https://ukraina.ru/20240307/1053756671.html

Главное за ночь 7 марта

Главное за ночь 7 марта - 07.03.2024 Украина.ру

Главное за ночь 7 марта

Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:

2024-03-07T08:05

2024-03-07T08:05

2024-03-07T08:05

петер сийярто

олаф шольц

мид

россия

китай

чугуев

эксклюзив

новости

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Ночью российская армия наносила удары по украинским объектам. Взрывы раздавались в Чугуеве Харьковской области, помимо этого сообщалось о бомбардировке в районе Купянска и окрестностей.Силы ПВО ночью перехватили БПЛА над территорией Курской области, еще пять уничтожено над территориями Брянской и Тульской областей, сообщило Минобороны РФ.Москва ответит Литве, если она конфискует автомобили с российскими номерами. Подобное решение можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне, заявили в МИД России.Глава МИД Венгрии Сийярто, комментируя РИА Новости утекшую запись беседы офицеров бундесвера, выразил надежду, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу "хватит сил", чтобы не поддаться давлению тех, кто склоняет Берлин к поставке ракет Taurus Киеву.Политическое взаимодоверие между Китаем и Россией продолжает углубляться под руководством лидеров двух стран, заявил глава МИД КНР Ван И.

https://ukraina.ru/20231204/1051706694.html

россия

китай

чугуев

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петер сийярто, олаф шольц, мид, россия, китай, чугуев, эксклюзив, новости