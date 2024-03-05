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"Сообщите, что мы живы!": как встречали армию России в Авдеевке - военкор "Пятнашки" Соколова

"Сообщите, что мы живы!": как встречали армию России в Авдеевке - военкор "Пятнашки" Соколова - 05.03.2024 Украина.ру

"Сообщите, что мы живы!": как встречали армию России в Авдеевке - военкор "Пятнашки" Соколова

Военный корреспондент, военнослужащая интербригады "Пятнашка" Елена Соколова (Позывной "Лиса") рассказала о том, как проходило взятие Авдеевки, как наших воинов встречали местные жители и какой террор со стороны Украины им пришлось пережить, а также поделилась личными впечатлениями от города

2024-03-05T15:25

2024-03-05T15:25

2024-03-05T15:25

видео

минобороны

минобороны рф

авдеевка

мариуполь

артемовск

соледар

отступление

всу

освобождение

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00:38 – Об освобождении Авдеевки; 05:40 – О падении морального духа ВСУ; 08:06 – Об административном делении областей; 09:54 – Подкопы и подрывы как метод ведения войны; 11:21 – Как проявили себя иностранцы в интербригаде "Пятнашка"; 13:14 – Личные впечатления от Авдеевки; 20:25 – Как местным жителям удалось дождаться прихода России. *В интервью упоминаются батальон "Азов", признанный террористическим и запрещённый в России

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