https://ukraina.ru/20240315/1053895548.html
Истерика в Раде и самоубийственный пиар на границе. Почему Киев эмоционально воспринимает выборы в РФ
Истерика в Раде и самоубийственный пиар на границе. Почему Киев эмоционально воспринимает выборы в РФ - 15.03.2024 Украина.ру
Истерика в Раде и самоубийственный пиар на границе. Почему Киев эмоционально воспринимает выборы в РФ
Выборы президента Российской Федерации для Украины оказались намного важнее выборов своего президента, которых в ближайшее время не будет
2024-03-15T09:24
2024-03-15T09:24
2024-03-15T10:36
эксклюзив
россия
украина
киев
петр порошенко
юрий бутусов
борис рожин
верховная рада
рада
нато
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На срыв выборов в РФ Киев направил немалые силы. Ради этого в лобовую атаку на российскую границу идут батальоны украинских пограничников и российских коллаборационистов. Ради этого Киев расходует скудные запасы техники и снарядов.Главред "Цензора" Юрий Бутусов утверждает, что атаки на российские приграничные села проводят исключительно ради медиаэффекта накануне выборов.На Западе это прекрасно понимают. Журналист немецкой Deutsche Welle* пообщался с военным экспертом Королевского колледжа Лондона Мариной Мирон, которая крайне скептически оценила перспективы украинской операции. В частности она заявила, что у этих атак на пограничные российские села нет шансов достигнуть какого-то успеха на поле боя, отметив, что операция организована исключительно ради информационного эффекта."Когда говорят, что выборы в России скучные и не интересные, просто вспомните, что несколько сотен человек умерли на границе Белгородской области, чтобы их сорвать", - комментирует эти атаки российский военный эксперт Борис Рожин.Украинский телеграм-канал "Легитимный" также перечисляет цели Офиса Зеленского в этих атаках:- попытаться заставить россиян усилить группировку на границах, чтобы ослабить их давления на других участках;- получить инфоповод, чтобы перебить зраду с постепенным поражением на других участках;- спровоцировать панику в РФ под выборы;- понизить рейтинг Владимира Путина перед выборами; подогреть интерес западных спонсоров к дальнейшему финансированию Банковой.Рядового украинца выборы в РФ на самом деле мало интересуют, его больше интересуют вопросы личного выживания. Тем не менее все украинские СМИ уже больше недели зациклены на теме выборов в РФ, ситуация на фронте даже как-то отходит на второй план. Даже российские СМИ меньше уделяют внимания своим выборам.Украинские эксперты и политологи в унисон пророчат то распад РФ, то вступление в войну стран НАТО, то ядерный конфликт с Западом, который почему-то должен саму Украину обойти стороной. СБУ и украинские следователи в эти дни пачками штампуют дела против тех россиян на новых территориях, кто был замечен в соцсетях во время подготовки к выборам в РФ.Депутат Верховной рады Евгений Шевченко рассказывает, что в четверг, 14 марта, тема российских выборов была центральной и в парламенте, где "Слуги народа" и депутаты Петра Порошенко соревновались в крике и антироссийской риторике, буквально заходясь в истерике."Знаете, как сегодня проходило заседание парламента? Традиционно гимн, минута молчания. Включение в распорядок дня постановления о непризнании выборов президента России на оккупированных территориях Украины. Выступление от групп и фракций по три минуты, громче всех выступал Порошенко и Бужанский. Причем последний уже превысил децибелы исходящие от Петра. Чуть не лопнули перепонки в ушах от их визга", - пишет украинский нардеп.В зале, по его словам, не было почти половины депутатов. Последнее время, депутаты действительно бойкотируют заседания, но не по политическим мотивам, а просто требуют разрешить им командировки за границу, где они уже привыкли отдыхать и искать себе спонсоров. Для украинского депутата лишиться возможности тусоваться среди западной элиты значит поставить крест на политической карьере.Непризнание выборов проголосовали, по словам депутата, наспех, так как зазвучала сирена воздушной тревоги и все побежали в столовую, выстроившись в очередь за котлетами. Затем заседание Верховной Рады закрыли из-за отсутствия кворума, сообщает нардеп Марьяна Безуглая. По сути, 14 марта Верховная рада собиралась, чтобы депутаты смогли покричать о непризнании российских выборов, хотя критических проблем в своей стране – вагон и маленькая тележка. Ну и котлет поесть в парламентской столовке...Откуда же столько эмоций и страстей по поводу выборов в РФ? Российский избиратель вряд ли прислушается к истерическим выпадам украинских депутатов. Непризнание выборов Верховной радой тоже никак не отразится на их результатах и на будущем решении российской ЦИК.Основной аудиторией является украинская публика, которую постоянно пытаются держать в состоянии нервного перевозбуждения, а также западные кредиторы, которые оценивают эффективность антироссийских действий украинских властей, а не их деятельность на благо украинского общества.Зеленский, как актер, изначально взял на вооружение тактику "эмоциональной дипломатии", где истерика, крик, слезы и прочая театральщина должны заменять рациональные аргументы и подписанные документы.Если десять лет назад Украина не признавала референдум в Крыму, затем не признавала референдумы и выборы в Донбассе, то сейчас речь идет о непризнании выборов президента РФ в целом под предлогом непризнания их на новых территориях. Связано это с тем, что сам по себе украинский режим интересен западным донорам лишь как инструмент против РФ, как камикадзе, целью которого является хаос и дезинтеграция Российской Федерации.Однако инструмент этот оказался не очень эффективен, поэтому для демонстрации собственной полезности инструменту необходимо хотя бы забить информационное пространство эмоциями, совмещая их с безрезультатными атаками на российские территории.* Организация, признанная в РФ иноагентом
https://ukraina.ru/20240111/1052627490.html
https://ukraina.ru/20240307/1053767196.html
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Дмитрий Ковалевич
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp
эксклюзив, россия, украина, киев, петр порошенко, юрий бутусов, борис рожин, верховная рада, рада, нато
Истерика в Раде и самоубийственный пиар на границе. Почему Киев эмоционально воспринимает выборы в РФ
09:24 15.03.2024 (обновлено: 10:36 15.03.2024)
Выборы президента Российской Федерации для Украины оказались намного важнее выборов своего президента, которых в ближайшее время не будет
На срыв выборов в РФ Киев направил немалые силы. Ради этого в лобовую атаку на российскую границу идут батальоны украинских пограничников и российских коллаборационистов. Ради этого Киев расходует скудные запасы техники и снарядов.
