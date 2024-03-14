Главное за ночь 14 марта - 14.03.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 14 марта
Главное за ночь 14 марта - 14.03.2024 Украина.ру
Главное за ночь 14 марта
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
2024-03-14T08:07
2024-03-14T08:07
новости
россия
фсб
русский добровольческий корпус
пво
минобороны рф
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ВС РФ продолжают атаковать украинские объекты. Этой ночью многочисленные удары раздавались в Сумской и Харьковской областях, также сообщалось о взрывах в Днепропетровской области и оккупированой части ДНР.ПВО уничтожила 14 БПЛА над Белгородской и Курской областями, - Минобороны РФ.В Мариуполе по подозрению в шпионаже задержана информатор украинских спецслужб.ФСБ сообщила, что разгромила в Петербурге законспирированную ячейку запрещенного в России террористического "Русского добровольческого корпуса"*, боевики задержаны.Йеменские хуситы успешно провели испытание гиперзвуковой ракеты, рассказал РИА Новости близкий к движению источник.* Организация, признанная в России террористической.
https://ukraina.ru/20240314/1053875854.html
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, фсб, русский добровольческий корпус, пво, минобороны рф
Новости, Россия, ФСБ, Русский добровольческий корпус, ПВО, Минобороны РФ

Главное за ночь 14 марта

08:07 14.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
ВС РФ продолжают атаковать украинские объекты. Этой ночью многочисленные удары раздавались в Сумской и Харьковской областях, также сообщалось о взрывах в Днепропетровской области и оккупированой части ДНР.
ПВО уничтожила 14 БПЛА над Белгородской и Курской областями, - Минобороны РФ.
В Мариуполе по подозрению в шпионаже задержана информатор украинских спецслужб.
ФСБ сообщила, что разгромила в Петербурге законспирированную ячейку запрещенного в России террористического "Русского добровольческого корпуса"*, боевики задержаны.

Йеменские хуситы успешно провели испытание гиперзвуковой ракеты, рассказал РИА Новости близкий к движению источник.
* Организация, признанная в России террористической.
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
07:48
Российские средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над Белгородской и Курской областямиСредства противовоздушной обороны России (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ
 
НовостиРоссияФСБРусский добровольческий корпусПВОМинобороны РФ
 
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Заголовок открываемого материала
08:07Главное за ночь 14 марта
08:00Как Гитлер создал "независимую" Словакию
07:48Российские средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над Белгородской и Курской областями
07:35Российский ВПК смог нарастить производство ФАБов и ракет, в итоге армия стала быстрее идти вперед
07:33Мачей Вишнёвский: Модель справедливого развития цивилизации, основанного на гуманизме, ещё ждет авторов
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06:10Станислав Стремидловский: Для Польши уже звучит набат из Киева, полякам пора опомниться, их не пощадят
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05:00Вышли на окраины Нью-Йорка: эксперт сообщил, какое оборонительное "гнездо" ВСУ нужно разбить армии РФ
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04:31"Вы — в ненависти, а мы — в любви": премьера фильма о Донбассе "Позывной "Пассажир"
04:30"Сейчас вся Гоптовка горит!" Алёхин рассказал, чем кончились для ВСУ попытки прорвать оборону ВС РФ
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