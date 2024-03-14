Главное за ночь 14 марта
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
ВС РФ продолжают атаковать украинские объекты. Этой ночью многочисленные удары раздавались в Сумской и Харьковской областях, также сообщалось о взрывах в Днепропетровской области и оккупированой части ДНР.
ПВО уничтожила 14 БПЛА над Белгородской и Курской областями, - Минобороны РФ.
В Мариуполе по подозрению в шпионаже задержана информатор украинских спецслужб.
ФСБ сообщила, что разгромила в Петербурге законспирированную ячейку запрещенного в России террористического "Русского добровольческого корпуса"*, боевики задержаны.
Йеменские хуситы успешно провели испытание гиперзвуковой ракеты, рассказал РИА Новости близкий к движению источник.
Йеменские хуситы успешно провели испытание гиперзвуковой ракеты, рассказал РИА Новости близкий к движению источник.
* Организация, признанная в России террористической.