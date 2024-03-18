https://ukraina.ru/20240318/1053944115.html

Песков объяснил необходимость создания санитарной зоны между Россией и Украиной

Песков объяснил необходимость создания санитарной зоны между Россией и Украиной - 18.03.2024 Украина.ру

Песков объяснил необходимость создания санитарной зоны между Россией и Украиной

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 18 марта объяснил журналистам слова президента РФ Владимира Путина о создании санитарной зоны

2024-03-18T13:44

2024-03-18T13:44

2024-03-18T13:44

дмитрий песков

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владимир путин

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"Президент имеет в виду, что на фоне атак, атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на наших территориях, социальных объектов, жилых домов будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую, действительно, буферную зону с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости", - сказал Песков.Ранее глава российского государства заявил, что если прилеты с Киева на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать. По его словам, она будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.

https://ukraina.ru/20240318/1053937788.html

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дмитрий песков, новости, россия, украина, киев, владимир путин, атака