Главред "Цензора" Юрий Бутусов
утверждает, что атаки на российские приграничные села проводят исключительно ради медиаэффекта накануне выборов.
На Западе
это прекрасно понимают. Журналист немецкой Deutsche Welle* пообщался с военным экспертом Королевского колледжа Лондона Мариной Мирон
, которая крайне скептически оценила перспективы украинской операции. В частности она заявила, что у этих атак на пограничные российские села нет шансов достигнуть какого-то успеха на поле боя, отметив, что операция организована исключительно ради информационного эффекта.
"Когда говорят, что выборы в России скучные и не интересные, просто вспомните, что несколько сотен человек умерли на границе Белгородской области
, чтобы их сорвать", - комментирует эти атаки российский военный эксперт Борис Рожин
.
Украинский телеграм-канал "Легитимный" также перечисляет цели Офиса Зеленского
в этих атаках:
- попытаться заставить россиян усилить группировку на границах, чтобы ослабить их давления на других участках;
- получить инфоповод, чтобы перебить зраду с постепенным поражением на других участках;
- спровоцировать панику в РФ под выборы;
- понизить рейтинг Владимира Путина
перед выборами; подогреть интерес западных спонсоров к дальнейшему финансированию Банковой.
Рядового украинца выборы в РФ на самом деле мало интересуют, его больше интересуют вопросы личного выживания. Тем не менее все украинские СМИ уже больше недели зациклены на теме выборов в РФ, ситуация на фронте даже как-то отходит на второй план. Даже российские СМИ меньше уделяют внимания своим выборам.
Украинские эксперты и политологи в унисон пророчат то распад РФ, то вступление в войну стран НАТО
, то ядерный конфликт с Западом, который почему-то должен саму Украину обойти стороной. СБУ
и украинские следователи в эти дни пачками штампуют дела против тех россиян на новых территориях, кто был замечен в соцсетях во время подготовки к выборам в РФ.
Депутат Верховной рады Евгений Шевченко
рассказывает, что в четверг, 14 марта, тема российских выборов была центральной и в парламенте, где "Слуги народа
" и депутаты Петра Порошенко
соревновались в крике и антироссийской риторике, буквально заходясь в истерике.
"Знаете, как сегодня проходило заседание парламента? Традиционно гимн, минута молчания. Включение в распорядок дня постановления о непризнании выборов президента России на оккупированных территориях Украины. Выступление от групп и фракций по три минуты, громче всех выступал Порошенко и Бужанский
. Причем последний уже превысил децибелы исходящие от Петра. Чуть не лопнули перепонки в ушах от их визга", - пишет украинский нардеп.
В зале, по его словам, не было почти половины депутатов. Последнее время, депутаты действительно бойкотируют заседания, но не по политическим мотивам, а просто требуют разрешить им командировки за границу, где они уже привыкли отдыхать и искать себе спонсоров. Для украинского депутата лишиться возможности тусоваться среди западной элиты значит поставить крест на политической карьере.
Непризнание выборов проголосовали, по словам депутата, наспех, так как зазвучала сирена воздушной тревоги и все побежали в столовую, выстроившись в очередь за котлетами. Затем заседание Верховной Рады закрыли из-за отсутствия кворума, сообщает нардеп Марьяна Безуглая
. По сути, 14 марта Верховная рада собиралась, чтобы депутаты смогли покричать о непризнании российских выборов, хотя критических проблем в своей стране – вагон и маленькая тележка. Ну и котлет поесть в парламентской столовке...
Откуда же столько эмоций и страстей по поводу выборов в РФ? Российский избиратель вряд ли прислушается к истерическим выпадам украинских депутатов. Непризнание выборов Верховной радой тоже никак не отразится на их результатах и на будущем решении российской ЦИК
.
Основной аудиторией является украинская публика, которую постоянно пытаются держать в состоянии нервного перевозбуждения, а также западные кредиторы, которые оценивают эффективность антироссийских действий украинских властей, а не их деятельность на благо украинского общества.
Зеленский
, как актер, изначально взял на вооружение тактику "эмоциональной дипломатии", где истерика, крик, слезы и прочая театральщина должны заменять рациональные аргументы и подписанные документы.
Если десять лет назад Украина не признавала референдум в Крыму
, затем не признавала референдумы и выборы в Донбассе
, то сейчас речь идет о непризнании выборов президента РФ в целом под предлогом непризнания их на новых территориях. Связано это с тем, что сам по себе украинский режим интересен западным донорам лишь как инструмент против РФ, как камикадзе, целью которого является хаос и дезинтеграция Российской Федерации.
Однако инструмент этот оказался не очень эффективен, поэтому для демонстрации собственной полезности инструменту необходимо хотя бы забить информационное пространство эмоциями, совмещая их с безрезультатными атаками на российские территории.
* Организация, признанная в РФ иноагентом