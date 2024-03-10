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Ватикан уточнил, что папа Франциск имел ввиду, когда говорил о "белом флаге" и Украине
Ватикан уточнил, что папа Франциск имел ввиду, когда говорил о "белом флаге" и Украине - 10.03.2024 Украина.ру
Ватикан уточнил, что папа Франциск имел ввиду, когда говорил о "белом флаге" и Украине
Когда Папа Римский Франциск в интервью швейцарским СМИ использовал по отношению к Украине фразу "белый флаг", он не имел в виду то, что украинской стороне надо капитулировать. Об этом 10 марта заявил директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни
2024-03-10T10:43
2024-03-10T10:43
2024-03-10T10:43
новости
ватикан
украина
перемирие
капитуляция
папа римский
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По словам Бруни, понтифик использовал эту фразу, чтобы ею обозначить перемирие, которого можно добиться благодаря переговорам.Ранее швейцарская телерадиокомпания спросила у Папы Римского Франциска, поддерживает ли он мнение тех, кто говорит, что Киев должен сдаться, поскольку не смог победить русских."Я считаю, что сильнее будет тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры", - сказал понтифик.Он добавил, что переговорный процесс должен состояться с помощью других стран.Агентство Reuters отметило, что в интервью швейцарскому телевидению Папа Римский первый раз употребил такие термины как "белый флаг" или "побежденный" по отношению к происходящем на Украине.
https://ukraina.ru/20240310/1053794927.html
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новости, ватикан, украина, перемирие, капитуляция, папа римский
Ватикан уточнил, что папа Франциск имел ввиду, когда говорил о "белом флаге" и Украине
Когда Папа Римский Франциск в интервью швейцарским СМИ использовал по отношению к Украине фразу "белый флаг", он не имел в виду то, что украинской стороне надо капитулировать. Об этом 10 марта заявил директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни
По словам Бруни, понтифик использовал эту фразу, чтобы ею обозначить перемирие, которого можно добиться благодаря переговорам.
Ранее швейцарская телерадиокомпания спросила у Папы Римского Франциска, поддерживает ли он мнение тех, кто говорит, что Киев должен сдаться, поскольку не смог победить русских.
"Я считаю, что сильнее будет тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры", - сказал понтифик.
Он добавил, что переговорный процесс должен состояться с помощью других стран.
Агентство Reuters отметило, что в интервью швейцарскому телевидению Папа Римский первый раз употребил такие термины как "белый флаг" или "побежденный" по отношению к происходящем на Украине.