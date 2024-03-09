"Напоминает тришкин кафтан": военный эксперт о том, как ВСУ пытаются залатать дыры в обороне - 09.03.2024 Украина.ру
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"Напоминает тришкин кафтан": военный эксперт о том, как ВСУ пытаются залатать дыры в обороне
"Напоминает тришкин кафтан": военный эксперт о том, как ВСУ пытаются залатать дыры в обороне - 09.03.2024 Украина.ру
"Напоминает тришкин кафтан": военный эксперт о том, как ВСУ пытаются залатать дыры в обороне
Украинская армия перебрасывает резервы с одних участков фронта на другие, надеясь таким образом сдержать наступление российских войск, а в итоге открывает военнослужащим РФ простор для дальнейших успешных маневров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-03-09T06:00
2024-03-09T06:00
украина
россия
всу
авдеевка
потери всу
владимир евсеев
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"Ситуация, которая складывается для ВСУ на фронте, напоминает тришкин кафтан, когда заплатку делают из ткани с другого рукава. Противник точно так же латает дыры в своей обороне", - рассказал он.Эксперт привел пример, как ВСУ убрали ряд частей из Красногоровки (ДНР) и направили их под Авдеевку. Это привело к тому, что российская армия вошла в Красногоровку.Подобное положение дел, по его словам, наблюдается и на Артемовском направлении. Войска РФ наступают на Красное, противник перебрасывает туда резервы для сдерживания. И в итоге российские войска начинают работать южнее у Клещеевки, где образовывается пробел в украинской обороне."Вся эта ситуация приводит к самому страшному, что может быть для ВСУ – они теряют боеспособные бригады. Если бригада теряет около 80% личного состава, восстановить ее невозможно", - сообщает Евсеев.Как резюмировал эксперт, новые бригады Украине сформировать точно не удастся. Следовательно, ни на какое новое контрнаступление ВСУ в этом году не способны.Издание Washington Post подтверждает невозможность восполнить дефицит личного состава в армии Украины: "Зеленский и его высшее военное командование до сих пор не смогли разработать чёткий план по призыву или набору "многих тысяч новых солдат", крайне необходимых ВСУ".Недавно украинский журналист и военнослужащий Станислав Асеев сообщил, что контингент, который сейчас набирается в украинскую армию, оставляет желать лучшего. В основном это "падающие эпилептики, "мурчащие" бывшие зеки, СОЧники (самовольно оставившие часть)", поэтому в условиях боя даже "новая западная техника бросается, а личный состав – разбегается".Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия в Курахово одержала важную победу над ВСУ, но потом ей понадобится мобилизация читайте на сайте Украина.ру.
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украина, россия, всу, авдеевка, потери всу, владимир евсеев
Украина, Россия, ВСУ, Авдеевка, потери ВСУ, Владимир Евсеев

"Напоминает тришкин кафтан": военный эксперт о том, как ВСУ пытаются залатать дыры в обороне

06:00 09.03.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP / Efrem Lukatsky
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Украинская армия перебрасывает резервы с одних участков фронта на другие, надеясь таким образом сдержать наступление российских войск, а в итоге открывает военнослужащим РФ простор для дальнейших успешных маневров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
"Ситуация, которая складывается для ВСУ на фронте, напоминает тришкин кафтан, когда заплатку делают из ткани с другого рукава. Противник точно так же латает дыры в своей обороне", - рассказал он.
Эксперт привел пример, как ВСУ убрали ряд частей из Красногоровки (ДНР) и направили их под Авдеевку. Это привело к тому, что российская армия вошла в Красногоровку.
Подобное положение дел, по его словам, наблюдается и на Артемовском направлении. Войска РФ наступают на Красное, противник перебрасывает туда резервы для сдерживания. И в итоге российские войска начинают работать южнее у Клещеевки, где образовывается пробел в украинской обороне.
"Вся эта ситуация приводит к самому страшному, что может быть для ВСУ – они теряют боеспособные бригады. Если бригада теряет около 80% личного состава, восстановить ее невозможно", - сообщает Евсеев.
Как резюмировал эксперт, новые бригады Украине сформировать точно не удастся. Следовательно, ни на какое новое контрнаступление ВСУ в этом году не способны.
Издание Washington Post подтверждает невозможность восполнить дефицит личного состава в армии Украины: "Зеленский и его высшее военное командование до сих пор не смогли разработать чёткий план по призыву или набору "многих тысяч новых солдат", крайне необходимых ВСУ".
Недавно украинский журналист и военнослужащий Станислав Асеев сообщил, что контингент, который сейчас набирается в украинскую армию, оставляет желать лучшего. В основном это "падающие эпилептики, "мурчащие" бывшие зеки, СОЧники (самовольно оставившие часть)", поэтому в условиях боя даже "новая западная техника бросается, а личный состав – разбегается".
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия в Курахово одержала важную победу над ВСУ, но потом ей понадобится мобилизация читайте на сайте Украина.ру.
 
УкраинаРоссияВСУАвдеевкапотери ВСУВладимир Евсеев
 
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