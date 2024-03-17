https://ukraina.ru/20240317/1053928816.html

Без США и Великобритании нельзя никак. Украинские эксперты обсуждают, как им принимать инициативы Макрона

Без США и Великобритании нельзя никак. Украинские эксперты обсуждают, как им принимать инициативы Макрона - 17.03.2024 Украина.ру

Без США и Великобритании нельзя никак. Украинские эксперты обсуждают, как им принимать инициативы Макрона

В украинском экспертном сообществе обсуждают перспективы появления на территории страны иностранных войск и вероятные последствия этого. Обсуждают и проблему нехватки людей в ВСУ и возможные пути решения этой проблемы.

2024-03-17T12:06

2024-03-17T12:06

2024-03-17T12:07

украина

одесса

киев

соскин

эммануэль макрон

владимир зеленский

нато

ес

вооруженные силы украины

эксклюзив

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Поводом для таких разговоров стали заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, пообещавшего, в частности, отправить "некоторых ребят" в Одессу (об этом пишет Le Monde). Ранее Макрон заявлял, что не исключает ввода на Украину войск стран НАТО. Не исключает он и ввода французских войск.Реакция официального Киева на эти заявления позволяет предположить, что команда Зеленского, возможно, еще не согласовала этот вопрос с остальными западными партнерами, прежде всего США и Британией, считает украинский политолог Руслан Бортник."Почему необходимо будет согласовывать с США и Британией? Потому, что французы могут задать тон, но отвечать за французов придется в конце концов Британии и США", - сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*."На этапе ввода войск наших (киевского режима — Ред.) союзников эта война не закончится, эта война просто приобретет другую форму, еще более интернациональную и международную. И в конечном итоге, если эта война будет расширяться, в конечном итоге все равно придется звать папу… но не Римского", - отметил Бортник, добавив, что, впрочем, и Папу Римского тоже придется звать, но уже "в самом конечном итоге".Но до этого, по мнению эксперта, Киеву придется позвать американских и британских партнеров, потому что без их ресурсов французская инициатива просто "поставит под удар авторитет вообще западных армий". Возникнет угроза репутации всего Запада.Таким образом, Макрон борется за лидерство в Европе, понимая, что на Париж русские вряд ли сейчас пойдут, сказал Бортник. По его мнению, Макрон также рассчитывает на то, что и Москва его заметит и "пойдет на переговоры с ним где-нибудь по Ливии, Африке или где-то еще", где французские интересы находятся под большой угрозой.При продолжении этой войны французские войска рано или поздно будут в Одессе, потому что это главная торговая база Северного Причерноморья и это "аэродром подскока на Крым", считает политолог. Он добавил: "Такое впечатление, что Одесса и Киев сегодня — две ключевые точки этой войны, контроль над которыми, по мнению сторон, обеспечивает исход войны, будет означать финал этой войны".Комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сказавшего, что все решится через два-три месяца, Бортник отметил, что через два-три месяца будет ясно, продолжится ли помощь от США или нет. Кроме того, "все переиграется после этих выборов в Европарламент", тогда ЕС сам будет пытаться решить вопрос безопасности."И вообще, поход французских войск на Одессу — это прежде всего попытка создать новый военный блок в Европе параллельно с НАТО, вместо НАТО...", - подчеркнул политолог, напомнив, что в соглашении о создании ЕС есть статья о совместной обороне.А что в стране? Украинское общество расколото на две части, на "милитаристов" и "пацифистов", считает экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его словам, "Милитаристы" говорят, что надо воевать, что надо уже не только мужчинам, но и женщинам в обязательном порядке идти на фронт."Только надо же определиться, почему в XXI веке это надо делать, с какой стати и зачем", - отметил эксперт. Он продолжил: "другая часть говорит — так вы идите, мы "за", но мы не хотим участвовать в этом процессе в силу разных обстоятельств и поэтому нам этот выбор наш не подходит".Таким образом, по словам Соскина, в обществе возник внутренний раскол, при этом Зеленский и его команда - "они ориентированы на "ястребов", а не на "голубей". И они превратили Украину в страну-тюрьму."Украина — это сегодня тюрьма народов, это реально абсолютно. Нарушены вообще все права, все хартии, все международные уложения. Все, что можно нарушить, нынешней корпорацией Зеленского, "Слуг народа" - нарушено. То есть, попраны полностью все самые главные права человека, его свободы — под видом военного положения и войны", - обрисовал ситуацию Соскин в очередном выпуске своего видеоблога.По мнению эксперта, это "ведет к гражданской войне" и эта война уже идет в Украине. Идет внешняя война, но идет и война внутренняя — противостояние между теми, которые "хотят убивать и быть убитыми", и теми, которые этого не хотят."И тут ничего не сделаешь, это реальность, которую нельзя преодолеть", - констатировал эксперт. Он посоветовал Зеленскому в таких условиях "не заниматься… фигней антиконституционной по вот этому закону об ужесточении могилизации, и так уже вся страна кладбищами покрыта".По мнению Соскина, украинским властям надо отменить военное положение и открыть границу для того, чтобы все, кто хочет выехать, могли это сделать - тогда "в стране останутся только те, которые готовы быть убитыми и готовы воевать".Он добавил, что можно развернуть рекрутинговую кампанию в других странах, привлекая тех, кто желает воевать (а таких много) и платить им за счет замороженных ресурсов России, а внутри Украины для тех, кто готов воевать изменить модель вознаграждения, выдавать им земельные сертификаты.Соскин также предложил отправить на фронт пограничников с западной границы Украины, по его мнению, они уже вообще не нужны, раз Украина ведет переговоры о вступлении в ЕС. На фронт надо отправить также полицейских, нацгвардейцев, сотрудников ТЦК, судей и прокуроров, депутатов местных советов.По мнению экс-советника Кучмы, все это позволит решить вопрос нехватки людей в ВСУ и даст возможность "снять состояние внутренней гражданской войны".* признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20240317/1053927798.html

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Сергей Зуев

украина, одесса, киев, соскин, эммануэль макрон, владимир зеленский, нато, ес, вооруженные силы украины, эксклюзив