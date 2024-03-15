Истерика в Раде и самоубийственный пиар на границе. Почему Киев эмоционально воспринимает выборы в РФ - 15.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240315/1053895548.html
Истерика в Раде и самоубийственный пиар на границе. Почему Киев эмоционально воспринимает выборы в РФ
Истерика в Раде и самоубийственный пиар на границе. Почему Киев эмоционально воспринимает выборы в РФ - 15.03.2024 Украина.ру
Истерика в Раде и самоубийственный пиар на границе. Почему Киев эмоционально воспринимает выборы в РФ
Выборы президента Российской Федерации для Украины оказались намного важнее выборов своего президента, которых в ближайшее время не будет
2024-03-15T09:24
2024-03-15T10:36
эксклюзив
россия
украина
киев
петр порошенко
юрий бутусов
борис рожин
верховная рада
рада
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102007/27/1020072757_0:207:2908:1843_1920x0_80_0_0_a6fb9803992d6a7b1989518ee33616c7.jpg.webp
На срыв выборов в РФ Киев направил немалые силы. Ради этого в лобовую атаку на российскую границу идут батальоны украинских пограничников и российских коллаборационистов. Ради этого Киев расходует скудные запасы техники и снарядов.Главред "Цензора" Юрий Бутусов утверждает, что атаки на российские приграничные села проводят исключительно ради медиаэффекта накануне выборов.На Западе это прекрасно понимают. Журналист немецкой Deutsche Welle* пообщался с военным экспертом Королевского колледжа Лондона Мариной Мирон, которая крайне скептически оценила перспективы украинской операции. В частности она заявила, что у этих атак на пограничные российские села нет шансов достигнуть какого-то успеха на поле боя, отметив, что операция организована исключительно ради информационного эффекта."Когда говорят, что выборы в России скучные и не интересные, просто вспомните, что несколько сотен человек умерли на границе Белгородской области, чтобы их сорвать", - комментирует эти атаки российский военный эксперт Борис Рожин.Украинский телеграм-канал "Легитимный" также перечисляет цели Офиса Зеленского в этих атаках:- попытаться заставить россиян усилить группировку на границах, чтобы ослабить их давления на других участках;- получить инфоповод, чтобы перебить зраду с постепенным поражением на других участках;- спровоцировать панику в РФ под выборы;- понизить рейтинг Владимира Путина перед выборами; подогреть интерес западных спонсоров к дальнейшему финансированию Банковой.Рядового украинца выборы в РФ на самом деле мало интересуют, его больше интересуют вопросы личного выживания. Тем не менее все украинские СМИ уже больше недели зациклены на теме выборов в РФ, ситуация на фронте даже как-то отходит на второй план. Даже российские СМИ меньше уделяют внимания своим выборам.Украинские эксперты и политологи в унисон пророчат то распад РФ, то вступление в войну стран НАТО, то ядерный конфликт с Западом, который почему-то должен саму Украину обойти стороной. СБУ и украинские следователи в эти дни пачками штампуют дела против тех россиян на новых территориях, кто был замечен в соцсетях во время подготовки к выборам в РФ.Депутат Верховной рады Евгений Шевченко рассказывает, что в четверг, 14 марта, тема российских выборов была центральной и в парламенте, где "Слуги народа" и депутаты Петра Порошенко соревновались в крике и антироссийской риторике, буквально заходясь в истерике."Знаете, как сегодня проходило заседание парламента? Традиционно гимн, минута молчания. Включение в распорядок дня постановления о непризнании выборов президента России на оккупированных территориях Украины. Выступление от групп и фракций по три минуты, громче всех выступал Порошенко и Бужанский. Причем последний уже превысил децибелы исходящие от Петра. Чуть не лопнули перепонки в ушах от их визга", - пишет украинский нардеп.В зале, по его словам, не было почти половины депутатов. Последнее время, депутаты действительно бойкотируют заседания, но не по политическим мотивам, а просто требуют разрешить им командировки за границу, где они уже привыкли отдыхать и искать себе спонсоров. Для украинского депутата лишиться возможности тусоваться среди западной элиты значит поставить крест на политической карьере.Непризнание выборов проголосовали, по словам депутата, наспех, так как зазвучала сирена воздушной тревоги и все побежали в столовую, выстроившись в очередь за котлетами. Затем заседание Верховной Рады закрыли из-за отсутствия кворума, сообщает нардеп Марьяна Безуглая. По сути, 14 марта Верховная рада собиралась, чтобы депутаты смогли покричать о непризнании российских выборов, хотя критических проблем в своей стране – вагон и маленькая тележка. Ну и котлет поесть в парламентской столовке...Откуда же столько эмоций и страстей по поводу выборов в РФ? Российский избиратель вряд ли прислушается к истерическим выпадам украинских депутатов. Непризнание выборов Верховной радой тоже никак не отразится на их результатах и на будущем решении российской ЦИК.