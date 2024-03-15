https://ukraina.ru/20240315/1053895548.html

Истерика в Раде и самоубийственный пиар на границе. Почему Киев эмоционально воспринимает выборы в РФ

Истерика в Раде и самоубийственный пиар на границе. Почему Киев эмоционально воспринимает выборы в РФ - 15.03.2024 Украина.ру

Истерика в Раде и самоубийственный пиар на границе. Почему Киев эмоционально воспринимает выборы в РФ

Выборы президента Российской Федерации для Украины оказались намного важнее выборов своего президента, которых в ближайшее время не будет

2024-03-15T09:24

2024-03-15T09:24

2024-03-15T10:36

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рада

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На срыв выборов в РФ Киев направил немалые силы. Ради этого в лобовую атаку на российскую границу идут батальоны украинских пограничников и российских коллаборационистов. Ради этого Киев расходует скудные запасы техники и снарядов.Главред "Цензора" Юрий Бутусов утверждает, что атаки на российские приграничные села проводят исключительно ради медиаэффекта накануне выборов.На Западе это прекрасно понимают. Журналист немецкой Deutsche Welle* пообщался с военным экспертом Королевского колледжа Лондона Мариной Мирон, которая крайне скептически оценила перспективы украинской операции. В частности она заявила, что у этих атак на пограничные российские села нет шансов достигнуть какого-то успеха на поле боя, отметив, что операция организована исключительно ради информационного эффекта."Когда говорят, что выборы в России скучные и не интересные, просто вспомните, что несколько сотен человек умерли на границе Белгородской области, чтобы их сорвать", - комментирует эти атаки российский военный эксперт Борис Рожин.Украинский телеграм-канал "Легитимный" также перечисляет цели Офиса Зеленского в этих атаках:- попытаться заставить россиян усилить группировку на границах, чтобы ослабить их давления на других участках;- получить инфоповод, чтобы перебить зраду с постепенным поражением на других участках;- спровоцировать панику в РФ под выборы;- понизить рейтинг Владимира Путина перед выборами; подогреть интерес западных спонсоров к дальнейшему финансированию Банковой.Рядового украинца выборы в РФ на самом деле мало интересуют, его больше интересуют вопросы личного выживания. Тем не менее все украинские СМИ уже больше недели зациклены на теме выборов в РФ, ситуация на фронте даже как-то отходит на второй план. Даже российские СМИ меньше уделяют внимания своим выборам.Украинские эксперты и политологи в унисон пророчат то распад РФ, то вступление в войну стран НАТО, то ядерный конфликт с Западом, который почему-то должен саму Украину обойти стороной. СБУ и украинские следователи в эти дни пачками штампуют дела против тех россиян на новых территориях, кто был замечен в соцсетях во время подготовки к выборам в РФ.Депутат Верховной рады Евгений Шевченко рассказывает, что в четверг, 14 марта, тема российских выборов была центральной и в парламенте, где "Слуги народа" и депутаты Петра Порошенко соревновались в крике и антироссийской риторике, буквально заходясь в истерике."Знаете, как сегодня проходило заседание парламента? Традиционно гимн, минута молчания. Включение в распорядок дня постановления о непризнании выборов президента России на оккупированных территориях Украины. Выступление от групп и фракций по три минуты, громче всех выступал Порошенко и Бужанский. Причем последний уже превысил децибелы исходящие от Петра. Чуть не лопнули перепонки в ушах от их визга", - пишет украинский нардеп.В зале, по его словам, не было почти половины депутатов. Последнее время, депутаты действительно бойкотируют заседания, но не по политическим мотивам, а просто требуют разрешить им командировки за границу, где они уже привыкли отдыхать и искать себе спонсоров. Для украинского депутата лишиться возможности тусоваться среди западной элиты значит поставить крест на политической карьере.Непризнание выборов проголосовали, по словам депутата, наспех, так как зазвучала сирена воздушной тревоги и все побежали в столовую, выстроившись в очередь за котлетами. Затем заседание Верховной Рады закрыли из-за отсутствия кворума, сообщает нардеп Марьяна Безуглая. По сути, 14 марта Верховная рада собиралась, чтобы депутаты смогли покричать о непризнании российских выборов, хотя критических проблем в своей стране – вагон и маленькая тележка. Ну и котлет поесть в парламентской столовке...Откуда же столько эмоций и страстей по поводу выборов в РФ? Российский избиратель вряд ли прислушается к истерическим выпадам украинских депутатов. Непризнание выборов Верховной радой тоже никак не отразится на их результатах и на будущем решении российской ЦИК.Основной аудиторией является украинская публика, которую постоянно пытаются держать в состоянии нервного перевозбуждения, а также западные кредиторы, которые оценивают эффективность антироссийских действий украинских властей, а не их деятельность на благо украинского общества.Зеленский, как актер, изначально взял на вооружение тактику "эмоциональной дипломатии", где истерика, крик, слезы и прочая театральщина должны заменять рациональные аргументы и подписанные документы.Если десять лет назад Украина не признавала референдум в Крыму, затем не признавала референдумы и выборы в Донбассе, то сейчас речь идет о непризнании выборов президента РФ в целом под предлогом непризнания их на новых территориях. Связано это с тем, что сам по себе украинский режим интересен западным донорам лишь как инструмент против РФ, как камикадзе, целью которого является хаос и дезинтеграция Российской Федерации.Однако инструмент этот оказался не очень эффективен, поэтому для демонстрации собственной полезности инструменту необходимо хотя бы забить информационное пространство эмоциями, совмещая их с безрезультатными атаками на российские территории.* Организация, признанная в РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20240111/1052627490.html

https://ukraina.ru/20240307/1053767196.html

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