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Военный эксперт описал ситуацию с оборонительной системой ВСУ за Авдеевкой
Военный эксперт описал ситуацию с оборонительной системой ВСУ за Авдеевкой - 17.03.2024 Украина.ру
Военный эксперт описал ситуацию с оборонительной системой ВСУ за Авдеевкой
У Украины нет единого органа, который мог бы создать сплошную линию обороны. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-03-17T11:20
2024-03-17T11:20
2024-03-17T11:20
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"Почему мы назвали нашу систему обороны на Запорожье "линией Суровикина"? Потому что она представляет собой сплошную линию обороны, выполненную по единой задумке. У Украины нет единого органа, который мог бы создать сплошную линию обороны", - ответил он на вопрос о ситуации с обороной ВСУ за Авдеевкой. Первую линию обороны (передовые укрепления) Украина делает на уровне бригад. Всего на фронте у противника около 100 бригад, каждая из которых выстраивает оборону на вверенном ей участке. Как они взаимодействуют со своими соседями – большой вопрос, продолжил Угольный.Оборонительная глубина построения бригады составляет порядка 20 км. За этими 20 км начинается зона ответственности военно-гражданских администраций (Харьковская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская). Как они будут координироваться между собой – тоже большой вопрос.Украина может накопать много опорников, считает эксперт. Некоторые из них могут быть очень хорошими. Например, один из их укрепрайонов под Клещеевкой переходил из рук в руки несколько раз. Он и со спутника смотрится очень серьезно. Там много бетона и укрепленных позиций. Это серьезная преграда для ВС РФ.За Авдеевкой у ВСУ есть такие опорники в районе Очеретино и Новоселовки Первой. Они их копали еще в 2017 году. Другое дело, что они никак не связаны с другими линиями обороны. Учитывая, что у нас стало больше управляемых модулей для ФАБ-1500, мы сможем совершать их охваты, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного "Россия зажала ВСУ с двух сторон, но летом ей придется брать три очень крупных города" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, авдеевка, донбасс, всу, россия
Военный эксперт описал ситуацию с оборонительной системой ВСУ за Авдеевкой
У Украины нет единого органа, который мог бы создать сплошную линию обороны. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
"Почему мы назвали нашу систему обороны на Запорожье "линией Суровикина"? Потому что она представляет собой сплошную линию обороны, выполненную по единой задумке. У Украины нет единого органа, который мог бы создать сплошную линию обороны", - ответил он на вопрос о ситуации с обороной ВСУ за Авдеевкой.
Первую линию обороны (передовые укрепления) Украина делает на уровне бригад. Всего на фронте у противника около 100 бригад, каждая из которых выстраивает оборону на вверенном ей участке. Как они взаимодействуют со своими соседями – большой вопрос, продолжил Угольный.
Оборонительная глубина построения бригады составляет порядка 20 км. За этими 20 км начинается зона ответственности военно-гражданских администраций (Харьковская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская). Как они будут координироваться между собой – тоже большой вопрос.
Украина может накопать много опорников, считает эксперт. Некоторые из них могут быть очень хорошими. Например, один из их укрепрайонов под Клещеевкой переходил из рук в руки несколько раз. Он и со спутника смотрится очень серьезно. Там много бетона и укрепленных позиций. Это серьезная преграда для ВС РФ.
За Авдеевкой у ВСУ есть такие опорники в районе Очеретино и Новоселовки Первой. Они их копали еще в 2017 году. Другое дело, что они никак не связаны с другими линиями обороны. Учитывая, что у нас стало больше управляемых модулей для ФАБ-1500, мы сможем совершать их охваты, подытожил собеседник издания.