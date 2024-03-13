https://ukraina.ru/20240313/1053871926.html

Руководство "Укрзализницы" опять украло деньги – ₴117 млн "заработали" на проводах

Руководство "Укрзализницы" опять украло деньги – ₴117 млн "заработали" на проводах - 13.03.2024 Украина.ру

Руководство "Укрзализницы" опять украло деньги – ₴117 млн "заработали" на проводах

Очередной скандал, связанный с госзакупками, коррупцией и "Укрзализницей" произошёл в Киеве. Около 117 миллионов гривен украло руководство железной дороги при покупке кабельно-проводниковой продукции, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)

2024-03-13T23:14

2024-03-13T23:14

2024-03-13T23:14

новости

укрзализныця

набу

коррупция

закупки

хищение

железная дорога

украина

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Украинским спецслужбам удалось раскрыть деятельность двух организованных преступных групп, завладевших средствами "Укрзализницы". По данным следствия, в 2021 году ими была разработана схема по поставкам продукции по ценам выше рыночных, которая действовала до 2023 года. Уточняется, что "Укрзализныця" заключила договоры с тремя фирмами, которые искусственно увеличивали стоимость продукции. Украинская железная дорога понесла убытки в размере 117 млн гривен, которыми участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению, добавили в НАБУ. Отметим, что "Укрзализныця" по частоте коррупционных скандалах уступает, разве что министерству обороны Украины. В конце февраля бывшего главу госпредприятия обвинили в хищении 11 миллионов гривен – воровал с 2018 года.

https://ukraina.ru/20240205/1053045873.html

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новости, укрзализныця, набу, коррупция, закупки, хищение, железная дорога, украина