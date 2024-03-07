https://ukraina.ru/20240307/1053742586.html

"СБУ вывозят семьи из города": политолог сообщил, каким способом армия РФ будет освобождать Харьков

"СБУ вывозят семьи из города": политолог сообщил, каким способом армия РФ будет освобождать Харьков - 07.03.2024 Украина.ру

"СБУ вывозят семьи из города": политолог сообщил, каким способом армия РФ будет освобождать Харьков

Российские разведчики докладывают, что сотрудники СБУ и украинские чиновники уже вывозят свои семьи из Харькова. То есть они уверены, что ВС РФ смогут заблокировать Харьков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-03-07T04:20

2024-03-07T04:20

2024-03-07T04:20

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харьков

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сбу

всу

сумы

запорожье

наступление

славянск

краматорск

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Американские аналитики утверждают, что мы будем отбивать Харьков. Делать это мы не будем, потому что штурм миллионного города приведет к неоправданным потерям. Харьков нужно блокировать, а в окружении сдаются даже самые мотивированные нацисты, рассказал политолог.Российские разведчики докладывают, что сотрудники СБУ и украинские чиновники уже вывозят свои семьи из города. То есть они уверены, что ВС РФ смогут заблокировать Харьков, а они там посидят еще пару месяцев и сдадутся, добавил специалист.Надеюсь, ВС РФ смогут взять ВСУ в большие клещи и отрезать их от Днепра. При этом Славянск и Краматорск – это сплошные укрепления, которые тоже лучше блокировать. Это вполне возможно, потому что у ВСУ нет второй и третьей линии обороны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240306/1053733839.html

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россия

сумы

запорожье

славянск

краматорск

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новости, харьков, россия, сбу, всу, сумы, запорожье, наступление, славянск, краматорск, вс рф