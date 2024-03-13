Руководство "Укрзализницы" опять украло деньги – ₴117 млн "заработали" на проводах
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Укрзалізниця«Украинские железные дороги» («Укрзализныця»)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Укрзалізниця
Очередной скандал, связанный с госзакупками, коррупцией и "Укрзализницей" произошёл в Киеве. Около 117 миллионов гривен украло руководство железной дороги при покупке кабельно-проводниковой продукции, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
Украинским спецслужбам удалось раскрыть деятельность двух организованных преступных групп, завладевших средствами "Укрзализницы". По данным следствия, в 2021 году ими была разработана схема по поставкам продукции по ценам выше рыночных, которая действовала до 2023 года.
Уточняется, что "Укрзализныця" заключила договоры с тремя фирмами, которые искусственно увеличивали стоимость продукции. Украинская железная дорога понесла убытки в размере 117 млн гривен, которыми участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению, добавили в НАБУ.
Отметим, что "Укрзализныця" по частоте коррупционных скандалах уступает, разве что министерству обороны Украины. В конце февраля бывшего главу госпредприятия обвинили в хищении 11 миллионов гривен – воровал с 2018 года.
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