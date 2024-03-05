На Украине призвали отдать в штурмовики детей, заражённых идеологией ЛГБТ* - 05.03.2024 Украина.ру
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На Украине призвали отдать в штурмовики детей, заражённых идеологией ЛГБТ*
На Украине призвали отдать в штурмовики детей, заражённых идеологией ЛГБТ* - 05.03.2024 Украина.ру
На Украине призвали отдать в штурмовики детей, заражённых идеологией ЛГБТ*
Члены украинского батальона "Братство"** (организация запрещена и признана экстремистской в России) будут готовить из детей штурмовиков украинской армии, пообещал объявленный РФ в розыск нацист и блогер Дмитрий Корчинский, передаёт "ПолитНавигатор"
2024-03-05T18:04
2024-03-05T18:04
новости
украина
всу
сво
лгбт
корчинский
штурмовик
дети
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Корчинский решительно выступил против того, что на Украине насаждают идеологию ЛГБТ*. Дети, по его словам, уже открыто называют себя содомитами, потому как с первого класса и с экранов телевизоров им рассказывают о преимуществах такого выбора. Украинские школы насаждают такую идеологию, в то время как из детей следовало бы готовить нацистов-штурмовиков, а не содомитов, считает блогер. Он призвал родителей обратить внимание на воспитание детей, иначе – "Братство"** ими займётся самостоятельно. Ранее сообщалось, что детям украинских уклонистов могут запретить получать высшее образование. *Движение признано экстремистским и запрещено в России**организация запрещена и признана экстремистской в России
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новости, украина, всу, сво, лгбт, корчинский, штурмовик, дети
Новости, Украина, ВСУ, СВО, ЛГБТ, Корчинский, штурмовик, дети

На Украине призвали отдать в штурмовики детей, заражённых идеологией ЛГБТ*

18:04 05.03.2024
 
© Сommons.wikimedia.org/IvasykusДмитрий Корчинский
Дмитрий Корчинский
© Сommons.wikimedia.org/Ivasykus
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Члены украинского батальона "Братство"** (организация запрещена и признана экстремистской в России) будут готовить из детей штурмовиков украинской армии, пообещал объявленный РФ в розыск нацист и блогер Дмитрий Корчинский, передаёт "ПолитНавигатор"
Корчинский решительно выступил против того, что на Украине насаждают идеологию ЛГБТ*. Дети, по его словам, уже открыто называют себя содомитами, потому как с первого класса и с экранов телевизоров им рассказывают о преимуществах такого выбора.

"У нас проводят гендерные уроки в школах, на которых детям рассказывают, как хорошо и нормально тра..ться в ..опу. И что в этом ничего плохого (...) вас будут защищать, для этого в государстве созданы определённые органы. (...) Одна девочка в десять лет сказала, что считает себя лесбиянкой – и громко об этом заявила", – заявил Корчинский.

Украинские школы насаждают такую идеологию, в то время как из детей следовало бы готовить нацистов-штурмовиков, а не содомитов, считает блогер. Он призвал родителей обратить внимание на воспитание детей, иначе – "Братство"** ими займётся самостоятельно.

"Я сейчас обращаюсь к родителям – вам вообще наплевать на детей и на то, что им преподают? Вы вообще не способны ни на какой протест?(...) Вы ждёте, когда "Братство"** усилит свою тыловую службу, чтобы заниматься ещё и этим? Значит, мы будем этим заниматься", – добавил Корчинский.

Ранее сообщалось, что детям украинских уклонистов могут запретить получать высшее образование.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России
**организация запрещена и признана экстремистской в России
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