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Почему Аргентине нужно дружить с Россией – публицист Марсело Рамирес
Почему Аргентине нужно дружить с Россией – публицист Марсело Рамирес - 11.03.2024 Украина.ру
Почему Аргентине нужно дружить с Россией – публицист Марсело Рамирес
Геополитический аналитик, публицист, писатель из Аргентины Марсело Рамирес поделился своим видением будущего этой страны, объяснил, почему выступает в оппозиции к президенту Аргентины Хавьеру Милею, а также рассказал, почему его стране необходимо строить своё будущее вместе с Россией
2024-03-11T11:25
2024-03-11T11:25
2024-03-11T11:25
видео
аргентина
россия
сша
хавьер милей
брикс
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политика
геополитика
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00:41 – Об оппозиции президенту Милею и выборе пути Аргентиной;07:14 – Об отношениях с Россией;10:31 – О влиянии США на Аргентину;13:25 – О перспективах БРИКС для Аргентины;16:40 – О будущем Аргентины и о том, как на него повлиять.*в интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное в России экстремистским.
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Почему Аргентине нужно дружить с Россией – публицист Марсело Рамирес
Геополитический аналитик, публицист, писатель из Аргентины Марсело Рамирес поделился своим видением будущего этой страны, объяснил, почему выступает в оппозиции к президенту Аргентины Хавьеру Милею, а также рассказал, почему его стране необходимо строить своё будущее вместе с Россией
00:41
– Об оппозиции президенту Милею и выборе пути Аргентиной;07:14
– Об отношениях с Россией;10:31
– О влиянии США на Аргентину;13:25
– О перспективах БРИКС для Аргентины;16:40
– О будущем Аргентины и о том, как на него повлиять.
*в интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное в России экстремистским.