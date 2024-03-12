"Ударом палки по спине своего партнера": эксперт о том, как Польша решает свои проблемы с зерном - 12.03.2024 Украина.ру
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"Ударом палки по спине своего партнера": эксперт о том, как Польша решает свои проблемы с зерном
"Ударом палки по спине своего партнера": эксперт о том, как Польша решает свои проблемы с зерном - 12.03.2024 Украина.ру
"Ударом палки по спине своего партнера": эксперт о том, как Польша решает свои проблемы с зерном
Украина наносит большой ущерб сельскому хозяйству Польши, у Варшавы остается лишь два выхода, и оба проблематичны для польских фермеров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2024-03-12T04:00
2024-03-12T04:00
новости
польша
украина
варшава
алексей кочетков
зерно
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Себестоимость украинского зерна ниже, чем польское. Защититься Варшава от этого физически не может. Это касается не только зерна, но и других критически важных видов продукции Польши, сказал эксперт."Поляки сами создали себе эти проблемы, а теперь пытаются решить их в свойственной им манере - ударом палки по спине своего партнера. (...) Из этой ситуации у поляков остается только два выхода: или разрешить украинским товарам по прежним ценам поступать в Польшу и идти транзитом (оно в Польше все равно будет оседать), или дотировать польское сельское хозяйство (на это у нынешнего правительства просто нет средств)", - объяснил политолог.Кочетков считает, что зерновой конфликт между Польшей и Украиной закончится только в том случае, если Украина откажется от любых поставок в Европу и будет производить импорт своей продукции только в Африку.Последние несколько месяцев польские фермеры перекрывают контрольно-пропускные пункты польско-украинской границы. Они требуют прекращения ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины.Полный текст интервью Алексей Кочетков: России пора встретить Францию и Германию на "Кушке", чтобы ВСУ сами захватили Польшу читайте на сайте Украина.ру.
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новости, польша, украина, варшава, алексей кочетков, зерно
Новости, Польша, Украина, Варшава, Алексей Кочетков, зерно

"Ударом палки по спине своего партнера": эксперт о том, как Польша решает свои проблемы с зерном

04:00 12.03.2024
 
© AP / Czarek Sokolowski
- РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP / Czarek Sokolowski
Читать в
Украина наносит большой ущерб сельскому хозяйству Польши, у Варшавы остается лишь два выхода, и оба проблематичны для польских фермеров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Себестоимость украинского зерна ниже, чем польское. Защититься Варшава от этого физически не может. Это касается не только зерна, но и других критически важных видов продукции Польши, сказал эксперт.
"Поляки сами создали себе эти проблемы, а теперь пытаются решить их в свойственной им манере - ударом палки по спине своего партнера. (...) Из этой ситуации у поляков остается только два выхода: или разрешить украинским товарам по прежним ценам поступать в Польшу и идти транзитом (оно в Польше все равно будет оседать), или дотировать польское сельское хозяйство (на это у нынешнего правительства просто нет средств)", - объяснил политолог.
Кочетков считает, что зерновой конфликт между Польшей и Украиной закончится только в том случае, если Украина откажется от любых поставок в Европу и будет производить импорт своей продукции только в Африку.
Последние несколько месяцев польские фермеры перекрывают контрольно-пропускные пункты польско-украинской границы. Они требуют прекращения ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины.
Полный текст интервью Алексей Кочетков: России пора встретить Францию и Германию на "Кушке", чтобы ВСУ сами захватили Польшу читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиПольшаУкраинаВаршаваАлексей Кочетковзерно
 
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