Основной аудиторией является украинская публика, которую постоянно пытаются держать в состоянии нервного перевозбуждения, а также западные кредиторы, которые оценивают эффективность антироссийских действий украинских властей, а не их деятельность на благо украинского общества.Зеленский, как актер, изначально взял на вооружение тактику "эмоциональной дипломатии", где истерика, крик, слезы и прочая театральщина должны заменять рациональные аргументы и подписанные документы.Если десять лет назад Украина не признавала референдум в Крыму, затем не признавала референдумы и выборы в Донбассе, то сейчас речь идет о непризнании выборов президента РФ в целом под предлогом непризнания их на новых территориях. Связано это с тем, что сам по себе украинский режим интересен западным донорам лишь как инструмент против РФ, как камикадзе, целью которого является хаос и дезинтеграция Российской Федерации.Однако инструмент этот оказался не очень эффективен, поэтому для демонстрации собственной полезности инструменту необходимо хотя бы забить информационное пространство эмоциями, совмещая их с безрезультатными атаками на российские территории.* Организация, признанная в РФ иноагентом
https://ukraina.ru/20240111/1052627490.html
https://ukraina.ru/20240307/1053767196.html
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102007/27/1020072757_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_a8afcff49aa982a89d4e9490622b831a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, киев, петр порошенко, юрий бутусов, борис рожин, верховная рада, рада, нато
Эксклюзив, Россия, Украина, Киев, Петр Порошенко, Юрий Бутусов, Борис Рожин, Верховная Рада, Рада, НАТО

Истерика в Раде и самоубийственный пиар на границе. Почему Киев эмоционально воспринимает выборы в РФ

09:24 15.03.2024 (обновлено: 10:36 15.03.2024)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкПодготовка избирательных участков к выборам в регионах России
Подготовка избирательных участков к выборам в регионах России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Выборы президента Российской Федерации для Украины оказались намного важнее выборов своего президента, которых в ближайшее время не будет
На срыв выборов в РФ Киев направил немалые силы. Ради этого в лобовую атаку на российскую границу идут батальоны украинских пограничников и российских коллаборационистов. Ради этого Киев расходует скудные запасы техники и снарядов.
Главред "Цензора" Юрий Бутусов утверждает, что атаки на российские приграничные села проводят исключительно ради медиаэффекта накануне выборов.
На Западе это прекрасно понимают. Журналист немецкой Deutsche Welle* пообщался с военным экспертом Королевского колледжа Лондона Мариной Мирон, которая крайне скептически оценила перспективы украинской операции. В частности она заявила, что у этих атак на пограничные российские села нет шансов достигнуть какого-то успеха на поле боя, отметив, что операция организована исключительно ради информационного эффекта.
"Когда говорят, что выборы в России скучные и не интересные, просто вспомните, что несколько сотен человек умерли на границе Белгородской области, чтобы их сорвать", - комментирует эти атаки российский военный эксперт Борис Рожин.
Украинский телеграм-канал "Легитимный" также перечисляет цели Офиса Зеленского в этих атаках:
- попытаться заставить россиян усилить группировку на границах, чтобы ослабить их давления на других участках;
- получить инфоповод, чтобы перебить зраду с постепенным поражением на других участках;
- спровоцировать панику в РФ под выборы;
- понизить рейтинг Владимира Путина перед выборами; подогреть интерес западных спонсоров к дальнейшему финансированию Банковой.
Рядового украинца выборы в РФ на самом деле мало интересуют, его больше интересуют вопросы личного выживания. Тем не менее все украинские СМИ уже больше недели зациклены на теме выборов в РФ, ситуация на фронте даже как-то отходит на второй план. Даже российские СМИ меньше уделяют внимания своим выборам.
Президент РФ В. Путин встретился с участниками Общероссийского исторического собрания - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
11 января, 11:36
США пытаются раскачать ситуацию в РФ перед выборами - НарышкинСША хватаются за малейшую возможность раскачать ситуацию в России перед президентскими выборами. Об этом сообщила 11 января Служба внешней разведки (СВР) РФ
Украинские эксперты и политологи в унисон пророчат то распад РФ, то вступление в войну стран НАТО, то ядерный конфликт с Западом, который почему-то должен саму Украину обойти стороной. СБУ и украинские следователи в эти дни пачками штампуют дела против тех россиян на новых территориях, кто был замечен в соцсетях во время подготовки к выборам в РФ.
Депутат Верховной рады Евгений Шевченко рассказывает, что в четверг, 14 марта, тема российских выборов была центральной и в парламенте, где "Слуги народа" и депутаты Петра Порошенко соревновались в крике и антироссийской риторике, буквально заходясь в истерике.
