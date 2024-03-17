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Военный эксперт описал ситуацию с оборонительной системой ВСУ за Авдеевкой

Военный эксперт описал ситуацию с оборонительной системой ВСУ за Авдеевкой - 17.03.2024 Украина.ру

Военный эксперт описал ситуацию с оборонительной системой ВСУ за Авдеевкой

У Украины нет единого органа, который мог бы создать сплошную линию обороны. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-03-17T11:20

2024-03-17T11:20

2024-03-17T11:20

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"Почему мы назвали нашу систему обороны на Запорожье "линией Суровикина"? Потому что она представляет собой сплошную линию обороны, выполненную по единой задумке. У Украины нет единого органа, который мог бы создать сплошную линию обороны", - ответил он на вопрос о ситуации с обороной ВСУ за Авдеевкой. Первую линию обороны (передовые укрепления) Украина делает на уровне бригад. Всего на фронте у противника около 100 бригад, каждая из которых выстраивает оборону на вверенном ей участке. Как они взаимодействуют со своими соседями – большой вопрос, продолжил Угольный.Оборонительная глубина построения бригады составляет порядка 20 км. За этими 20 км начинается зона ответственности военно-гражданских администраций (Харьковская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская). Как они будут координироваться между собой – тоже большой вопрос.Украина может накопать много опорников, считает эксперт. Некоторые из них могут быть очень хорошими. Например, один из их укрепрайонов под Клещеевкой переходил из рук в руки несколько раз. Он и со спутника смотрится очень серьезно. Там много бетона и укрепленных позиций. Это серьезная преграда для ВС РФ.За Авдеевкой у ВСУ есть такие опорники в районе Очеретино и Новоселовки Первой. Они их копали еще в 2017 году. Другое дело, что они никак не связаны с другими линиями обороны. Учитывая, что у нас стало больше управляемых модулей для ФАБ-1500, мы сможем совершать их охваты, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного "Россия зажала ВСУ с двух сторон, но летом ей придется брать три очень крупных города" читайте на сайте Украина.ру.

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