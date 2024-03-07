Главное за ночь 7 марта
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Ночью российская армия наносила удары по украинским объектам. Взрывы раздавались в Чугуеве Харьковской области, помимо этого сообщалось о бомбардировке в районе Купянска и окрестностей.
Силы ПВО ночью перехватили БПЛА над территорией Курской области, еще пять уничтожено над территориями Брянской и Тульской областей, сообщило Минобороны РФ.
Силы ПВО ночью перехватили БПЛА над территорией Курской области, еще пять уничтожено над территориями Брянской и Тульской областей, сообщило Минобороны РФ.
Москва ответит Литве, если она конфискует автомобили с российскими номерами. Подобное решение можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне, заявили в МИД России.
Глава МИД Венгрии Сийярто, комментируя РИА Новости утекшую запись беседы офицеров бундесвера, выразил надежду, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу "хватит сил", чтобы не поддаться давлению тех, кто склоняет Берлин к поставке ракет Taurus Киеву.
Политическое взаимодоверие между Китаем и Россией продолжает углубляться под руководством лидеров двух стран, заявил глава МИД КНР Ван И.
Глава МИД Венгрии Сийярто, комментируя РИА Новости утекшую запись беседы офицеров бундесвера, выразил надежду, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу "хватит сил", чтобы не поддаться давлению тех, кто склоняет Берлин к поставке ракет Taurus Киеву.
Политическое взаимодоверие между Китаем и Россией продолжает углубляться под руководством лидеров двух стран, заявил глава МИД КНР Ван И.
4 декабря 2023, 04:30"Ударили в районе Чугуева": военный эксперт раскрыл, что устроила Россия ВСУ на границе с БелгородчинойНа границе Харьковской и Белгородской областей активно работает наземная разведка ВС РФ. Каждый день там наносятся удары по военным объектам, опорным пунктам и местам дисклокации ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин