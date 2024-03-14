https://ukraina.ru/20240314/1053875988.html

Главное за ночь 14 марта

Главное за ночь 14 марта - 14.03.2024 Украина.ру

Главное за ночь 14 марта

Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:

2024-03-14T08:07

2024-03-14T08:07

2024-03-14T08:07

новости

россия

фсб

русский добровольческий корпус

пво

минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/18/1052859911_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_22972c4dc5d6b7b112b6f7d9cce95f7c.jpg

ВС РФ продолжают атаковать украинские объекты. Этой ночью многочисленные удары раздавались в Сумской и Харьковской областях, также сообщалось о взрывах в Днепропетровской области и оккупированой части ДНР.ПВО уничтожила 14 БПЛА над Белгородской и Курской областями, - Минобороны РФ.В Мариуполе по подозрению в шпионаже задержана информатор украинских спецслужб.ФСБ сообщила, что разгромила в Петербурге законспирированную ячейку запрещенного в России террористического "Русского добровольческого корпуса"*, боевики задержаны.Йеменские хуситы успешно провели испытание гиперзвуковой ракеты, рассказал РИА Новости близкий к движению источник.* Организация, признанная в России террористической.

https://ukraina.ru/20240314/1053875854.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, фсб, русский добровольческий корпус, пво, минобороны рф