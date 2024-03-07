Главное за ночь 7 марта - 07.03.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 7 марта
Главное за ночь 7 марта - 07.03.2024 Украина.ру
Главное за ночь 7 марта
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
2024-03-07T08:05
2024-03-07T08:05
петер сийярто
олаф шольц
мид
россия
китай
чугуев
эксклюзив
новости
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Ночью российская армия наносила удары по украинским объектам. Взрывы раздавались в Чугуеве Харьковской области, помимо этого сообщалось о бомбардировке в районе Купянска и окрестностей.Силы ПВО ночью перехватили БПЛА над территорией Курской области, еще пять уничтожено над территориями Брянской и Тульской областей, сообщило Минобороны РФ.Москва ответит Литве, если она конфискует автомобили с российскими номерами. Подобное решение можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне, заявили в МИД России.Глава МИД Венгрии Сийярто, комментируя РИА Новости утекшую запись беседы офицеров бундесвера, выразил надежду, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу "хватит сил", чтобы не поддаться давлению тех, кто склоняет Берлин к поставке ракет Taurus Киеву.Политическое взаимодоверие между Китаем и Россией продолжает углубляться под руководством лидеров двух стран, заявил глава МИД КНР Ван И.
https://ukraina.ru/20231204/1051706694.html
россия
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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петер сийярто, олаф шольц, мид, россия, китай, чугуев, эксклюзив, новости
Петер Сийярто, Олаф Шольц, МИД, Россия, Китай, Чугуев, Эксклюзив, Новости

Главное за ночь 7 марта

08:05 07.03.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Ночью российская армия наносила удары по украинским объектам. Взрывы раздавались в Чугуеве Харьковской области, помимо этого сообщалось о бомбардировке в районе Купянска и окрестностей.

Силы ПВО ночью перехватили БПЛА над территорией Курской области, еще пять уничтожено над территориями Брянской и Тульской областей, сообщило Минобороны РФ.
Москва ответит Литве, если она конфискует автомобили с российскими номерами. Подобное решение можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне, заявили в МИД России.

Глава МИД Венгрии Сийярто, комментируя РИА Новости утекшую запись беседы офицеров бундесвера, выразил надежду, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу "хватит сил", чтобы не поддаться давлению тех, кто склоняет Берлин к поставке ракет Taurus Киеву.

Политическое взаимодоверие между Китаем и Россией продолжает углубляться под руководством лидеров двух стран, заявил глава МИД КНР Ван И.
Ситуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
4 декабря 2023, 04:30
"Ударили в районе Чугуева": военный эксперт раскрыл, что устроила Россия ВСУ на границе с БелгородчинойНа границе Харьковской и Белгородской областей активно работает наземная разведка ВС РФ. Каждый день там наносятся удары по военным объектам, опорным пунктам и местам дисклокации ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
Петер СийяртоОлаф ШольцМИДРоссияКитайЧугуевЭксклюзивНовости
 
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08:05Главное за ночь 7 марта
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07:19"Жизнь ничему не учит": депутаты Госдумы предрекли провал планируемому контрнаступлению ВСУ
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06:10Наплыв беглецов-уклонистов и скандал в греко-католическом семействе. Что происходит в Закарпатье
06:00От развала - к анархии. Украинские эксперты в панике от происходящего в стране
05:50Алексей Леонков: Россия щелкнула по носу Францию, а к ноябрю устроит ВСУ еще пару Авдеевок и Купянсков
05:40Больная армия. Как постепенно деградирует ВСУ
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05:20Миллион дронов для ВСУ: эксперт рассказал, как украинские БПЛА могут ударить с Финляндии по Петербургу
05:15Игорь Шишкин: Если Россия не победит США двумя способами, она столкнется со снежным комом из новых ВСУ
05:10"Быстро склеят ласты": генерал-майор ФСБ о том, как Россия превратит в "фарш" миротворцев НАТО на Украине
05:00"Давайте повоюем с Россией": эксперт сообщил о планах НАТО ввести войска на Украину в виде добровольцев
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