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Бывшего главу "Укрзализныци" обвинили в хищении 11 млн грн – воровал с 2018 года
Бывшего главу "Укрзализныци" обвинили в хищении 11 млн грн – воровал с 2018 года - 28.02.2024 Украина.ру
Бывшего главу "Укрзализныци" обвинили в хищении 11 млн грн – воровал с 2018 года
Национальное антикоррупционное бюро (НАП) совместно со Специализированной прокуратурой (САП) разоблачили группу лиц, сотрудников АО “Укрзализныця” (УЗ), которые незаконно завладели 11,4 миллионами гривен. Об этом говорится в телеграм-канале САП
2024-02-28T21:18
2024-02-28T21:18
2024-02-28T21:18
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Правоохранители сообщили о вынесении подозрения в хищении девяти должностным лицам и предпринимателям "Укрзализныци", а их лидер, который работал на предприятии с 2018 года, задержан. По данным издания "Общественное", речь идёт о бывшем председателе правления УЗ Евгении Кравцове. Следствию стало известно, что в 2018 году лидер группы, предприниматель, решил установить контроль над АО “Укрзализныця”, чтобы завладеть средствами общества. Уточняется, что 2018 по 2021 годы по указанию лидера группы победу одержала подконтрольная ему компания. Она поставила филиалам УЗ пневмоинструмент по завышенной стоимости. Примечательно, что в 2019 году Служба безопасности Украины уже ловила экс-руководителя одного из филиалов "Укрзализныци" на хищении более 50 миллионов гривен. Действия экс-чиновника привели к нанесению экономического ущерба государству, что подтверждено экспертизой.
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новости, украина, коррупция, укрзализныця, железная дорога, хищение, набу, сап, сбу
Новости, Украина, коррупция, Укрзализныця, железная дорога, хищение, НАБУ, САП, СБУ
Бывшего главу "Укрзализныци" обвинили в хищении 11 млн грн – воровал с 2018 года
Национальное антикоррупционное бюро (НАП) совместно со Специализированной прокуратурой (САП) разоблачили группу лиц, сотрудников АО “Укрзализныця” (УЗ), которые незаконно завладели 11,4 миллионами гривен. Об этом говорится в телеграм-канале САП
Правоохранители сообщили о вынесении подозрения в хищении девяти должностным лицам и предпринимателям "Укрзализныци", а их лидер, который работал на предприятии с 2018 года, задержан.
По данным издания "Общественное", речь идёт о бывшем председателе правления УЗ Евгении Кравцове.
Следствию стало известно, что в 2018 году лидер группы, предприниматель, решил установить контроль над АО “Укрзализныця”, чтобы завладеть средствами общества.
“Для этого он обратился к давним знакомым из числа представителей правительства и при их содействии добился назначения членов группы на руководящие должности в АО” "Укрзализныця",- сказано в сообщении САП.
Уточняется, что 2018 по 2021 годы по указанию лидера группы победу одержала подконтрольная ему компания. Она поставила филиалам УЗ пневмоинструмент по завышенной стоимости.
"Размер переплаты составил 11,4 миллионов гривен", - уточнили в ведомстве.
Примечательно, что в 2019 году Служба безопасности Украины уже ловила экс-руководителя одного из филиалов "Укрзализныци" на хищении более 50 миллионов гривен. Действия экс-чиновника привели к нанесению экономического ущерба государству, что подтверждено экспертизой.