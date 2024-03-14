ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб мирный житель
© belregion.ruВячеслав Гладков
© belregion.ru
Российские системы ПВО сбили 8 воздушных целей над Белгород и Белгородской областью, по предварительным данным, один человек погиб, сообщил 14 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 8 воздушных целей на подлете к городу. […] По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель", - сообщил губернатор.
Также на линию скорой помощи поступило обращение о двух пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место, добавил глава регион.
В Белгороде в результате украинского обстрела повреждена два частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения - пробита кровля и повреждены 5 и 6 этаж здания. Также поврежден один легковой автомобиль.
Под обстрел ВСУ попал также город Грайворон. По предварительным данным, есть один пострадавший. "В момент прилета снаряда рядом с продуктовым магазином находился мужчина - у него легкое ранение руки, медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался", - написал Гладков.
В результате обстрела ВСУ различные повреждения есть в нескольких квартирах многоквартирного дома, одном частном жилом домовладении. Также посечены фасады и выбиты окна в двух учреждениях культуры, зданиях сбытовой компании и газовой службы, магазине. Повреждены три автомобиля, один из которых сгорел.