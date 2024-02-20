Детям украинских уклонистов могут запретить получать высшее образование - депутат ВР - 20.02.2024 Украина.ру
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Детям украинских уклонистов могут запретить получать высшее образование - депутат ВР
Детям украинских уклонистов могут запретить получать высшее образование - депутат ВР - 20.02.2024 Украина.ру
Детям украинских уклонистов могут запретить получать высшее образование - депутат ВР
Детей уклонистов на Украине могут лишить права поступать в высшие учебные заведения. Государство в праве отказать тем, кто не хочет исполнять гражданский долг, считает депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко
2024-02-20T16:49
2024-02-20T16:49
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мобилизация
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спецоперация
всу
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В интервью изданию Telegraf он раскритиковал позицию уклоняющихся от службы украинцев и пригрозил суровыми наказаниями. На замечание журналиста о том, что такой отказ кажется совсем неконституционным, нардеп отмахнулся тем, что согласно главному документу страны мужчины обязаны защищать своё государство. Украину Ивченко сравнил с Израилем, где все граждане состоят на военном учёте. Сгладить углы после громкого заявления поспешила украинский нардеп Юлия Гришина, которая в ответ на интервью Ивченко, сказала, что нет таких норм, которые лишали бы детей уклонистов права на образование. Кроме того Гришина подтвердила, что запрет на получение высшего образования противоречит конституции, а также здравому смыслу. В вопросах наказания для уклонистов между украинскими депутатами наблюдаются традиционные разногласия.В начале февраля украинский парламент принял в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Согласно документу, предусмотрены суровые наказания для уклонистов, в частности, ограничение права выезда за границу, права управления транспортным средством, арест счетов. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
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новости, украина, мобилизация, сво, спецоперация, всу, уклонисты
Новости, Украина, мобилизация, СВО, Спецоперация, ВСУ, уклонисты

Детям украинских уклонистов могут запретить получать высшее образование - депутат ВР

16:49 20.02.2024
 
© knu.uaКиевский национальный университет
Киевский национальный университет
© knu.ua
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Детей уклонистов на Украине могут лишить права поступать в высшие учебные заведения. Государство в праве отказать тем, кто не хочет исполнять гражданский долг, считает депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко
В интервью изданию Telegraf он раскритиковал позицию уклоняющихся от службы украинцев и пригрозил суровыми наказаниями.
"Политическое руководство предлагает: если ты не хочешь выполнять свой гражданский долг, защищать Родину и если не состоишь на военном учёте, государство может отказывать тебе в услугах. Например: ты не будешь получать поддержку государства, твои дети не поступят в вуз или ты сам не поступишь в вуз", – сказал он.
На замечание журналиста о том, что такой отказ кажется совсем неконституционным, нардеп отмахнулся тем, что согласно главному документу страны мужчины обязаны защищать своё государство. Украину Ивченко сравнил с Израилем, где все граждане состоят на военном учёте.
"У нас тоже все должны стоять на учёте. Это не значит, что они обязательно будут на нуле или на войне. Но на учёте ты должен стоять. Государство должно знать, рассчитывать на тебя или нет. Это обычный процесс", – добавил нардеп.
16 февраля, 12:21
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Сгладить углы после громкого заявления поспешила украинский нардеп Юлия Гришина, которая в ответ на интервью Ивченко, сказала, что нет таких норм, которые лишали бы детей уклонистов права на образование.
"Приведённые цитаты – это его (прим. ред. – Ивченко) личные соображения относительно того, как государство может реагировать на факт уклонения от мобилизации. Это просто отрывок из дискуссии, никаких подобных решений не принималось ни на уровне политического руководства, ни внутри профильного комитета", – добавила она.
Кроме того Гришина подтвердила, что запрет на получение высшего образования противоречит конституции, а также здравому смыслу. В вопросах наказания для уклонистов между украинскими депутатами наблюдаются традиционные разногласия.
В начале февраля украинский парламент принял в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Согласно документу, предусмотрены суровые наказания для уклонистов, в частности, ограничение права выезда за границу, права управления транспортным средством, арест счетов. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
 
НовостиУкраинамобилизацияСВОСпецоперацияВСУуклонисты
 
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