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"Ударом палки по спине своего партнера": эксперт о том, как Польша решает свои проблемы с зерном

"Ударом палки по спине своего партнера": эксперт о том, как Польша решает свои проблемы с зерном - 12.03.2024 Украина.ру

"Ударом палки по спине своего партнера": эксперт о том, как Польша решает свои проблемы с зерном

Украина наносит большой ущерб сельскому хозяйству Польши, у Варшавы остается лишь два выхода, и оба проблематичны для польских фермеров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2024-03-12T04:00

2024-03-12T04:00

2024-03-12T04:00

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Себестоимость украинского зерна ниже, чем польское. Защититься Варшава от этого физически не может. Это касается не только зерна, но и других критически важных видов продукции Польши, сказал эксперт."Поляки сами создали себе эти проблемы, а теперь пытаются решить их в свойственной им манере - ударом палки по спине своего партнера. (...) Из этой ситуации у поляков остается только два выхода: или разрешить украинским товарам по прежним ценам поступать в Польшу и идти транзитом (оно в Польше все равно будет оседать), или дотировать польское сельское хозяйство (на это у нынешнего правительства просто нет средств)", - объяснил политолог.Кочетков считает, что зерновой конфликт между Польшей и Украиной закончится только в том случае, если Украина откажется от любых поставок в Европу и будет производить импорт своей продукции только в Африку.Последние несколько месяцев польские фермеры перекрывают контрольно-пропускные пункты польско-украинской границы. Они требуют прекращения ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины.Полный текст интервью Алексей Кочетков: России пора встретить Францию и Германию на "Кушке", чтобы ВСУ сами захватили Польшу читайте на сайте Украина.ру.

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новости, польша, украина, варшава, алексей кочетков, зерно