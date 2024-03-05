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На Украине призвали отдать в штурмовики детей, заражённых идеологией ЛГБТ*

На Украине призвали отдать в штурмовики детей, заражённых идеологией ЛГБТ* - 05.03.2024 Украина.ру

На Украине призвали отдать в штурмовики детей, заражённых идеологией ЛГБТ*

Члены украинского батальона "Братство"** (организация запрещена и признана экстремистской в России) будут готовить из детей штурмовиков украинской армии, пообещал объявленный РФ в розыск нацист и блогер Дмитрий Корчинский, передаёт "ПолитНавигатор"

2024-03-05T18:04

2024-03-05T18:04

2024-03-05T18:04

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штурмовик

дети

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Корчинский решительно выступил против того, что на Украине насаждают идеологию ЛГБТ*. Дети, по его словам, уже открыто называют себя содомитами, потому как с первого класса и с экранов телевизоров им рассказывают о преимуществах такого выбора. Украинские школы насаждают такую идеологию, в то время как из детей следовало бы готовить нацистов-штурмовиков, а не содомитов, считает блогер. Он призвал родителей обратить внимание на воспитание детей, иначе – "Братство"** ими займётся самостоятельно. Ранее сообщалось, что детям украинских уклонистов могут запретить получать высшее образование. *Движение признано экстремистским и запрещено в России**организация запрещена и признана экстремистской в России

https://ukraina.ru/20231222/1052342628.html

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новости, украина, всу, сво, лгбт, корчинский, штурмовик, дети