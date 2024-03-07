"СБУ вывозят семьи из города": политолог сообщил, каким способом армия РФ будет освобождать Харьков
Российские разведчики докладывают, что сотрудники СБУ и украинские чиновники уже вывозят свои семьи из Харькова. То есть они уверены, что ВС РФ смогут заблокировать Харьков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Американские аналитики утверждают, что мы будем отбивать Харьков. Делать это мы не будем, потому что штурм миллионного города приведет к неоправданным потерям. Харьков нужно блокировать, а в окружении сдаются даже самые мотивированные нацисты, рассказал политолог.
Российские разведчики докладывают, что сотрудники СБУ и украинские чиновники уже вывозят свои семьи из города. То есть они уверены, что ВС РФ смогут заблокировать Харьков, а они там посидят еще пару месяцев и сдадутся, добавил специалист.
"Так что мы пойдем в обход Харькова и соединимся с нашей основной группировкой войск, которая сейчас бьется на Запорожском направлении. Правда, для этого наша основная группировка войск должна будет приблизиться к Орехову и Гуляйполю", - отметил Подлесный.
Надеюсь, ВС РФ смогут взять ВСУ в большие клещи и отрезать их от Днепра. При этом Славянск и Краматорск – это сплошные укрепления, которые тоже лучше блокировать. Это вполне возможно, потому что у ВСУ нет второй и третьей линии обороны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.
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