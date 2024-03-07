"СБУ вывозят семьи из города": политолог сообщил, каким способом армия РФ будет освобождать Харьков - 07.03.2024 Украина.ру
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"СБУ вывозят семьи из города": политолог сообщил, каким способом армия РФ будет освобождать Харьков
"СБУ вывозят семьи из города": политолог сообщил, каким способом армия РФ будет освобождать Харьков - 07.03.2024 Украина.ру
"СБУ вывозят семьи из города": политолог сообщил, каким способом армия РФ будет освобождать Харьков
Российские разведчики докладывают, что сотрудники СБУ и украинские чиновники уже вывозят свои семьи из Харькова. То есть они уверены, что ВС РФ смогут заблокировать Харьков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-03-07T04:20
2024-03-07T04:20
новости
харьков
россия
сбу
всу
сумы
запорожье
наступление
славянск
краматорск
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Американские аналитики утверждают, что мы будем отбивать Харьков. Делать это мы не будем, потому что штурм миллионного города приведет к неоправданным потерям. Харьков нужно блокировать, а в окружении сдаются даже самые мотивированные нацисты, рассказал политолог.Российские разведчики докладывают, что сотрудники СБУ и украинские чиновники уже вывозят свои семьи из города. То есть они уверены, что ВС РФ смогут заблокировать Харьков, а они там посидят еще пару месяцев и сдадутся, добавил специалист.Надеюсь, ВС РФ смогут взять ВСУ в большие клещи и отрезать их от Днепра. При этом Славянск и Краматорск – это сплошные укрепления, которые тоже лучше блокировать. Это вполне возможно, потому что у ВСУ нет второй и третьей линии обороны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240306/1053733839.html
харьков
россия
сумы
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новости, харьков, россия, сбу, всу, сумы, запорожье, наступление, славянск, краматорск, вс рф
Новости, Харьков, Россия, СБУ, ВСУ, Сумы, Запорожье, наступление, Славянск, Краматорск, ВС РФ

"СБУ вывозят семьи из города": политолог сообщил, каким способом армия РФ будет освобождать Харьков

04:20 07.03.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские разведчики докладывают, что сотрудники СБУ и украинские чиновники уже вывозят свои семьи из Харькова. То есть они уверены, что ВС РФ смогут заблокировать Харьков. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Американские аналитики утверждают, что мы будем отбивать Харьков. Делать это мы не будем, потому что штурм миллионного города приведет к неоправданным потерям. Харьков нужно блокировать, а в окружении сдаются даже самые мотивированные нацисты, рассказал политолог.
Российские разведчики докладывают, что сотрудники СБУ и украинские чиновники уже вывозят свои семьи из города. То есть они уверены, что ВС РФ смогут заблокировать Харьков, а они там посидят еще пару месяцев и сдадутся, добавил специалист.
"Так что мы пойдем в обход Харькова и соединимся с нашей основной группировкой войск, которая сейчас бьется на Запорожском направлении. Правда, для этого наша основная группировка войск должна будет приблизиться к Орехову и Гуляйполю", - отметил Подлесный.
Надеюсь, ВС РФ смогут взять ВСУ в большие клещи и отрезать их от Днепра. При этом Славянск и Краматорск – это сплошные укрепления, которые тоже лучше блокировать. Это вполне возможно, потому что у ВСУ нет второй и третьей линии обороны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Вчера, 12:03
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