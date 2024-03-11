Почему Аргентине нужно дружить с Россией – публицист Марсело Рамирес - 11.03.2024 Украина.ру
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Почему Аргентине нужно дружить с Россией – публицист Марсело Рамирес
Почему Аргентине нужно дружить с Россией – публицист Марсело Рамирес - 11.03.2024 Украина.ру
Почему Аргентине нужно дружить с Россией – публицист Марсело Рамирес
Геополитический аналитик, публицист, писатель из Аргентины Марсело Рамирес поделился своим видением будущего этой страны, объяснил, почему выступает в оппозиции к президенту Аргентины Хавьеру Милею, а также рассказал, почему его стране необходимо строить своё будущее вместе с Россией
2024-03-11T11:25
2024-03-11T11:25
видео
аргентина
россия
сша
хавьер милей
брикс
нато
политика
геополитика
британия
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00:41 – Об оппозиции президенту Милею и выборе пути Аргентиной;07:14 – Об отношениях с Россией;10:31 – О влиянии США на Аргентину;13:25 – О перспективах БРИКС для Аргентины;16:40 – О будущем Аргентины и о том, как на него повлиять.*в интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное в России экстремистским.
аргентина
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сша
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видео, аргентина, россия, сша, хавьер милей, брикс, нато, политика, геополитика, британия, великобритания, f-16, украина, сво, спецоперация, латинская америка, сми, истребитель, писатель, президент, война, киев, видео
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Почему Аргентине нужно дружить с Россией – публицист Марсело Рамирес

11:25 11.03.2024
 
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Геополитический аналитик, публицист, писатель из Аргентины Марсело Рамирес поделился своим видением будущего этой страны, объяснил, почему выступает в оппозиции к президенту Аргентины Хавьеру Милею, а также рассказал, почему его стране необходимо строить своё будущее вместе с Россией
00:41 – Об оппозиции президенту Милею и выборе пути Аргентиной;
07:14 – Об отношениях с Россией;
10:31 – О влиянии США на Аргентину;
13:25 – О перспективах БРИКС для Аргентины;
16:40 – О будущем Аргентины и о том, как на него повлиять.

*в интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное в России экстремистским.
 
ВидеоАргентинаРоссияСШАХавьер МилейБРИКСНАТОполитикагеополитикаБританияВеликобританияF-16УкраинаСВОСпецоперацияЛатинская АмерикаСМИистребительписательпрезидентвойнаКиев
 
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