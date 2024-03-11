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Почему Аргентине нужно дружить с Россией – публицист Марсело Рамирес

Почему Аргентине нужно дружить с Россией – публицист Марсело Рамирес - 11.03.2024 Украина.ру

Почему Аргентине нужно дружить с Россией – публицист Марсело Рамирес

Геополитический аналитик, публицист, писатель из Аргентины Марсело Рамирес поделился своим видением будущего этой страны, объяснил, почему выступает в оппозиции к президенту Аргентины Хавьеру Милею, а также рассказал, почему его стране необходимо строить своё будущее вместе с Россией

2024-03-11T11:25

2024-03-11T11:25

2024-03-11T11:25

видео

аргентина

россия

сша

хавьер милей

брикс

нато

политика

геополитика

британия

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00:41 – Об оппозиции президенту Милею и выборе пути Аргентиной;07:14 – Об отношениях с Россией;10:31 – О влиянии США на Аргентину;13:25 – О перспективах БРИКС для Аргентины;16:40 – О будущем Аргентины и о том, как на него повлиять.*в интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное в России экстремистским.

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