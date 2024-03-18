Песков объяснил необходимость создания санитарной зоны между Россией и Украиной - 18.03.2024 Украина.ру
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Песков объяснил необходимость создания санитарной зоны между Россией и Украиной
Песков объяснил необходимость создания санитарной зоны между Россией и Украиной - 18.03.2024 Украина.ру
Песков объяснил необходимость создания санитарной зоны между Россией и Украиной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 18 марта объяснил журналистам слова президента РФ Владимира Путина о создании санитарной зоны
2024-03-18T13:44
2024-03-18T13:44
дмитрий песков
новости
россия
украина
киев
владимир путин
атака
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"Президент имеет в виду, что на фоне атак, атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на наших территориях, социальных объектов, жилых домов будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую, действительно, буферную зону с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости", - сказал Песков.Ранее глава российского государства заявил, что если прилеты с Киева на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать. По его словам, она будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.
https://ukraina.ru/20240318/1053937788.html
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дмитрий песков, новости, россия, украина, киев, владимир путин, атака
Дмитрий Песков, Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, атака

Песков объяснил необходимость создания санитарной зоны между Россией и Украиной

13:44 18.03.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 18 марта объяснил журналистам слова президента РФ Владимира Путина о создании санитарной зоны
"Президент имеет в виду, что на фоне атак, атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на наших территориях, социальных объектов, жилых домов будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую, действительно, буферную зону с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости", - сказал Песков.
Ранее глава российского государства заявил, что если прилеты с Киева на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать. По его словам, она будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
07:13
РФ может создать санитарную зону на подконтрольных Киеву территориях - ПутинРоссия вынуждена будет создать санитарную зону на территориях, подчиненных киевскому режиму. Об этом заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин
 
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