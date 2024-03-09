Владимир Видеманн рассказал, отправит ли НАТО свои войска на Украину - 09.03.2024 Украина.ру
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Владимир Видеманн рассказал, отправит ли НАТО свои войска на Украину
Владимир Видеманн рассказал, отправит ли НАТО свои войска на Украину - 09.03.2024 Украина.ру
Владимир Видеманн рассказал, отправит ли НАТО свои войска на Украину
Говоря о возможности отправки подразделений НАТО на Украину, Эммануэль Макрон ведёт двойную игру. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн
2024-03-09T04:50
2024-03-09T04:50
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Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил о создании "коалиции для глубоких ударов". Она создана для поставок Киеву бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.По мнению эксперта, сейчас сложилась ситуация стратегической неопределенности.Позиция Макрона, считает писатель, в такой ситуации позволяет, с одной стороны, показать, что НАТО пребывает в полной боевой готовности и обладает сильными резервами в Европе. С другой же стороны, французский лидер сможет, если что-то пойдёт не так, сказать, что имел в виду отправку на Украину военных врачей.Писатель отметил, что параллельно с этим идет борьба "финансовых китов". И провёл аналогию со временами Второй мировой войны. Несмотря на то, что шла тотальная борьба добра со злом, лидеры капиталистических государств – Германии, Италии, США, Великобритании и другие – собирались в Женеве для того, чтобы согласовать именно планы финансистов.А после Второй Мировой войны была произведена денацификация, но деприватизации произведено не было, и все, кто заработал на этих делах, остались при своих, включая немецких промышленников, напомнил эксперт.На подобных встреча и решаются какие-то ключевые вопросы, а политики как управляющие менеджеры озвучивают какие-то вещи, резюмировал Видеманн.Подробнее читайте в интервью Владимир Видеманн: Макрон решил реанимировать мозг НАТО, а в США с Трампом может произойти как с Кеннеди на сайте Украина.ру
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новости, украина, франция, эммануэль макрон, владимир видеманн, нато, войска, сша
Новости, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Видеманн, НАТО, войска, США

Владимир Видеманн рассказал, отправит ли НАТО свои войска на Украину

04:50 09.03.2024
 
НАТО
НАТО
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Говоря о возможности отправки подразделений НАТО на Украину, Эммануэль Макрон ведёт двойную игру. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн
Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил о создании "коалиции для глубоких ударов". Она создана для поставок Киеву бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.
По мнению эксперта, сейчас сложилась ситуация стратегической неопределенности.
Позиция Макрона, считает писатель, в такой ситуации позволяет, с одной стороны, показать, что НАТО пребывает в полной боевой готовности и обладает сильными резервами в Европе. С другой же стороны, французский лидер сможет, если что-то пойдёт не так, сказать, что имел в виду отправку на Украину военных врачей.
"Поэтому тут, скорей всего, подготовка общественности к любому повороту событий – без причинения ущерба имиджу Макрона или ведущих политиков. То есть, идет двойная игра, либо стратегическая неопределенность", - предположил Видеманн.
Писатель отметил, что параллельно с этим идет борьба "финансовых китов". И провёл аналогию со временами Второй мировой войны. Несмотря на то, что шла тотальная борьба добра со злом, лидеры капиталистических государств – Германии, Италии, США, Великобритании и другие – собирались в Женеве для того, чтобы согласовать именно планы финансистов.
А после Второй Мировой войны была произведена денацификация, но деприватизации произведено не было, и все, кто заработал на этих делах, остались при своих, включая немецких промышленников, напомнил эксперт.
На подобных встреча и решаются какие-то ключевые вопросы, а политики как управляющие менеджеры озвучивают какие-то вещи, резюмировал Видеманн.
Подробнее читайте в интервью Владимир Видеманн: Макрон решил реанимировать мозг НАТО, а в США с Трампом может произойти как с Кеннеди на сайте Украина.ру
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