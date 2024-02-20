https://ukraina.ru/20240220/1053424958.html

Детям украинских уклонистов могут запретить получать высшее образование - депутат ВР

Детям украинских уклонистов могут запретить получать высшее образование - депутат ВР - 20.02.2024 Украина.ру

Детям украинских уклонистов могут запретить получать высшее образование - депутат ВР

Детей уклонистов на Украине могут лишить права поступать в высшие учебные заведения. Государство в праве отказать тем, кто не хочет исполнять гражданский долг, считает депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко

2024-02-20T16:49

2024-02-20T16:49

2024-02-20T16:49

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В интервью изданию Telegraf он раскритиковал позицию уклоняющихся от службы украинцев и пригрозил суровыми наказаниями. На замечание журналиста о том, что такой отказ кажется совсем неконституционным, нардеп отмахнулся тем, что согласно главному документу страны мужчины обязаны защищать своё государство. Украину Ивченко сравнил с Израилем, где все граждане состоят на военном учёте. Сгладить углы после громкого заявления поспешила украинский нардеп Юлия Гришина, которая в ответ на интервью Ивченко, сказала, что нет таких норм, которые лишали бы детей уклонистов права на образование. Кроме того Гришина подтвердила, что запрет на получение высшего образования противоречит конституции, а также здравому смыслу. В вопросах наказания для уклонистов между украинскими депутатами наблюдаются традиционные разногласия.В начале февраля украинский парламент принял в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Согласно документу, предусмотрены суровые наказания для уклонистов, в частности, ограничение права выезда за границу, права управления транспортным средством, арест счетов. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.

https://ukraina.ru/20240216/1053333007.html

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новости, украина, мобилизация, сво, спецоперация, всу, уклонисты