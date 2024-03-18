https://ukraina.ru/20240318/1053944585.html

Испанская газета подтвердила наличие информаторов НАТО на Украине

Испанская газета подтвердила наличие информаторов НАТО на Украине - 18.03.2024 Украина.ру

Испанская газета подтвердила наличие информаторов НАТО на Украине

У членов НАТО есть информаторы на Украине, которые следят за происходящим на фронте. Об этом сообщила 18 марта испанская газета Pais

2024-03-18T14:11

2024-03-18T14:11

2024-03-18T14:11

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петер сийярто

мария захарова

ес

вооруженные силы украины

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Издание заверило, что за последние два года взяло интервью у ряда военных источников на Украине и странах ЕС, которые сходятся в том, что ни одна армия НАТО якобы не участвовала в наземных боевых действиях.Часть этих неофициальных информаторов - иностранные военные в отставке, которые являются наемниками в рядах ВСУ.По данным издания, американский и украинский источники отмечают, что Вашингтон "особенно активно контролирует" переданную Киеву помощь через миссии, согласованные между посольством и украинскими властями, а также выходя за пределы "ведомственных каналов".После заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке иностранных солдат на Украину, лидеры многих стран публично высказались против.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто однако указал на быструю смену риторики на Западе, а значит полностью исключить отправку иностранных военнослужащих в зону боевых действий на Украине нельзя.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на днях указала, что слова лидеров стран НАТО свидетельствуют о том, что блок готовится оккупировать Украину. Она также подчеркнула, что на Западе продолжается "бесконечное заигрывание" с включением Украины в состав НАТО. Обещания, по ее словам, существуют только на словах.

https://ukraina.ru/20240318/1053941978.html

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нато, украина, новости, запад, вашингтон, эммануэль макрон, петер сийярто, мария захарова, ес, вооруженные силы украины