, согласованные между посольством и украинскими властями, а также выходя за пределы "ведомственных каналов".
После заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке иностранных солдат на Украину, лидеры многих стран публично высказались против.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто однако указал на быструю смену риторики на Западе, а значит полностью исключить отправку иностранных военнослужащих в зону боевых действий на Украине нельзя.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на днях указала, что слова лидеров стран НАТО свидетельствуют о том, что блок готовится оккупировать Украину. Она также подчеркнула, что на Западе продолжается "бесконечное заигрывание" с включением Украины в состав НАТО. Обещания, по ее словам, существуют только на словах.