"Знаете, как сегодня проходило заседание парламента? Традиционно гимн, минута молчания. Включение в распорядок дня постановления о непризнании выборов президента России на оккупированных территориях Украины. Выступление от групп и фракций по три минуты, громче всех выступал Порошенко и Бужанский. Причем последний уже превысил децибелы исходящие от Петра. Чуть не лопнули перепонки в ушах от их визга", - пишет украинский нардеп.
В зале, по его словам, не было почти половины депутатов. Последнее время, депутаты действительно бойкотируют заседания, но не по политическим мотивам, а просто требуют разрешить им командировки за границу, где они уже привыкли отдыхать и искать себе спонсоров. Для украинского депутата лишиться возможности тусоваться среди западной элиты значит поставить крест на политической карьере.
Непризнание выборов проголосовали, по словам депутата, наспех, так как зазвучала сирена воздушной тревоги и все побежали в столовую, выстроившись в очередь за котлетами. Затем заседание Верховной Рады закрыли из-за отсутствия кворума, сообщает нардеп Марьяна Безуглая. По сути, 14 марта Верховная рада собиралась, чтобы депутаты смогли покричать о непризнании российских выборов, хотя критических проблем в своей стране – вагон и маленькая тележка. Ну и котлет поесть в парламентской столовке...
Откуда же столько эмоций и страстей по поводу выборов в РФ? Российский избиратель вряд ли прислушается к истерическим выпадам украинских депутатов. Непризнание выборов Верховной радой тоже никак не отразится на их результатах и на будущем решении российской ЦИК.
Основной аудиторией является украинская публика, которую постоянно пытаются держать в состоянии нервного перевозбуждения, а также западные кредиторы, которые оценивают эффективность антироссийских действий украинских властей, а не их деятельность на благо украинского общества.
Зеленский, как актер, изначально взял на вооружение тактику "эмоциональной дипломатии", где истерика, крик, слезы и прочая театральщина должны заменять рациональные аргументы и подписанные документы.
рейтинг опрос - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
7 марта, 17:02
Война и выборы: украинская социология заметила изломМы без особого доверия относимся к данным современной украинской социологии, однако сейчас ситуация меняется – в условиях обострения политической борьбы социологи начали публиковать данные, неприятные Офису президента. Это не значит, что данные стали точнее, но они точно стали более независимыми
Если десять лет назад Украина не признавала референдум в Крыму, затем не признавала референдумы и выборы в Донбассе, то сейчас речь идет о непризнании выборов президента РФ в целом под предлогом непризнания их на новых территориях. Связано это с тем, что сам по себе украинский режим интересен западным донорам лишь как инструмент против РФ, как камикадзе, целью которого является хаос и дезинтеграция Российской Федерации.
Однако инструмент этот оказался не очень эффективен, поэтому для демонстрации собственной полезности инструменту необходимо хотя бы забить информационное пространство эмоциями, совмещая их с безрезультатными атаками на российские территории.
* Организация, признанная в РФ иноагентом
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаКиевПетр ПорошенкоЮрий БутусовБорис РожинВерховная РадаРадаНАТО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:36Пытаются сорвать выборы в России. Представители ГУР прибыли в Харьков для помощи диверсантам - Алехин
10:24Месть и жажда реванша. Что собрало в Париже руководителей вечно проигравших Франции, Германии и Польши
10:21Трое детей погибли в Донецке после обстрела ВСУ
10:08Глава Минобороны и начальник Генштаба РФ проголосовали на выборах президента
09:55Над Белгородской областью сбили семь снарядов "Вампир"
09:24Истерика в Раде и самоубийственный пиар на границе. Почему Киев эмоционально воспринимает выборы в РФ
09:17Вертолётный десант в Козинке и другие бои, трагедия в Донецке. Главное на Украине на утро 15 марта
09:14Двое в драку, третий Туск. Зачем в Берлине экстренно собирается "Веймарский треугольник"
09:05Папа Римский испугал Европу призывом к миру - Politico
08:58Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке
08:50Алексей Подберёзкин: Пока троцкист из Норвегии грозит Арктике, ВСУ пытаются доказать, что еще не сдохли
08:35Петр Скоробогатый: ВСУ под Белгородом пошли в мини-контрнаступ, но Россия ответит им в паре болевых точек
08:34Боррель припугнул конгрессменов США российскими войсками
08:29"Земля подсохнет здесь быстро": эксперт назвал ключевые моменты освобождения следующего региона
08:27Владимир Мамонтов: Путин потроллил Байдена после того, как объяснил "неразумным хазарам", что делать 
08:04Главное за ночь 15 марта
07:48"Политическая шизофрения". Макрон выразил готовность поставить Францию под угрозу войны с Россией
07:20Байден саботировал мирное соглашение между Москвой и Киевом - Маск
07:14Иван Кудрявцев о фильме "Позывной "Пассажир": Это картина о зарождении любви в иссохшемся циничном сердце
05:30Обозреватель о том, как ДРГ хотели устроить "трэш в русских городах", но в итоге получили "хороших люлей"
Лента новостейМолния