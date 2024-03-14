ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб мирный житель - 14.03.2024 Украина.ру
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ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб мирный житель
ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб мирный житель - 14.03.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб мирный житель
Российские системы ПВО сбили 8 воздушных целей над Белгород и Белгородской областью, по предварительным данным, один человек погиб, сообщил 14 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
2024-03-14T10:06
2024-03-14T10:06
новости
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
всу
обстрелы
автомобиль
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Также на линию скорой помощи поступило обращение о двух пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место, добавил глава регион.В Белгороде в результате украинского обстрела повреждена два частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения - пробита кровля и повреждены 5 и 6 этаж здания. Также поврежден один легковой автомобиль.Под обстрел ВСУ попал также город Грайворон. По предварительным данным, есть один пострадавший. "В момент прилета снаряда рядом с продуктовым магазином находился мужчина - у него легкое ранение руки, медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался", - написал Гладков.В результате обстрела ВСУ различные повреждения есть в нескольких квартирах многоквартирного дома, одном частном жилом домовладении. Также посечены фасады и выбиты окна в двух учреждениях культуры, зданиях сбытовой компании и газовой службы, магазине. Повреждены три автомобиля, один из которых сгорел.
https://ukraina.ru/20240314/1053876443.html
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новости, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, всу, обстрелы, автомобиль
Новости, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, обстрелы, автомобиль

ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб мирный житель

10:06 14.03.2024
 
© belregion.ruВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
© belregion.ru
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Российские системы ПВО сбили 8 воздушных целей над Белгород и Белгородской областью, по предварительным данным, один человек погиб, сообщил 14 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 8 воздушных целей на подлете к городу. […] По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель", - сообщил губернатор.
Также на линию скорой помощи поступило обращение о двух пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место, добавил глава регион.
В Белгороде в результате украинского обстрела повреждена два частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения - пробита кровля и повреждены 5 и 6 этаж здания. Также поврежден один легковой автомобиль.
Под обстрел ВСУ попал также город Грайворон. По предварительным данным, есть один пострадавший. "В момент прилета снаряда рядом с продуктовым магазином находился мужчина - у него легкое ранение руки, медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался", - написал Гладков.
В результате обстрела ВСУ различные повреждения есть в нескольких квартирах многоквартирного дома, одном частном жилом домовладении. Также посечены фасады и выбиты окна в двух учреждениях культуры, зданиях сбытовой компании и газовой службы, магазине. Повреждены три автомобиля, один из которых сгорел.
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НовостиБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныВСУобстрелыавтомобиль
 
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Заголовок открываемого материала
10:06ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб мирный житель
09:19ФСБ поймала террористов, пытавшихся отравить продукты для бойцов СВО и мирных жителей
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